Dolazak zime i prvih snježnih oborina za vlasnike obiteljskih kuća znači i posljednju priliku za otklanjanje nedostataka na krovištu koji bi u narednim mjesecima mogli izazvati ozbiljnu štetu. Za razliku od kiše, snijeg se na krovu može zadržavati danima, dodatno opterećivati konstrukciju te prolaziti kroz višestruke cikluse smrzavanja i otapanja. Pritom problem ne predstavljaju samo oštećeni crjepovi, već i dotrajala limarija, začepljeni odvodni kanali, pa čak i nedostaci u toplinskoj izolaciji kuće.

Istražili smo koje su ključne točke na krovu koje treba pregledati prije nego što krenu prve pahulje. Evo što svaki kućevlasnik treba napraviti ovaj vikend!

1. Stanje krovnog pokrova

Pregled je najbolje započeti od samog pokrova, tražeći crjepove koji su napuknuti, okrhnuti, pomaknuti ili nedostaju. Posebnu pozornost treba obratiti na sljeme krova, odnosno njegovu najvišu liniju, kao i rubne dijelove krovnih ploha.

Kroz oštećenja pokrova otopljeni snijeg može dospjeti u slojeve krovišta, a ponovnim smrzavanjem vode postojeća se oštećenja mogu dodatno povećati. Vlasnici kuća s limenim krovovima trebali bi, pak, potražiti tragove korozije, deformacije limenih ploča te vidljivo olabavljene pričvrsne elemente. Dobro je fotografirati svako uočeno oštećenje kako bi se njegov eventualni napredak mogao pratiti tijekom vremena.

provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

2. Prohodnost oluka

Krajem jeseni oluci su često ispunjeni lišćem, grančicama i drugim nečistoćama koje sprečavaju nesmetano otjecanje vode. Dok tijekom kišnih dana takav problem najčešće rezultira prelijevanjem vode preko rubova oluka, zimi posljedice mogu biti i znatno ozbiljnije. Tako neodržavani oluci tijekom zime mogu se deformirati ili odvojiti od krova, a njihova začepljenost pogoduje i nakupljanju leda.

Osim uklanjanja nečistoća, što je moguće obaviti odgovarajućim teleskopskim alatom sa zemlje, potrebno je provjeriti stanje nosača oluka i prohodnost vertikalnih odvodnih cijevi. Važno je i da se voda iz njih odvodi dalje od temelja kuće, gdje bi njezino nakupljanje moglo stvoriti dodatne probleme s vlagom.

provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

3. Limarija oko dimnjaka

Dimnjaci, krovni prozori, ventilacijske cijevi i drugi elementi koji prolaze kroz krovnu plohu predstavljaju potencijalno osjetljiva mjesta kada je riječ o prodoru vode. Njihovi spojevi s pokrovom zaštićeni su limenim opšavima i, ovisno o izvedbi, različitim brtvenim materijalima koji s vremenom mogu dotrajati.

Stručnjaci upozoravaju kako upravo na spojevima različitih elemenata krovišta često počinju problemi s prokišnjavanjem. Prilikom pregleda potrebno je obratiti pozornost na odignute rubove limarije, tragove hrđe, pukotine u brtvilima te odvajanje lima od zidane površine.

Ako se uoči oštećenje, ne treba ga pokušavati riješiti jednostavnim nanošenjem dodatnog sloja silikona. Takav zahvat ne mora otkloniti uzrok propuštanja vode, posebno ako je problem u samoj izvedbi ili deformaciji limenog opšava. provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

4. Kritične krovne uvale

Jedna od točaka koje se lako zanemaruju prilikom održavanja složenijih krovišta svakako su krovne uvale, odnosno mjesta na kojima se dvije krovne plohe susreću pod unutarnjim kutom. Njihova je funkcija prikupljanje i odvođenje vode s obje plohe, zbog čega su tijekom oborina posebno izložene.

U njima se tijekom jeseni mogu zadržavati lišće i grančice, a tijekom zime gomilati snijeg i led. Ako je odvodnja otežana, voda može pronaći put ispod okolnog pokrova.

Prilikom pregleda treba utvrditi ima li u uvalama nakupina nečistoća, jesu li okolni crjepovi na svom mjestu te postoje li vidljiva oštećenja limarije. Čišćenje teško dostupnih uvala i sanaciju njihovih oštećenja treba prepustiti krovopokrivaču. provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

5. Stabilnost snjegobrana

Snjegobrani imaju važnu ulogu u sprečavanju naglog klizanja većih količina snijega i leda s krova. Posebno su važni na krovnim plohama ispod kojih se nalaze ulazi u kuću, garaže, parkirališna mjesta i pješačke staze.

