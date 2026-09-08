Gradilište Otvoreno milijunsko gradilište koje se čeka od 1986. godine! Ova cesta konačno postaje dio gradske mreže

Otvoreno milijunsko gradilište koje se čeka od 1986. godine! Ova cesta konačno postaje dio gradske mreže

Ivana Solar
Ivana Solar baustela.hr

08. rujan 2026.

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Otvoreno milijunsko gradilište koje se čeka od 1986. godine! Ova cesta konačno postaje dio gradske mreže

Zagorski put, gradilište | foto: Grad Split

Iduće godine u ovo vrijeme radovi bi trebali biti završeni, a nova prometnica s tri raskrižja u pogonu.

U Splitu je otvoreno gradilište izgradnje dijela državne ceste DC433, odnosno druge faze Zagorskog puta, na dionici dugoj oko 776 metara. Riječ je o projektu čija se realizacija čeka ravno 40 godina, a koji bi trebao bitno olakšati život lokalnom stanovništvu.

Izgradnjom nove dionice trebao bi se zaokružiti prometni pravac Zagorskog puta i omogućiti njegovo puno funkcioniranje u mreži gradskih i državnih prometnica. Spojem s Ulicom Domovinskog rata i već izgrađenim dijelom Zagorskog puta očekuje se rasterećenje postojećih pravaca i bolja protočnost prometa u istočnom dijelu Splita.

Projekt, ističu iz Grada Splita, ujedno stvara preduvjete za budući alternativni ulazno-izlazni pravac grada kroz planiranu izgradnju rotora Meterize i povezivanje s državnom cestom DC8. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,57 milijuna eura bez PDV-a, investitor su Hrvatske ceste, a izvođač Strabag.

Iduće godine u ovo vrijeme

Uvođenju izvođača u radove u posao nazočio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, koji je ovom prilikom pojasnio kako projekt, uz četiri prometna traka, obuhvaća pješačku i biciklističku infrastrukturu, javnu rasvjetu, sustav oborinske odvodnje i ostalu prateću infrastrukturu.

- Rok izvođenja je 12 mjeseci, tako da ćemo već za godinu dana prometovati ovom prometnicom, istaknuo je Budimir, dodavši kako su u realizaciji ili visokoj fazi pripreme brojni projekti koji će dodatno poboljšati prometnu povezanost Splita i okolice.

Mogu krenuti radovi na novoj cesti u Splitu | foto: EOJN snimka zaslona

Odabir izvođača

Na natječaju otvorenom u studenom 2025. godine, kao najbolji ponuditelj odabrana je tvrtka Strabag koja je u odnosu na predviđeni iznos od 6,7 milijuna eura cestu odabrala izgraditi za 5,56 milijuna eura. Ostali ponuditelji bili su Kavelj, zajednica Patrlji i Građevno Zec te zajednica tvrtki Cestar i Hering. No, svi navedeni ponuditelji bili su između milijun i pol do 3 milijuna eura skuplji od odabranih.

- Nakon analize svih elemenata ponude, a po kriteriju za odabir ponude i sukladno članku 302. ZJN 2016, predlaže se odgovornoj osobi Naručitelja donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Ponuditelja Strabag, s rokom izvođenja radova od 12 mjeseci, stoji u obrazloženju odabira Hrvatskih cesta (HC) uz napomenu da je ista ponuda u javnoj nabavi ostvarila i maksimalnih 100 bodova.

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Tri nova raskrižja

Riječ je o dogradnji postojeće ceste kojom će ona ostvariti GUP-om planirani profil, nastavljajući se na postojeće čvorište s Ulicom Domovinskog rata. Nova prometnica imat će četiri prometne trake široke 3,25 metara i obostrane nogostupe. Trasa će završiti spojem na već izgrađeni dio Zagorskog puta (kod benzinske postaje, kako je opisano u dokumentaciji).

Izvedbom projekta, Split će dobiti i tri nova raskrižja - sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom. Predviđene su i dodatne trake za skretanje, razdjelni otoci, dva autobusna stajališta te pješačko-biciklistički prijelazi na svim raskrižjima. Pritom, uz prometnicu se planiraju pješačke i biciklističke staze ukupno široke do tri metra, odvojene od kolnika zelenim pojasom, gdje to bude moguće.

Položaj u gradu | foto: EOJN snimka zaslona

Četiri desetljeća od ideje

Kako je istaknuo gradonačelnik Šuta, na realizaciju projekta čekalo se još od 1986. godine, kada se prvi put pojavila ideja proširenja Zagorskog puta.

- U idućih godinu dana izgradit će se gotovo 800 metara nove četverotračne prometnice koja će povezati Ulicu Domovinskog rata s već izgrađenim dijelom Zagorskog puta. Nova dionica rasteretit će promet na Ulici Domovinskog rata i čvoru Smokovik te praktično otvoriti novi ulaz u Split iz smjera Solina, kazao je Šuta.

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To nije sve

Šuta je najavio i nastavak realizacije niza važnih prometnih projekata na području grada. U tijeku su postupci za Put Žnjana i Put Glavičina, koji će povezati Put Supavla s Ulicom Hrvatske mornarice, a nakon više desetljeća riješeni su i imovinsko-pravni odnosi u Zajčevoj ulici.

Dodatno, rečeno je, planirani su zahvati u Zvonimirovoj i Poljičkoj ulici te na ulazu i izlazu iz Trajektne luke. Iduće godine očekuje se i otvaranje rotora Mravinci s rotorom TTTS, dok su radovi na rješenju Solinske širine već započeli.

Zagorski put, gradilište | foto: Grad Split
hrvatske ceste split strabag Zagorski put DC433