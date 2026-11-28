Gotovo svaki dio Jadranske magistrale (državne ceste D8) izrazito je prometno opterećen, a prometna zakrčenost ističe se u predjelu Omiša. Ne čude stoga razni postupci javne nabave koji se pripremaju i provode na toj prometnici, posebno kod grada Omiša. Rekonstrukcija državne ceste na ovom dijelu traje već neko vrijeme, a sad se mijenja ugovor zbog povećanog opsega radova, vidi se u javnoj nabavi.

Radovi za veću sigurnost i parking više

Hrvatske ceste (HC) još su u 2024. pokrenule postupak javne nabave za rekonstrukciju državne ceste DC8 na prolazu kroz Omiš, na području takozvane S krivine. Postupak je pokrenut s ciljem poboljšanja prometne sigurnosti i protočnosti na ovoj dionici, ali i stvaranja dodatnog prostora za parkiranje te uređenja pješačke infrastrukture. Postojeća trasa ceste izmješta se prema moru, a radovi od 1,2 milijuna eura izvode se od 2025. godine, s nekim izmjenama.

Zahvatom bi se trebalo omogućiti ispravljanje nepovoljne S krivine, koja predstavlja prometni problem, te kvalitetnije uređenje okolnog prostora. Podsjećamo da je nabava provedena kao otvoreni postupak, a procijenjena vrijednost bila je za oko pola milijuna viša u odnosu na vrijednost sklopljenog ugovora s odabranom tvrtkom Colas.

Izmještanje D8 u 0,5 km

Projekt obuhvaća izmještanje dionice DC8 u duljini od približno 566 metara te izgradnju spojne prometnice duljine oko 53 metra prema Ulici Put Borka. Predviđena je i rekonstrukcija spoja s Ulicom Put Mlije, koja vodi prema domu zdravlja, piše u projektnom zadatku u sustavu javne nabave.

Uz novu prometnicu planirana su tri parkirališta s ukupno 67 parkirališnih mjesta, uključujući pet mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, kao i osam mjesta za motocikle. Projektom su predviđene i dvije autobusne stanice te dodatno autobusno ugibalište. Radovi uključuju izgradnju nove oborinske odvodnje sa separatorima za pročišćavanje vode prije ispuštanja u more, izgradnju potpornog zida duljine oko 80 metara te uređenje nogostupa i pripadajuće infrastrukture, a sve izvodi tvrtka koja je na natječaju bila najjeftinija, te skoro duplo povoljnija u odnosu na najskupljeg ponuditelja. Izmjene ugovora | Foto: EOJN, snimka zaslona

Natječaj i izmjene ugovora

Na natječaj su pristigle tri ponude: tvrtki Colas Hrvatska, Strabag i Texo Molior. Odlukom od 10. ožujka 2025. godine odabrana je ponuda prvog spomenutog ponuditelja, u vrijednosti od 1.226.491,40 eura bez PDV-a, koja je ostvarila status ekonomski najpovoljnijeg. Kriteriji odabira bili su cijena (80 posto bodova) i jamstveni rok (20 posto).

Ponuda Texo Moliora, u iznosu od 2,3 milijuna eura, odbijena je jer je premašivala procijenjenu vrijednost nabave, a Strabag nije odabran. Ugovor o građevinskim radovima sklopljen je 7. svibnja 2025., uz rok izvođenja radova od 200 radnih dana, ali uvjeti su naknadno mijenjani u dva navrata.

Prvim dodatkom, sklopljenim 21. kolovoza 2026., odobreno je produljenje roka izvođenja za 36 radnih dana, odnosno do 21. rujna 2026. godine. Drugim dodatkom, objavljenim 24. studenoga 2026., ugovorena je izvedba dodatnih, odnosno vantroškovničkih radova u vrijednosti od 297.643 eura bez PDV-a, što predstavlja povećanje od 24,27 posto vrijednosti osnovnog ugovora. Izmjena je provedena na temelju članka 316. Zakona o javnoj nabavi.

Nakon druge izmjene ukupna vrijednost ugovora iznosi 1,5 milijuna eura, a u posao je kao podugovaratelj za elektromontažne radove uključen i izvoditelj Elos, s ugovorenim udjelom od 3,38 posto, odnosno 41.453,17 eura.