Otvoreno milijunsko gradilište koje se čeka od 1986. godine! Ova cesta konačno postaje dio gradske mreže

Iduće godine u ovo vrijeme radovi bi trebali biti završeni, a nova prometnica s tri raskrižja u pogonu.

U Splitu je otvoreno gradilište izgradnje dijela državne ceste DC433, odnosno druge faze Zagorskog puta, na dionici dugoj oko 776 metara. Riječ je o projektu čija se realizacija čeka ravno 40 godina, a koji bi trebao bitno olakšati život lokalnom stanovništvu.

Izgradnjom nove dionice trebao bi se zaokružiti prometni pravac Zagorskog puta i omogućiti njegovo puno funkcioniranje u mreži gradskih i državnih prometnica. Spojem s Ulicom Domovinskog rata i već izgrađenim dijelom Zagorskog puta očekuje se rasterećenje postojećih pravaca i bolja protočnost prometa u istočnom dijelu Splita.

Projekt, ističu iz Grada Splita, ujedno stvara preduvjete za budući alternativni ulazno-izlazni pravac grada kroz planiranu izgradnju rotora Meterize i povezivanje s državnom cestom DC8. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,57 milijuna eura bez PDV-a, investitor su Hrvatske ceste, a izvođač Strabag.

Iduće godine u ovo vrijeme

Uvođenju izvođača u radove u posao nazočio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, koji je ovom prilikom pojasnio kako projekt, uz četiri prometna traka, obuhvaća pješačku i biciklističku infrastrukturu, javnu rasvjetu, sustav oborinske odvodnje i ostalu prateću infrastrukturu.

- Rok izvođenja je 12 mjeseci, tako da ćemo već za godinu dana prometovati ovom prometnicom, istaknuo je Budimir, dodavši kako su u realizaciji ili visokoj fazi pripreme brojni projekti koji će dodatno poboljšati prometnu povezanost Splita i okolice. Mogu krenuti radovi na novoj cesti u Splitu | foto: EOJN snimka zaslona

Odabir izvođača

Na natječaju otvorenom u studenom 2025. godine, kao najbolji ponuditelj odabrana je tvrtka Strabag koja je u odnosu na predviđeni iznos od 6,7 milijuna eura cestu odabrala izgraditi za 5,56 milijuna eura. Ostali ponuditelji bili su Kavelj, zajednica Patrlji i Građevno Zec te zajednica tvrtki Cestar i Hering. No, svi navedeni ponuditelji bili su između milijun i pol do 3 milijuna eura skuplji od odabranih.

- Nakon analize svih elemenata ponude, a po kriteriju za odabir ponude i sukladno članku 302. ZJN 2016, predlaže se odgovornoj osobi Naručitelja donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Ponuditelja Strabag, s rokom izvođenja radova od 12 mjeseci, stoji u obrazloženju odabira Hrvatskih cesta (HC) uz napomenu da je ista ponuda u javnoj nabavi ostvarila i maksimalnih 100 bodova.

Tri nova raskrižja

Riječ je o dogradnji postojeće ceste kojom će ona ostvariti GUP-om planirani profil, nastavljajući se na postojeće čvorište s Ulicom Domovinskog rata. Nova prometnica imat će četiri prometne trake široke 3,25 metara i obostrane nogostupe. Trasa će završiti spojem na već izgrađeni dio Zagorskog puta (kod benzinske postaje, kako je opisano u dokumentaciji).

Izvedbom projekta, Split će dobiti i tri nova raskrižja - sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom. Predviđene su i dodatne trake za skretanje, razdjelni otoci, dva autobusna stajališta te pješačko-biciklistički prijelazi na svim raskrižjima. Pritom, uz prometnicu se planiraju pješačke i biciklističke staze ukupno široke do tri metra, odvojene od kolnika zelenim pojasom, gdje to bude moguće.

Položaj u gradu | foto: EOJN snimka zaslona

Četiri desetljeća od ideje

Kako je istaknuo gradonačelnik Šuta, na realizaciju projekta čekalo se još od 1986. godine, kada se prvi put pojavila ideja proširenja Zagorskog puta.

- U idućih godinu dana izgradit će se gotovo 800 metara nove četverotračne prometnice koja će povezati Ulicu Domovinskog rata s već izgrađenim dijelom Zagorskog puta. Nova dionica rasteretit će promet na Ulici Domovinskog rata i čvoru Smokovik te praktično otvoriti novi ulaz u Split iz smjera Solina, kazao je Šuta.

To nije sve

Šuta je najavio i nastavak realizacije niza važnih prometnih projekata na području grada. U tijeku su postupci za Put Žnjana i Put Glavičina, koji će povezati Put Supavla s Ulicom Hrvatske mornarice, a nakon više desetljeća riješeni su i imovinsko-pravni odnosi u Zajčevoj ulici.