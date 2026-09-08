Otvoreno milijunsko gradilište koje se čeka od 1986. godine! Ova cesta konačno postaje dio gradske mreže

Kraj za 8.500 crnih jama! Počela izgradnja mega pročistača otpadnih voda u Dalmaciji
Po realizaciji pročistača priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećat će se s 86 na čak 97 posto.
09:40 65 d 29.07.2026
08. rujan 2026.
Iduće godine u ovo vrijeme radovi bi trebali biti završeni, a nova prometnica s tri raskrižja u pogonu.
U Splitu je otvoreno gradilište izgradnje dijela državne ceste DC433, odnosno druge faze Zagorskog puta, na dionici dugoj oko 776 metara. Riječ je o projektu čija se realizacija čeka ravno 40 godina, a koji bi trebao bitno olakšati život lokalnom stanovništvu.
Izgradnjom nove dionice trebao bi se zaokružiti prometni pravac Zagorskog puta i omogućiti njegovo puno funkcioniranje u mreži gradskih i državnih prometnica. Spojem s Ulicom Domovinskog rata i već izgrađenim dijelom Zagorskog puta očekuje se rasterećenje postojećih pravaca i bolja protočnost prometa u istočnom dijelu Splita.
Projekt, ističu iz Grada Splita, ujedno stvara preduvjete za budući alternativni ulazno-izlazni pravac grada kroz planiranu izgradnju rotora Meterize i povezivanje s državnom cestom DC8. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,57 milijuna eura bez PDV-a, investitor su Hrvatske ceste, a izvođač Strabag.
Uvođenju izvođača u radove u posao nazočio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, koji je ovom prilikom pojasnio kako projekt, uz četiri prometna traka, obuhvaća pješačku i biciklističku infrastrukturu, javnu rasvjetu, sustav oborinske odvodnje i ostalu prateću infrastrukturu.
- Rok izvođenja je 12 mjeseci, tako da ćemo već za godinu dana prometovati ovom prometnicom, istaknuo je Budimir, dodavši kako su u realizaciji ili visokoj fazi pripreme brojni projekti koji će dodatno poboljšati prometnu povezanost Splita i okolice.
Na natječaju otvorenom u studenom 2025. godine, kao najbolji ponuditelj odabrana je tvrtka Strabag koja je u odnosu na predviđeni iznos od 6,7 milijuna eura cestu odabrala izgraditi za 5,56 milijuna eura. Ostali ponuditelji bili su Kavelj, zajednica Patrlji i Građevno Zec te zajednica tvrtki Cestar i Hering. No, svi navedeni ponuditelji bili su između milijun i pol do 3 milijuna eura skuplji od odabranih.
- Nakon analize svih elemenata ponude, a po kriteriju za odabir ponude i sukladno članku 302. ZJN 2016, predlaže se odgovornoj osobi Naručitelja donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Ponuditelja Strabag, s rokom izvođenja radova od 12 mjeseci, stoji u obrazloženju odabira Hrvatskih cesta (HC) uz napomenu da je ista ponuda u javnoj nabavi ostvarila i maksimalnih 100 bodova.
Kraj za 8.500 crnih jama! Počela izgradnja mega pročistača otpadnih voda u Dalmaciji
Po realizaciji pročistača priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećat će se s 86 na čak 97 posto.
09:40 65 d 29.07.2026
Veliko slavlje u novom dalmatinskom tunelu! Nakon dvije godine iskopa probijen Kozjak
Tunel Kozjak predstavlja središnji objekt buduće brze ceste koja će povezati čvor Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom.
14:18 81 d 13.07.2026
Riječ je o dogradnji postojeće ceste kojom će ona ostvariti GUP-om planirani profil, nastavljajući se na postojeće čvorište s Ulicom Domovinskog rata. Nova prometnica imat će četiri prometne trake široke 3,25 metara i obostrane nogostupe. Trasa će završiti spojem na već izgrađeni dio Zagorskog puta (kod benzinske postaje, kako je opisano u dokumentaciji).
