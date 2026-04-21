Povezivanje dalmatinskih naselja s autocestom: Gradi se nova brza cesta, ali i traži rješenje za spoj s A1
21. travanj 2026.
Puno mjesta na dalmatinskoj obali nema izlaz na autocestu, iako su za to ispunjeni određeni uvjeti. Sada kreće planiranje spoja A1 do čvora Danilo.
Uz izgradnju brze ceste Solin-Stobreč-Dugi Rat-Omiš, novi dio brze ceste koja bi u naravi trebala funkcionirati kao obilaznica grada Omiša i iz grada preuzeti tranzitni promet, planiraju se i drugi projekte duž D8. Hrvatske ceste (HC) traže način kako kod čvora Danilo Jadransku magistralu povezati s autocestom, na potezu od Primoštena do Marine. S tvrtkom Mobilita Evolva upravo je potpisan ugovor od 57.700 eura za posao izrade prostorno-prometno-građevinske studije koja će sagledati to pitanje iz više kuteva.
Izdvojeni članak
Izdvojeni članak
Spoj obale s A1
Za navedenu cijenu, Mobilita Evolva obvezala se izraditi Prostorno-prometno-građevinsku studiju varijantnih rješenja povezivanja autoceste A1 kod čvora Danilo s državnom cestom D8, na zadanom potezu. Posao je inače bio procijenjen na iznos od 100 tisuća eura, no izvest će se za više od 40 posto manju cijenu, u ugovorenom roku od 15 mjeseci. Odabrani izvođač radit će s nekoliko podugovarateljima, među kojima su Dvokut-Ecro, Krešo Geo i Tride digital.
U projektnom zadatku navedeno je kako autocesta A1 povezuje Dalmaciju sa zagebačkim cestovnim čvorom - preko njega i s autocestovnom mrežom europskih država. No, navedeno je i da ta prometnica nije jednako dostupna svim naseljima na jadranskoj obali, unatoč tome što su čvorovi za vezu s autocestom prikladno razmješteni za takvo povezivanje, stoji u projektnom zadatku.
Tako prostorno-planskom dokumentacijom Šibensko-kninske pa ni Splitsko-dalmatinske županije nije planirana ni spojna cesta od A1 do državne ceste DC8.
- Slijedom navedenog, zadatak ovog studijskog istraživanja je predložiti trasu spojne ceste od tog čvora do spoja na DC8 na najpovoljnijoj lokaciji između Primoštena i Marine, navedeno je u zadatku.
Treba pronaći najbolju varijantu
U okviru poslova koji su predmet ovog projektnog zadatka potrebno je analizirati postojeće stanje u prostoru, utvrditi prostorna i druga ograničenja za polaganje trase te dati osvrt na planirane zahvate cestovne infrastrukture zacrtane prostorno-planskom dokumentacijom. Na temelju provedene analize potrebno je izraditi idejno rješenje spojne ceste od čvora Danilo u varijantama trase, međusobno ih usporediti i predložiti optimalno rješenje, traži se u projektnom zadatku.
- Obuhvat studijskog istraživanja čini područje omeđeno autocestom A1 na sjeveru, državnom cestom DC8 na jugu, državnom cestom DC33 i u nastavku DC8 na zapadu te državnom cestom DC551 i u nastavku DC58 na istoku. Ovaj obuhvat nalazi se na području Šibensko-kninske županije i Splitsko-dalmatinske županije odnosno na području Grada Šibenika i općina Primošten, Rogoznica i Marina, opisano je.
Studija će pokazati zaključke analize
Naručitelj očekuje da izrađivač studije organizira tim stručnjaka maksimalnih kompetencija, te da na vrhunskoj organizacijskoj i stručnoj razini provede tražene analize. Prema projektnom zadatku, rezultate analiza trebat će pezentirati u studiji u kojoj će osim popratnih komentara, smjernica i zaključaka i jednoznačno definirati najpovoljnije rješenje.
U analizu će trebati uključiti i razvojne dokumente uključenih županija, čija planska usmjerenja imaju utjecaj na cestovnu infrastrukturu, a naravno i analizirati svu do sada izrađenu studijsku i projkektnu dokumentaciju za predviđene zahvate na zadanom području. Za ukupni posao predviđen je rok od čak 15 mjeseci, nakon čega će se razmatrati daljnji potrebni koraci.