Kako objašnjavaju iz Međunarodnog udruženja certificiranih inspektora nekretnina (InterNACHI), naglo obrušavanje snježne mase s krova posebno je izgledno kada nakon obilnih snježnih oborina uslijedi zatopljenje. Osim što predstavlja opasnost za ljude, može rezultirati oštećenjem oluka, vozila i nižih dijelova građevine.

Prije zime stoga treba provjeriti ima li deformiranih snjegobrana, nedostaju li pojedini elementi ili su vidljivo pomaknuti iz prvobitnoga položaja. Ako ih je potrebno zamijeniti ili ugraditi, treba imati na umu da njihov broj i raspored ovise o karakteristikama krova i očekivanom opterećenju snijegom te se ne određuju proizvoljno. provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

6. Pogled iz potkrovlja

Za otkrivanje pojedinih problema s krovištem zapravo uopće nije potrebno izlaziti iz kuće. Pregledom dostupnih dijelova konstrukcije iz potkrovlja moguće je uočiti nedostatke koji izvana nisu vidljivi, a čije bi se posljedice mogle intenzivirati tijekom zime.

Uz pomoć ručne svjetiljke treba potražiti tamne mrlje na drvenim gredama, tragove slijevanja vode, pojavu plijesni i vlažnu toplinsku izolaciju. Pozornost treba obratiti i na stanje rogova, odnosno kosih nosivih elemenata krovišta, te eventualne pukotine i deformacije konstrukcije.

Posebno je važno reagirati kod starijih kuća na kojima su vidljiva ulegnuća krova ili oštećenja nosivih elemenata. U takvim slučajevima prije većih snježnih oborina trebalo bi angažirati građevinskog inženjera koji će procijeniti stanje i nosivost konstrukcije. provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

7. Izolacija i ventilacija

Jedan od manje poznatih zimskih problema s krovištima zapravo nastaje zbog topline koja izlazi iz kuće. Riječ je o takozvanim ledenim branama koje se formiraju uz donje rubove krova i mogu uzrokovati prodor vode u unutrašnjost objekta.

Naime, toplina koja iz unutrašnjosti kuće dospijeva do krova može otopiti donji sloj snježnog pokrivača. Voda se potom slijeva prema hladnijoj strehi, gdje se ponovno smrzava i formira ledenu prepreku. Iza takve prepreke nakuplja se voda koja može prodrijeti ispod pokrova, oštetiti izolaciju te izazvati pojavu vlage na zidovima i stropovima.

Prije zime stoga vrijedi pregledati stanje toplinske izolacije, osobito uz rubove krovišta, te provjeriti jesu li kod ventiliranih krovova predviđeni ventilacijski otvori slobodni. Zanimljivo je i da mjesta na kojima se nakon prvog snijega snježni pokrivač otopi znatno prije nego na ostatku krova mogu upućivati na povećane lokalne gubitke topline. provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

8. Grane iznad krova

Posljednja točka provjere zapravo se ne nalazi na samom krovu, već u njegovoj neposrednoj blizini. Riječ je o stablima čije se grane nadvijaju nad kućom, a koje pod dodatnom težinom snijega i leda mogu puknuti i oštetiti krovište. Posebno je važno uklanjanje suhih, bolesnih i već oštećenih grana.

Pritom treba uzeti u obzir i zdrave grane koje su izrazito blizu pokrova te bi se pod težinom snijega mogle saviti i doći u kontakt s njim. Manje zahvate moguće je obaviti samostalno sa zemlje, dok uklanjanje velikih grana iznad objekta treba prepustiti stručnjacima. provjera krova prije snijega | foto: ilustracija, AI

Što nikako ne raditi

Ako vas prvi snijeg ipak preduhitri, određene zahvate na krovu bolje je odgoditi ili prepustiti profesionalcima. Penjanje na mokar, zasniježen ili zaleđen pokrov iznimno je opasno, čak i za one koji imaju iskustva s radovima na visini. Uz to, treba znati i da samo uklanjanje snijega može rezultirati oštećenjem krovnog pokrova. Posebno treba izbjegavati korištenje metalnih lopata, struganje površine krova i pokušaje razbijanja ledenih nakupina čekićem.

Također, ne postoji univerzalna debljina snježnog pokrivača koju svako krovište može sigurno podnijeti. Opterećenje ovisi o težini i rasporedu snijega, karakteristikama konstrukcije te njezinu stanju. Stoga sama visina snijega na krovu nije pouzdan pokazatelj njegove sigurnosti.