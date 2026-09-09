Ide velika rekonstrukcija zamjene za A1: Cesta u Zagori ulazi u 21. stoljeće, ispravljat će se i zavoji

Projektanti trebaju cestu oblikovati za brzinu od 70 km/h, a ispod kolnika cijelom dužinom polagat će se optički kablovi.

Hrvatske ceste objavile su natječaj za izradu kompletne projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola rekonstrukcije državne ceste DC62, konkretno dionice Šestanovac – Zagvozd. Riječ je o dijelu pravca Šestanovac – Zagvozd – Vrgorac – Kula Norinska – Metković, koji povezuje unutrašnjost Dalmacije i ima važnu gospodarsku i prometnu ulogu.

Natječaj je otvoren do 15. rujna 2026., procijenjena vrijednost posla iznosi 50 tisuća eura, a onaj koji dobije posao morat će ga završiti za 200 dana.

Već u najavi projekt je jako zanimljiv obzirom da korijeni ovog prometnog pravca sežu još u Napoleonovo doba. Naime, današnja DC62 između Šestanovca i Zagvozda prati stari cestovni koridor koji je kroz Zagoru uspostavljen početkom 19. stoljeća, Napoleonova cesta na pravcu Grabovac – Zagvozd – Župa – Rašćani građena je još 1808. godine.

Krš i dva naselja

Građevinski zahvat je planiran na državnoj u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na području Općine Šestanovac i katastarske općine Žeževica. Obuhvaća 2,5 kilometra prometnice, od stacionaže 2+500 do 5+000, pri čemu se početak nalazi oko 400 metara prije skretanja za zaseok Škero, a završetak kod skretanja za zaseok Čikeši.

Predmetna cesta položena je u zabiokovskom koridoru i gotovo cijelom trasom prati autocestu A1. Pritom DC62 ima i funkciju alternativnog pravca autocesti, ali i sabirne prometnice kojom se lokalni promet usmjerava prema čvorovima Šestanovac i Zagvozd. Dionica prolazi pretežno nenaseljenim ili rijetko naseljenim područjem, dok su Šestanovac i Zagvozd najveća naselja na tom potezu.

Kolnik širok tek 4,7 metara

Postojeće stanje pokazuje zašto Hrvatske ceste planiraju temeljitu rekonstrukciju, a ne tek obnovu asfalta. Cesta je uglavnom izvedena u zasjeku ili u razini okolnog terena, mjestimice na niskom nasipu, dok su brojni pokosi obloženi suhozidovima koji su često u lošem stanju. Trasu obilježava velik broj zavoja malih radijusa bez prijelaznica te nepravilan vertikalni tok s brojnim lomovima, zbog čega je smanjena preglednost potrebna za sigurno zaustavljanje i pretjecanje.

Poseban problem predstavlja širina kolnika od samo 4,7 do 5,2 metra, zbog čega je na pojedinim mjestima otežano čak i mimoilaženje dvaju osobnih automobila. Bankine i berme najčešće su široke oko pola metra, a ponegdje se svode na svega nekoliko centimetara.

Sam kolnik je u vrlo lošem stanju, s poprečnim neravninama, mrežastim i uzdužnim pukotinama te brojnim ranije krpanim dijelovima. Tijekom oborina na neravnoj površini zadržava se voda, što dodatno pogoršava sigurnost prometa. DC62 | foto: ilustracija screens hot EOJN / AI Chat GPT

Širenje ceste i nova geometrija

Budući projekt morat će tehničke elemente dionice podići na razinu primjerenu državnoj cesti, što uključuje znatno više zahvata od postavljanja novog asfaltnog sloja. Predviđene su korekcije horizontalne i vertikalne geometrije trase, proširenje poprečnog presjeka te ujednačavanje elemenata ceste kako bi se povećali sigurnost, udobnost i propusna moć.

Projektanti trebaju cestu oblikovati za projektnu brzinu od 70 kilometara na sat, uz mogućnost iznimnog projektiranja pojedinih dijelova za 50 kilometara na sat. U naseljenim područjima predviđeni su nogostupi i pješački prijelazi, a ondje gdje postoje potreba i prostorne mogućnosti treba projektirati nogostupe s obje strane ceste.

Uz njih će se predvidjeti nova ili dopuniti postojeća javna rasvjeta, dok će priključci i prilazi biti uređeni prema važećim pravilima. Zahvat uključuje novu ili obnovljenu kolničku konstrukciju, uređenje odvodnje te potpuno novu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i cestovnu opremu. Duž čitave dionice trebat će također zaštititi ili izmjestiti postojeće instalacije.

