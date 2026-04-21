Povezivanje dalmatinskih naselja s autocestom: Gradi se nova brza cesta, ali i traži rješenje za spoj s A1

Puno mjesta na dalmatinskoj obali nema izlaz na autocestu, iako su za to ispunjeni određeni uvjeti. Sada kreće planiranje spoja A1 do čvora Danilo.

Uz izgradnju brze ceste Solin-Stobreč-Dugi Rat-Omiš, novi dio brze ceste koja bi u naravi trebala funkcionirati kao obilaznica grada Omiša i iz grada preuzeti tranzitni promet, planiraju se i drugi projekte duž D8. Hrvatske ceste (HC) traže način kako kod čvora Danilo Jadransku magistralu povezati s autocestom, na potezu od Primoštena do Marine. S tvrtkom Mobilita Evolva upravo je potpisan ugovor od 57.700 eura za posao izrade prostorno-prometno-građevinske studije koja će sagledati to pitanje iz više kuteva.

Spoj obale s A1

Za navedenu cijenu, Mobilita Evolva obvezala se izraditi Prostorno-prometno-građevinsku studiju varijantnih rješenja povezivanja autoceste A1 kod čvora Danilo s državnom cestom D8, na zadanom potezu. Posao je inače bio procijenjen na iznos od 100 tisuća eura, no izvest će se za više od 40 posto manju cijenu, u ugovorenom roku od 15 mjeseci. Odabrani izvođač radit će s nekoliko podugovarateljima, među kojima su Dvokut-Ecro, Krešo Geo i Tride digital.

U projektnom zadatku navedeno je kako autocesta A1 povezuje Dalmaciju sa zagebačkim cestovnim čvorom - preko njega i s autocestovnom mrežom europskih država. No, navedeno je i da ta prometnica nije jednako dostupna svim naseljima na jadranskoj obali, unatoč tome što su čvorovi za vezu s autocestom prikladno razmješteni za takvo povezivanje, stoji u projektnom zadatku.

Tako prostorno-planskom dokumentacijom Šibensko-kninske pa ni Splitsko-dalmatinske županije nije planirana ni spojna cesta od A1 do državne ceste DC8.

- Slijedom navedenog, zadatak ovog studijskog istraživanja je predložiti trasu spojne ceste od tog čvora do spoja na DC8 na najpovoljnijoj lokaciji između Primoštena i Marine, navedeno je u zadatku.

Spoj naselja na obali s A1 | foto: EOJN, snimka zaslona

Treba pronaći najbolju varijantu

U okviru poslova koji su predmet ovog projektnog zadatka potrebno je analizirati postojeće stanje u prostoru, utvrditi prostorna i druga ograničenja za polaganje trase te dati osvrt na planirane zahvate cestovne infrastrukture zacrtane prostorno-planskom dokumentacijom. Na temelju provedene analize potrebno je izraditi idejno rješenje spojne ceste od čvora Danilo u varijantama trase, međusobno ih usporediti i predložiti optimalno rješenje, traži se u projektnom zadatku.

- Obuhvat studijskog istraživanja čini područje omeđeno autocestom A1 na sjeveru, državnom cestom DC8 na jugu, državnom cestom DC33 i u nastavku DC8 na zapadu te državnom cestom DC551 i u nastavku DC58 na istoku. Ovaj obuhvat nalazi se na području Šibensko-kninske županije i Splitsko-dalmatinske županije odnosno na području Grada Šibenika i općina Primošten, Rogoznica i Marina, opisano je.

Studija će pokazati zaključke analize

Naručitelj očekuje da izrađivač studije organizira tim stručnjaka maksimalnih kompetencija, te da na vrhunskoj organizacijskoj i stručnoj razini provede tražene analize. Prema projektnom zadatku, rezultate analiza trebat će pezentirati u studiji u kojoj će osim popratnih komentara, smjernica i zaključaka i jednoznačno definirati najpovoljnije rješenje.

U analizu će trebati uključiti i razvojne dokumente uključenih županija, čija planska usmjerenja imaju utjecaj na cestovnu infrastrukturu, a naravno i analizirati svu do sada izrađenu studijsku i projkektnu dokumentaciju za predviđene zahvate na zadanom području. Za ukupni posao predviđen je rok od čak 15 mjeseci, nakon čega će se razmatrati daljnji potrebni koraci.