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10:45 1 d 27.11.2026
28. studeni 2026.
Na sjeveroistoku Zagreba planira se šest kilometara nove brze ceste s četiri traka i nadvožnjacima.
Projekt izgradnje brze ceste koja bi trebala poboljšati prometnu povezanost Zagreba i Hrvatskog zagorja ponovno je aktualan. Hrvatske ceste (HC) planiraju izgradnju gotovo šest kilometara duge dionice od Popovca do Kašine, za koju je sada pokrenut postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Riječ je o projektu čiji počeci sežu gotovo dva desetljeća unatrag, a koji je u međuvremenu doživio niz izmjena. Nova prometnica imat će četiri prometna traka, dva velika čvorišta, nekoliko nadvožnjaka i most.
Dionica Popovec - Kašina dio je znatno većeg infrastrukturnog projekta izgradnje brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok, s planiranim spojem prema Brezničkom Humu. Realizacijom cjelokupnog projekta ostvarila bi se bolja povezanost Zagreba, Zaboka, Krapine i Varaždina, ali i skratila udaljenost između autocesta Zagreb - Goričan i Zagreb - Macelj.
Početak predmetne dionice nalazi se kod postojećeg kružnog raskrižja Klaka na državnoj cesti DC3, nedaleko od čvora Popovec na autocesti A4. Odatle će se prometnica protezati prema sjeveru, prateći dolinu potoka Kašina, sve do spoja s budućom dionicom prema Zlatar Bistrici.
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