Odvodnja gotovo ne postoji

Jedan od građevinski značajnijih problema na postojećoj cesti jest odvodnja, jer na čitavoj predmetnoj dionici nema građevina za sustavno prikupljanje oborinske i pribrežne vode, poput rigola i odvodnih kanala. Voda se trenutačno odvodi uglavnom zahvaljujući uzdužnim i poprečnim nagibima kolnika, i to samo ondje gdje konfiguracija prometnice to omogućuje. Posljedica su brojne 'mrtve točke' u kojima voda ostaje na kolniku, dok problem dodatno naglašavaju neodgovarajući poprečni nagibi postojeće prometnice.

Projektom će zato trebati obuhvatiti korekciju i dogradnju sustava odvodnje kao sastavni dio novog rješenja trase. Posebnu pozornost zahtijevat će i pokosi, jer na pojedinim mjestima dolazi do odronjavanja materijala prema cesti, osobito nakon obilnijih kiša i otapanja snijega. To je značajno i zbog položaja prometnice u brdskom zabiokovskom području, gdje su zimi razmjerno česte niske temperature i snježne oborine.

Budućem projektantu stoga slijede i geotehnička istraživanja potrebna za određivanje nagiba i zaštite pokosa zasjeka i nasipa. Kao i projektiranje temeljenja zidova i drugih armiranobetonskih konstrukcija.

Suhozidi pred velikim zahvatom

Rekonstrukcija će zahvatiti i suhozide koji su karakterističan element postojećeg cestovnog koridora. Gotovo svi pokosi uz trasu obloženi su suhozidovima, ali dokumentacija navodi da su oni često u lošem stanju te da ih je potrebno u cijelosti ukloniti. Uz samu cestu postoje i ogradni suhozidi, koji će se zbog planiranog proširenja prometnice morati izmještati.

Koliki će zahvati u stijenskom i zemljanom materijalu biti potrebni utvrdit će se tijekom projektiranja, no Hrvatske ceste već upozoravaju na mogućnost velikih iskopa. Projektant zato mora posebno evidentirati materijal A kategorije iz iskopa i ispitati može li se ponovno upotrijebiti za proširenje nasipa i izradu tampona.

Za mineralnu sirovinu koja se ne bude mogla iskoristiti na samoj rekonstrukciji morat će se predvidjeti prostor za odlaganje. Istodobno će trebati napraviti i specifikaciju građevinskog otpada koji će se uklanjati s budućeg gradilišta, razvrstanu prema vrsti i količini materijala. Suhozid | Hrvatska turistička zajednica

Optika ispod nove ceste

Rekonstrukcija će poslužiti i za uređenje infrastrukturnog koridora, pa će projektant prvo morati utvrditi položaj svih postojećih instalacija te od njihovih vlasnika pribaviti podatke i potrebne suglasnosti za zaštitu ili premještanje vodova. Zanimljiv je zahtjev da se čitavom dužinom rekonstruirane dionice polože dvije PEHD cijevi promjera 50 milimetara, zajedno sa šahtovima, namijenjene naknadnom polaganju svjetlovodnih kabela.

Projektiranje će se koordinirati i s lokalnom samoupravom, komunalnim i javnim poduzećima kako bi se utvrdilo postoji li potreba za drugim novim instalacijama unutar zahvata. Na cijeloj dionici predviđeno je i izmještanje postojećih stupova javne rasvjete, uz mogućnost modernizacije cijelog sustava.

Nova rasvjeta morat će zadovoljiti aktualne propise i standarde, a njezino konačno rješenje usuglašavat će Hrvatske ceste i lokalna samouprava. Time bi rekonstrukcija, osim prometnih elemenata, trebala donijeti i modernizaciju dijela infrastrukture položene uz državnu cestu.

Cijela trasa dobit će 3D model

Projektni zadatak predviđa i izradu BIM modela, odnosno detaljnog digitalnog modela buduće prometnice, već u fazi idejnog projekta. Model će obuhvatiti postojeći teren i projektiranu trasu s prometnim trakama, bankinama i bermama, rubnjacima, rigolima te pokosima usjeka i nasipa, a svi ti elementi trebaju biti definirani trodimenzionalno.

U model će se unositi i važniji objekti, elementi odvodnje, zaštita od buke, prometna oprema, cestovna rasvjeta te relevantna postojeća infrastruktura i elementi okoliša. Uz napomenu kako BIM neće služiti samo za vizualizaciju, iz njega će se morati moći dobiti osnovne količine zemljanih radova, odnosno volumeni usjeka i nasipa, te provjeravati preglednost projektirane trase.

U fazi glavnog projekta model postaje i alat za usklađivanje različitih struka, od trase i odvodnje do instalacija i prometne opreme. Hrvatske ceste tako će prije početka samih građevinskih radova dobiti digitalno razrađenu sliku rekonstruirane dionice. To bi trebalo omogućiti ranije otkrivanje prostornih kolizija i korekciju projektnih rješenja prije nego što radovi stignu na teren.