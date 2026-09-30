Državna cesta puna pukotina odlazi u povijest: Sve spremno za rekonstrukciju od 1,6 km i 2,5 milijuna eura

Hrvatske ceste donijele su odluku koja će u potpunosti transformirati Čazmu. Uskoto u realizaciju treba krenuti mega rekonstrukcija glavne ulice u ovom gradu. Riječ je o ulici Sv. Andrije koja je klasificirana kao državna cesta.

Upravo je odabran izvođač radova, i to u okviru javnog natječaja koji se provodi nešto više od 12 mjeseci. Posao će obaviti zajednica ponuditelja koji čine tvrtka BK Montaža kao nositelj i tvrtka Menažer kao član. Početna vrijednost izvedbe projekta iznosila je 2,5 milijuna eura bez PDV-a, dok je pobjednička ponuda iznosila 2.342.402,72 eura bez PDV-a.

Rekonstrukcija važne ulice u Čazmi zanimala je mnoge, a u sklopu natječaja zaprimljene su ukupno četiri ponude. Uz tvrtke koje su dobile posao s najnižim ponuđenim iznosom, konkurirali su: zajednica ponuditelja koju čine tvrtka Ceste kao nositelj i tvrtka Ceste Karlovac kao član koja je ponudila cijenu od 2.611.514,39 eura bez PDV-a; zajednica ponuditelja koju čine tvrtka TONI-GALE uslužni obrt kao nositelj i GIP Pionir kao član za 2.886.713,35 eura bez PDV-a; Hidroregulacija koja je ponudila posao izvršiti za 2.932.957,25 eura bez PDV-a.

Lokacija i položaj gradilišta

Ulica svetog Andrije nalazi se u Čazmi, a proteže se od križanja s Ulicom Milana Novačića (D43) do križanja s Ulicom Matije Gupca, u ukupnoj duljini od približno 1,6 kilometara. Hrvatske ceste planiraju rekonstrukciju u dvije dionice, od kojih je prva duga 128, a druga 1.468 metara, što ukupno iznosi 1.596 metara. Dionice su međusobno povezane planiranim kružnim tokom.

Prema Zakonu o gradnji, zahvat je razvrstan u skupinu 1, što podrazumijeva utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje te provedbu postupka ocjene potrebe za procjenom utjecaja na okoliš i prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Postojeće stanje prometnice

Postojeća cesta u relativno je lošem stanju, s mrežastim pukotinama na kolniku širine od 5,5 do 7,7 metara te nekoliko oštrih zavoja. Neuređene travnate bankine često su više od kolnika, zbog čega se voda zadržava uz njegove rubove, dok je odvodnja djelomično riješena zatvorenim sustavom, a djelomično otvorenim jarcima.

Pješačka staza, široka od 1,4 do 1,8 metara, većim se dijelom nalazi sa sjeverne strane prometnice, a izvedena je od asfalta i betona. Na trasi se nalazi i most preko kanala Bukovina, koji nije obuhvaćen rekonstrukcijom te ostaje u postojećem stanju.

Ulica svetog Andrije, Čazma | foto: EOJN

Trasa

Rekonstrukcijom se zadržava postojeći koridor prometnice, uz manje korekcije zavoja koje uključuju povećanje prijelaznih krivina i ograničeno povećanje njihovih radijusa radi postizanja ujednačenije računske brzine. Nova niveleta uglavnom prati postojeću visinu ceste kako bi se omogućio što jednostavniji pristup privatnim parcelama.

Uzdužni nagib prometnice iznosit će od 0,78 do 7,56 posto. Projektirana širina dvosmjerne ceste iznosi 6,6 metara, osim na prvih 150 metara, gdje se zadržava postojeća širina od približno 7,7 metara.

Okosnica rekonstrukcije

Projekt predviđa obnovu kolnika s jednostrešnim poprečnim nagibom od 2,5 posto, betonskim rubnjacima te asfaltnim rigolima širine 50 centimetara na dionicama gdje je potrebno prihvatiti oborinske vode s okolnog terena. Nova pješačka staza bit će široka najmanje 1,6 metara, a od kolnika će je uglavnom odvajati zaštitni pojas širine najmanje 75 centimetara.

Na dijelovima neposredno uz cestu staza će biti široka dva metra i odvojena uzdignutim rubnjakom, uz poprečni nagib od 2 posto i prilagodbu kolnih ulaza privatnim parcelama. Predviđena je i izgradnja parkirališta s 51 parkirališnim mjestom, od kojih su tri namijenjena osobama s invaliditetom, te servisne ceste široke 5,5 i duge približno 77 metara. Ulica svetog Andrije, Čazma | foto: EOJN

Kružni tok

Postojeće raskrižje Ulice svetog Andrije i Ulice kralja Tomislava rekonstruirat će se u mini kružni tok vanjskog promjera 22 metra, s kolnikom širine 5,6 metara i poprečnim nagibom od 2 posto. Polumjer povoznog središnjeg otoka iznosit će 5,4 metra, a kolnički trak i povozni dio bit će odvojeni betonskim rubnjakom izdignutim tri centimetra iznad asfalta.

Vanjski rubnjaci bit će izdignuti 12 centimetara, dok će središnji i razdjelni otoci biti provozni kako bi se omogućio prolazak teretnih vozila duljine do 16,5 metara. Geometrija raskrižja prilagođena je i osobnim automobilima, koji će kružnim tokom moći prolaziti bez prelaska preko središnjih razdjelnih otoka.