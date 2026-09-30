Preokret oko novog Maksimira: Stigle dvije žalbe, samo pokretanje postupka može koštati pravo bogatstvo

Novi Maksimir pod sve većim upitnikom: Spominje se poništenje natječaja, a dokumentacija je fijasko
Novi Maksimir izazvao je buru, a uz moguće poništenje natječaja problem je i nečitljiva dokumentacija.
16:34 3 d 29.09.2026
30. rujan 2026.
Žalbe na izbor novog Maksimira podnijele su dvije fizičke osobe, a ne arhitektonski uredi.
Tek što je Zagreb nakon desetljeća čekanja dobio odgovor na pitanje kako bi trebao izgledati novi Maksimir, cijela priča sada ima novi zaplet. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za SRC Svetice - stadion Maksimir stigle su dvije žalbe, a postupci su već evidentirani kod Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).
Prema službenom upisniku DKOM-a, obje žalbe zaprimljene su 29. rujna. Kao žalitelji navedeni su Ante Slišković i Luka Frljužec, dok je naručitelj Grad Zagreb. Za oba predmeta trenutačno stoji oznaka da je postupak u tijeku.
Ono što se iz javno dostupnih podataka zasad ne može vidjeti jest na što se žalbe konkretno odnose. DKOM u upisniku objavljuje osnovne podatke o predmetu, ali ne i kompletan sadržaj žalbenih navoda prije nego što se o njima odluči.
Zanimljivo je pritom da se, barem prema dosad dostupnim informacijama, ne radi o nekom od poznatih arhitektonskih ureda koji su sudjelovali na natječaju, nego o dvije fizičke osobe. U ovom kontekstu treba reći da je na natječaj pristiglo čak 88 radova iz više od 20 zemalja, a pet najboljih rješenja nagrađeno je.
Hoće li žalbe uopće biti meritorno razmatrane, ovisit će i o tome jesu li ispunjene zakonske pretpostavke. Prema Zakonu o javnoj nabavi, pravo na žalbu ima gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora ili projektnog natječaja te koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu zbog navodnog kršenja svojih prava.
Posebno je zanimljiva financijska strana cijele priče. Pokretanje žalbenog postupka pred DKOM-om nije besplatno, a visina naknade vezana je uz procijenjenu vrijednost nabave.
Prema važećim pravilima, za nabave do 265.440 eura plaća se 1.320 eura. Za vrijednosti između 265.440,01 i 13.272.000 eura naknada iznosi 0,5 posto procijenjene vrijednosti, dok se kod nabava vrijednijih od 13.272.000 eura plaća maksimalnih 66.360 eura.
Novi Maksimir pod sve većim upitnikom: Spominje se poništenje natječaja, a dokumentacija je fijasko
Novi Maksimir izazvao je buru, a uz moguće poništenje natječaja problem je i nečitljiva dokumentacija.
16:34 3 d 29.09.2026
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A upravo je tu novi Maksimir posebno zanimljiv. Procijenjena vrijednost nabave povezane s projektnim natječajem i budućim projektantskim uslugama iznosi oko 13,9 milijuna eura bez PDV-a. Pisali smo još prilikom raspisivanja natječaja pisala kako je riječ o jednom od najvećih projektantskih poslova ovoga tipa u Hrvatskoj.
Ako se naknada u ova dva žalbena postupka obračunava prema toj ukupnoj procijenjenoj vrijednosti, riječ je upravo o najvišem propisanom iznosu od 66.360 eura po žalbi. To bi značilo više od 132.000 eura za dvije žalbe zajedno. Ipak, konačne podatke o izvršenim uplatama zasad nije moguće vidjeti iz javnog upisnika. DKOM pritom provjerava je li naknada uredno uplaćena, a dokaz o uplati obvezan je dio žalbe. Ako nije plaćen propisani iznos, žalba se odbacuje kao neuredna.
Sama žalba ne znači automatski ni poništenje natječaja ni izbor drugog arhitektonskog rješenja. DKOM u ovakvom postupku ne odlučuje je li neki stadion arhitektonski ljepši ili kvalitetniji od drugoga, nego provjerava zakonitost postupka javne nabave i poštivanje uvjeta natječaja.
Komisija može žalbu odbaciti ili odbiti, ali može utvrditi i nepravilnosti te poništiti određenu odluku ili radnju naručitelja. Kakav će učinak konkretno imati ove dvije žalbe, bit će poznato tek kada budu objavljene odluke. Prema zasad dostupnim informacijama, očekuje se da će se o njima odlučivati nakon isteka žalbenog roka.
Podsjetimo, pobjednikom velikog međunarodnog natječaja proglašen je milanski VG13 Architects Studio Associato, odnosno arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Njihovo rješenje odabrano je među 88 pristiglih radova, a zanimljivo je da mladi talijanski ured dosad u svom portfelju nije imao projekt nogometnog stadiona ove veličine.
Novi Maksimir trebao bi imati oko 35.000 sjedećih mjesta i zadovoljiti najviše UEFA-ine standarde. Procijenjena vrijednost same izgradnje stadiona iznosi oko 175 milijuna eura bez PDV-a, dok cijeli zahvat, zajedno s okolišem, pomoćnim terenima i garažom, doseže približno 205 milijuna eura.
Natječaj pritom nije obuhvaćao samo stadion. Širi SRC Svetice podijeljen je na četiri zone, od atletskih i sportskih sadržaja do nogometnog kompleksa i prometne infrastrukture, a uz stadion se planiraju i nove sportske dvorane.
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