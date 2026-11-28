Projekt izgradnje brze ceste koja bi trebala poboljšati prometnu povezanost Zagreba i Hrvatskog zagorja ponovno je aktualan. Hrvatske ceste (HC) planiraju izgradnju gotovo šest kilometara duge dionice od Popovca do Kašine, za koju je sada pokrenut postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Riječ je o projektu čiji počeci sežu gotovo dva desetljeća unatrag, a koji je u međuvremenu doživio niz izmjena. Nova prometnica imat će četiri prometna traka, dva velika čvorišta, nekoliko nadvožnjaka i most.

Od Zagreba do Zagorja

Dionica Popovec - Kašina dio je znatno većeg infrastrukturnog projekta izgradnje brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok, s planiranim spojem prema Brezničkom Humu. Realizacijom cjelokupnog projekta ostvarila bi se bolja povezanost Zagreba, Zaboka, Krapine i Varaždina, ali i skratila udaljenost između autocesta Zagreb - Goričan i Zagreb - Macelj.