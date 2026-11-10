GALERIJA Nakon više od 3 godine 'pala zavjesa': Ovo je novo lice sjedišta HDZ-a

Prije tri godine, obnovu sjedišta HDZ-a na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma 4 dobila je tvrtka Radnik iz Križevaca. Inače specijaliziran za visokogradnju, Radnik se bavi raznim granama građevinarstva, a u ovom slučaju pripao im je posao obnove kuće Roseberg-Rosenstock na Trgu žrtava fašizma 4 u Zagrebu, sagrađene u kasnim dvadesetim godinama prošlog stoljeća.

Radovi su trajali od 2023. godine, a zgrada je morala proći kroz konstrukcijske zahvate. Uslijedila je nakon što je u potresu objekt oštećen. Budući da je objekt dugo bio prekriven građevinskim skelama i zastorima, zanimljivo je vidjeti kako izgleda poslije micanja građevinske 'maske'. Kako su izvještavali mediji, tvrtka Radnik (izvođač u ovom poslu) ujedno je i jedan od najvećih donatora stranke.

Stari objekt u novome ruhu

Kuća Rosenberg-Rosenstock na Trgu žrtava fašizma 4 sagrađena je 1927./1928. godine, prema projektu Aladara Baranyaija. Realizirana je u duhu modernističke redukcije oblika, ali na njoj na tradiciju gradnje asociraju 'još samo simetrično pročelje, horizontalna razdioba pojedinih katova vijencima, balkon na konzolama i jednostavno profilirani otvori vertikalnog tipa', kako piše na stranici arhitektira-zagreba.com.

Objekt je u protekle tri godine, zbog potresa, prošao kroz prilično obuhvatan proces ojačanja i uljepšavanja, a u tom je procesu dobio novi sjaj. Osim izvana, tako i iznutra vidi se koliko je nakon višegodišnjih radova osvježena zgrada stara već skoro čitavo stoljeće. Izvedene su i konstrukcijska i cjelovita obnova, ali ne nailazimo na dokumentaciju, već samo na izvještaje i obavijesti iz stranke prema kojima se može rekonstruirati zahvate na zgradi.

Izgled prije radova | Foto: GoogleKarte

Umjesto jedne godine, prošle tri

Završetak cjelovite konstrukcijske obnove očekuje se krajem godine, iako se, kako je ranije ove godine HDZ potvrdio za jutarnji.hr, ispočetka planirala jedna godina radova. Uz to što se čini da dokumentacija i nije javno dostupna, prema dosad objavljenim informacijama ne zna se ni ukupna cijena cjelovite obnove, a iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) prije radova su najavili da će se obnova financirati iz sredstava stranke.

HDZ-ovci su u obnovu svoje središnje zgrade, smještene preko puta poznatog Meštrovićevog paviljona, krenuli zbog oštećenja nastalih u potresu 2020. godine, kada su se odlučili za cjelovitu obnovu - i unutarnjeg i vanjskog dijela zgrade. Za to vrijeme djelatnici vladajuće stranke rade s dvije zamjenske lokacije. Dio je u uredima zagrebačke Gradske organizacije HDZ-a u Gundulićevoj, a preostali rade u Hebrangovoj ulici, pisala je Vanja Nezirović za Jutarnji.

O radovima se zna da je izvođač Radnik iz Križevaca radio prema projektu Ultra Studio iz Zagreba, a nakon završetka zahvata, u ovoj godini, HDZ bi se mogao vratiti u svoju 'glavnu zgradu'. Inače, prema službenim financijskim izvješćima za prvu polovicu ove godine, tvrtka Radnik bila je najveći donator HDZ-a, a na stranački račun uplatili su 26.000 eura, prenosili su mediji ranije ove godine.