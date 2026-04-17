Za svaki metar ceste preko tisuću eura: Evo za koliko će se urediti izlaz na autocestu u srcu Dalmacije

Nova dionica D8 uređivat će se za nešto više od 1.000 eura po metru. Radi se o kratkom dijelu ceste blizu granice županija koja je i put do autoceste.

Završen je postupak za izvanredno održavanje važne dionice Jadranske magistrale. Znamo da je cijeli pravac D8 iznimno prometno opterećen, posebice uz turistička mjesta i u ljetnim mjesecima.

Novo održavanje dijela koji dijelu Zadarske županije predstavlja i izlaz na autocestu kako je upravo objavljeno, izvest će tvrtka Sarađen iz Dubrave kod Tisnog. S Hrvatskim cestama potpisali su ugovor od skoro 700 tisuća eura, za koliko će 'popravljati' oko 650 metara ceste. Radovi po toj cijeni ugovoreni su početkom travnja ove godine, a rok za završetak je samo dva mjeseca.

Svaki metar, preko tisuću eura

Tvrtka Sarađen sa sjedištem u blizini Tisnog u Dalmaciji dobila je novi posao na održavanju cesta. U pitanju je izvanredno održavanje dionice Jadranske magistrale u predjelu Prosika duge 650 metara.

Kako piše u tehničkoj dokumentaciji, taj dio ujedno je osnovna veza zapadnog područja Zadarske županije sa općinom Pirovac, ali i spoj cijelom području na autocestu. U tehničkom opisu piše da ova prometnica stoga ne služi samo za lokalni već i za tranzitni promet.

- Realizacijom ovog zahvata omogućit će se sigurno odvijanje prometa ovom dionicom državne ceste, te osigurati bolja protočnost vozila uz omogućavanje kontinuiteta pješačkog toka. Ukratko, ovaj prometni pravac će se staviti u 'normalnu' prometnu funkciju sa znatnim poboljšanjem sigurnosti ne samo vozila, nego i pješaka što do sada nije bio slučaj, stoji u projektnoj dokumentaciji koju su za potrebe zahvata na važnoj prometnici još u 2024. izradili inženjeri iz tvrtke Platea Konzalting iz Splita.

Grafički prikaz iz projektne dokumentacije | foto: EOJN

Pukotine i druge deformacije

Navedeno je kako se namjeravani zahvat nalazi na području katastarske općine Pirovac na jedinstvenoj katastarskoj čestici k.č. 13320/4. Postojeća državna cesta, naziva Pirovačka ulica na većem dijelu predmetnog zahvata prolazi slabo naseljenim priobalnim područjem. Većim dijelom trasa je u zaravnatom dijelu ili manjem nasipu, a manjim dijelom u usjeku stoji u pripadajućoj dokumentaciji.

- Na mjestu nasipa trup prometnice je pridržan podupornim zidovima ili pokosom obloženim kamenom oblogom učvršćene krune izvedene kao betonska pasica. Na trasi se nalaze i tri makadamska, odnosnošumska prilaza, prilazi su direktno sa kolnika državne pravilno formiranih i izvedenih priključnih radijusa ili rampi, navedeno je u tehničkom opisu.

Stanje postojećeg kolnika mjestimično odražava višegodišnje prometno opterećenje usljed eksploatacije dok je mjestimično izvedena o dogradnja habajućeg sloja. Na dijelu trase su vidljiva oštećenja u vidu pukotina različitog intenziteta. Uz to, neravnine i blaži poprečni nagibi su mjestimično znatniji izražene, tako da u kombinaciji s ostalim deformacijama utječu na sigurnost odvijanja prometa, prema dokumentaciji. Izvanredno održavanje važne dionice magistrale u Dalmaciji | foto: EOJN

Objekti su blizu, prilaz neadekvatan

Uz to, blizina pojedinih objekata i neadekvatan prilaz istima dodatno doprinose potrebi smanjenja brzine i povećanju nesigurnosti. Posebno u vrijeme turističke sezone.

- Rubne elemente postojeće prometnice čine neuređene i nejednolike bankine, betonski ulazi, betonske pasice i dotrajali betonski rigoli s bermama različitih širina - mjestimično obraslih niskim raslinjem, navedeno je u Tehničkom opisu.

Predmetna dionica državne ceste u duljini oko 650 metara zbog svega navedenog će se urediti sveobuhvatnom rekonstrukcijom, u skladu s važećim propisima i uz zadržavanje postojećeg koridora. Zahvat uključuje mjestimično proširenje kolnika, korekciju tlocrtnih i visinskih elemenata radi bolje preglednosti i sigurnosti te sanaciju ili obnovu kolničke konstrukcije. Uredit će se bankine, pokosi i sustav oborinske odvodnje, prilagoditi prilazi, postaviti nova signalizacija te izgraditi nogostupi.

Konkurencija je bila ozbiljna

Tlocrtni elementi čine osnovu za ostale projektne elemente, a pri rekonstrukciji se namjerava ostati unutar postojećeg kolnika. Trasu će poboljšati prijelaznice i ispravljene nepravilnosti, uz poštivanje prostornih ograničenja, a geometriju će se uskladiti s računskom brzinom od 70 kilometara na sat, kako bi se postigao sigurniji i više ujednačen promet. Sve navedeno 'ispravit ' će tvrtka Sarađen, koja je za posao odabrana krajem veljače.

U Odluci donesenoj 26. veljače 2026. godine, a objavljenoj 10. ožujka vidi se da su se za izvanredno održavanje javili i Strabag te GradnjaPet-plus. Dok je Strabag bio skuplji od Sarađena, s ponudom od 766.679 eura bez PDV-a, ponuda treće tvrtke odbijena je kao nepravilna, dok je Sarađen odabran kao optimalan, a imaju 60 dana za izvedbu izvanrednog održavanja.