Izvedbom projekta, Split će dobiti i tri nova raskrižja - sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom. Predviđene su i dodatne trake za skretanje, razdjelni otoci, dva autobusna stajališta te pješačko-biciklistički prijelazi na svim raskrižjima. Pritom, uz prometnicu se planiraju pješačke i biciklističke staze ukupno široke do tri metra, odvojene od kolnika zelenim pojasom, gdje to bude moguće.
Kako je istaknuo gradonačelnik Šuta, na realizaciju projekta čekalo se još od 1986. godine, kada se prvi put pojavila ideja proširenja Zagorskog puta.
- U idućih godinu dana izgradit će se gotovo 800 metara nove četverotračne prometnice koja će povezati Ulicu Domovinskog rata s već izgrađenim dijelom Zagorskog puta. Nova dionica rasteretit će promet na Ulici Domovinskog rata i čvoru Smokovik te praktično otvoriti novi ulaz u Split iz smjera Solina, kazao je Šuta.
Ide milijunska rekonstrukcija Dioklecijanove palače: Terasa na vrhu kule, dizalo i otvaranje antičke lođe
Jedan od najvrjednijih dijelova projekta je ponovno otvaranje antičke lođe na južnom pročelju zgrade.
10:05 103 d 21.06.2026
Split otvara novo gradilište pored mora: U rekonstrukciju ide kultni plato, dobit će i zaštitu od morske soli
Projekt predviđa novu armiranobetonsku površinu, ugradnju novih klupa te uređenje hortikulturnih zona. Sve za 900 tisuća eura.
08:53 125 d 30.05.2026
Šuta je najavio i nastavak realizacije niza važnih prometnih projekata na području grada. U tijeku su postupci za Put Žnjana i Put Glavičina, koji će povezati Put Supavla s Ulicom Hrvatske mornarice, a nakon više desetljeća riješeni su i imovinsko-pravni odnosi u Zajčevoj ulici.
Dodatno, rečeno je, planirani su zahvati u Zvonimirovoj i Poljičkoj ulici te na ulazu i izlazu iz Trajektne luke. Iduće godine očekuje se i otvaranje rotora Mravinci s rotorom TTTS, dok su radovi na rješenju Solinske širine već započeli.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Kako iskopati 13 metara tik uz bolnicu koja mora raditi? Na Rebru su pronašli zanimljivo rješenje
Na Rebru se danas više ne vidi jedan od najzahtjevnijih zahvata, zaštita duboke građevne jame.
16:57 11 h 02.10.2026
Mostovi, tunel i visoki potporni zidovi: Završna utrka s rokovima na najzahtjevnijem gradilištu Koridora V c
Na dionici Vranduk – Ponirak privode se kraju složeni građevinski zahvati, a nakon višegodišnjih kašnjenja bliži se otvaranje autoceste.
16:49 1 d 01.10.2026
Uz granicu HEP za 5,3 milijuna eura gradi mega skladišta
HEP u Ruščici ulaže 5,3 milijuna eura u novi kompleks, dok država s 540 tisuća eura podupire infrastrukturu poslovne zone.
10:14 5 d 27.09.2026
Bauštelska reportaža: Ušli smo na gradilište Avenue V, jedna ploča gradila se čak 17 metara iznad tla
U Vukovarskoj ulici završava se zgrada koja bi mogla postati jednom od novih ikona zagrebačke arhitekture.
10:13 5 d 27.09.2026
Ovo su nova pravila za lokacijske dozvole: Tri su promjene koje investitori moraju znati
Novi zakon izmijenio je proceduru za investitore i projektante, od digitalne predaje zahtjeva do strožih uvjeta za priključke i gradnju novih zgrada.
11:09 6 d 26.09.2026
Otvoreno veliko zagrebačko gradilište! Ovako će za 6 mjeseci izgledati trg u Novom Zagrebu
Građevinski zahvat za početak podrazumijeva opsežno uklanjanje postojećih dotrajalih površina. Ulog je 1,25 milijuna eura.
11:09 10 d 22.09.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026