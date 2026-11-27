Općina Dugi Rat priprema se za realizaciju velikog komunalnog projekta, izgradnju novog groblja na lokaciji Glavica. Za zahvat je u svibnju 2025. godine izrađeno idejno rješenje iza kojeg stoje arhitektonski uredi Archiline i Ground Floor iz Splita.

Na površini od 3.791 četvornog metra projektirano je više od tisuću ukopnih mjesta, no analiza kapaciteta pokazala je da će za realizaciju projekta biti potrebno znatno više zemljišta. Općina je sada pokrenula anketu među stanovništvom kako bi se uoči daljnjeg projektiranja utvrdile potrebe za ukopnim kapacitetima za sljedećih 100 godina.

Zahtjevna konfiguracija terena

Prema idejnom rješenju, obuhvat zahvata proteže se preko četiriju katastarskih čestica, odnosno jedne čitave i dijelova triju čestica, sve u katastarskoj općini Duće. Maksimalne dimenzije zemljišta iznose približno 100 puta 58 metara, dok se nadmorska visina terena kreće od 75 do 99 metara.

Prosječan nagib terena iznosi čak 24 posto, što je pred projektante stavilo zahtjevan zadatak organizacije prostora. Osim smještaja maksimalnog broja grobnica, bilo je potrebno osigurati uvjete za kretanje posjetitelja, pogrebnih kolica i servisnih vozila. Upravo na svladavanje visinske razlike i formiranje komunikacijskih površina odlazi značajan dio raspoloživog zemljišta.

novo groblje | foto: screen shot idejno rješenje Općina Dugi rat

novo groblje | foto: screen shot idejno rješenje Općina Dugi rat

Više od 1.000 ukopnih mjesta

Idejnim rješenjem predviđena je izgradnja 78 grobnica u jednom stupcu, svaka s kapacitetom za tri ukopa, te 59 grobnica u dva stupca, svaka s kapacitetom za šest ukopa. Projektirane su i 34 zidne grobnice u tri stupca, pojedinačnog kapaciteta 12 ukopnih mjesta, kao i šest klasičnih zemljanih grobova.

Time su na raspoloživoj površini osigurana ukupno 1.002 ukopna mjesta, od kojih se čak 408 nalazi u zidnim grobnicama. Zasebno je predviđena izgradnja kolumbarija s 30 niša ukupnog kapaciteta za polaganje 90 urni.

novo groblje | foto: screen shot idejno rješenje Općina Dugi rat

Grobnice na terasama

Posebno je zanimljiv arhitektonski koncept novog groblja koji se temelji na terasastoj organizaciji prostora. Grobna polja raspoređena su na različitim visinskim razinama, međusobno povezanim vijugavim pješačkim komunikacijama koje se spuštaju niz padinu. Između grobnih polja projektirane su površine za sadnju visokog i grmolikog raslinja.

Prema idejnom rješenju, predviđeno je popločenje ulaznog trga, postavljanje česmi za vodu i spremnika za otpad te uređenje prostora za sjedenje i odmor. Udio zelenih površina unutar projektiranog obuhvata iznosi 18 posto.

novo groblje | foto: screen shot idejno rješenje Općina Dugi rat

Kapelica iznad mrtvačnice

U višem dijelu obuhvata projektirana je kapelica kružnog tlocrta, koja se svojim oblikovanjem izdvaja od ostatka kompleksa. Prema arhitektonskim vizualizacijama i presjeku građevine, kapelica je smještena na povišenoj razini, iznad sklopa oproštajnih prostora koji je dijelom ukopan u teren.

U sklopu oproštajnog prostora predviđeni su mrtvačnica, oproštajna dvorana, servisni hodnik, sanitarni čvorovi za posjetitelje te trijem s nišama za urne. Projektom su predviđeni odvojeni glavni i servisni ulazi, dok su visinske razine kompleksa povezane stubištima i rampama.

novo groblje | foto: screen shot idejno rješenje Općina Dugi rat

Problem s parkiralištem

Iako je projektnim zadatkom bila predviđena i izgradnja parkirališta s maksimalnim brojem parkirališnih mjesta koji dopušta konfiguracija terena, ono nije obuhvaćeno prikazanim idejnim rješenjem. Projektanti su zaključili da bi se njegovim smještajem unutar trenutačno raspoloživih parcela izgubio velik dio prostora namijenjenog ukopu.

U zaključku projektne dokumentacije naveden je i ilustrativan izračun prema kojemu je za parkiralište kapaciteta 100 automobila, u idealnim uvjetima, potrebno najmanje 2.500 četvornih metara. Riječ je o površini koja odgovara približno dvjema trećinama sadašnjeg obuhvata planiranog groblja.

Premalo kvadrata

Prema analizi projektanata, unutar postojećeg obuhvata moguće je povećati broj grobnih i ukopnih mjesta za dodatnih 20 posto. Međutim, takvo bi se povećanje ostvarilo na štetu zelenih i procjednih površina, što bi negativno utjecalo na funkcionalnu i estetsku kvalitetu groblja.

U vrijeme izrade idejnog rješenja projektantima nisu bili dostupni precizni statistički podaci o broju ukopa na gravitacijskom području budućeg groblja. Preliminarna procjena, dobivena od predstavnika Općine, bila je da se godišnje obavi između 30 i 40 ukopa, što bi u razdoblju od jednog stoljeća značilo između 3.000 i 4.000 ukopa.

Čak i prema nižoj procjeni, projektanti su zaključili da bi površinu predviđenu za novo groblje trebalo povećati za više od 100 posto. Uračunaju li se i potrebe za parkirališnim prostorom, potreba za dodatnim zemljištem još je izraženija. novo groblje | foto: screen shot idejno rješenje Općina Dugi rat

Slijedi daljnje projektiranje

Na području Općine Dugi Rat trenutačno postoje tri groblja – groblje u Jesenicama (Sumpetar) te staro i novo groblje u Dućama. Zbog ograničenih mogućnosti širenja groblja u Jesenicama, prostornim je planom predviđena lokacija za uređenje novog groblja na Glavici.

Kako navode iz Općine, rezultati ankete među stanovništvom poslužit će za utvrđivanje zastupljenosti pojedinih vrsta grobnica i daljnju razradu idejnog rješenja u idejni projekt. Anketa je otvorena do 7. prosinca 2026. godine, a njezino ispunjavanje ne predstavlja rezervaciju grobnog mjesta.