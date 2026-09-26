Nisu ušli među najboljih pet, ali vrijedi ih vidjeti: Ovako su svjetski arhitekti zamišljali Maksimir

Peticija već prikupila 11.600 potpisa: S vizijom novog Maksimira mnogi nisu zadovoljni
Peticija je otvorena ubrzo nakon predstavljanja odabranog rješenja za novi Maksimir. Do cilja je još 88.000 potpisa.
14:45 7 d 25.09.2026
26. rujan 2026.
Nakon izbora pobjednika, poznati svjetski studiji pokazali su kako su oni zamišljali potpuno novi Maksimir.
Saznali smo tko će projektirati novi Maksimir. Na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za stadion Maksimir i SRC Svetice pobijedio je talijanski ured VG13 Architects Studio Associato, odnosno arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Na natječaj je stiglo čak 88 radova iz više od 20 zemalja, a s pobjedničkim timom sada bi se trebao ugovoriti posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.
Uz pobjednički rad nagrađena su još četiri rješenja. Drugo mjesto zauzeo je belgijski XDGA, treće zajednički rad studija Plan Común, Muoto i DATA architectes te Beatriz Borque i Beatriz Saladich. Četvrti su bili Hrvoje Njirić i Iskra Filipović iz njiric plus arhitekata, dok su petu nagradu osvojili francuski LAN i poljski P2PA.
No veliku pozornost privukla su i neka rješenja koja se nisu našla među prvih pet. Na natječaju su, naime, sudjelovala i međunarodno poznata arhitektonska imena, a dio studija nakon objave rezultata na društvenim je mrežama pokazao svoje prijedloge. Izdvojili smo nekoliko posebno zanimljivih vizija Maksimira koje pokazuju koliko je isti zadatak mogao biti različito interpretiran.
Jedno od zanimljivijih rješenja predstavio je međunarodni ured Tariq Khayyat Design Partners - TKDP. Njihova ideja krenula je od hrvatskog nacionalnog cvijeta, čiji su oblik pokušali pretočiti u arhitekturu novog stadiona.
Prepoznatljiva organska forma razvija se oko tribina i stvara vrlo izraženu vanjsku ovojnicu, potpuno drukčiju od relativno mirnog pobjedničkog rješenja. Autori su projekt zamišljali kao spoj arhitekture, hrvatskog identiteta i zelenog okruženja Maksimira.
Stadion pritom nije zamišljen samo kao mjesto za nogometne utakmice, već kao dio šireg gradskog prostora koji bi živio tijekom cijelog dana. Veliku ulogu u cijelom konceptu ima upravo odnos stadiona i okolnog krajobraza. Na projektu su uz arhitekte radili i stručnjaci za fasade i konstrukcije, a cijela ideja pokušava spojiti sportski objekt s prepoznatljivim vizualnim identitetom.
Svoj prijedlog predstavio je i IEC Architects + Engineers, koji je novi Maksimir zamislio kao dio velikog gradskog sportskog parka. Inspiraciju su pronašli u samim počecima Maksimira, kada je gledalište stadiona bilo oblikovano kao travnati brežuljak okružen šumom.
Novi stadion s 35.000 mjesta i sportski sadržaji na Sveticama zato su u njihovu konceptu gotovo uklopljeni u postojeće šume i livade, umjesto da se izdvajaju kao zasebni veliki objekti. Ideja je bila stvoriti prostor koji neće živjeti samo na dane utakmica, nego će Zagrepčanima služiti za hodanje, rekreaciju i odmor tijekom cijele godine.
Potpuno drugačiji pristup predstavio je njemački ured ppp architekten + generalplaner. Njihova ideja bila je novi stadion smjestiti unutar svojevrsnog velikog sportskog parka.
Projekt se snažno oslanja na zelenilo Maksimira, a posebno se ističe podatak o čak 550 novih stabala. Ona nisu zamišljena samo kao dekoracija, već kao dio sustava koji bi stvarao hlad, povećavao bioraznolikost i pomagao pri upravljanju oborinskim vodama.
Između zelenih otoka smjestili bi se novi sportski i rekreacijski sadržaji, pješačke veze i javne površine. Ideja je bila da kompleks ne funkcionira kao ograđeni stadion koji se otvara samo nekoliko sati prije utakmice, već kao prostor koji građani koriste svaki dan.
Vrlo atraktivan prijedlog predstavio je i ADAT Studio sa suradnicima. Njihovo rješenje obuhvaćalo je stadion s oko 35.000 mjesta, ali i širu organizaciju cijelog područja Svetica.
Jedan od glavnih elemenata projekta bila je povišena zelena promenada koja bi se razvijala oko stadiona i povezivala različite sadržaje kompleksa. U prizemlju su zamišljeni dodatni javni i društveni sadržaji, čime bi se prostor koristio i izvan termina utakmica.
Najprepoznatljiviji dio svakako je vanjska ovojnica stadiona. Predložena je lagana ETFE fasada koja bi se tijekom dana mijenjala ovisno o svjetlu i reflektirala nebo i zelenilo oko sebe. Navečer bi se, paljenjem rasvjete, kroz nju više otkrivala konstrukcija i život unutar stadiona, pa bi građevina mijenjala izgled između dnevnog i noćnog režima.
Među posebno zvučnim imenima našao se i Zaha Hadid Architects, jedan od najpoznatijih arhitektonskih studija na svijetu. Njihov prijedlog nije obuhvaćao samo novi stadion nego i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, zamišljen kao dio velikog gradskog sportskog parka.
Autori su inspiraciju pronašli u povijesti Maksimira. Podsjetili su na vrijeme kada je gledalište nogometnog stadiona bilo zapravo travnati brežuljak okružen šumom, a upravo su taj odnos sporta i krajolika pokušali vratiti kroz suvremeno rješenje.
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Novi stadion s 35.000 mjesta i sportski sadržaji na Sveticama zamišljeni su kao elementi koji se ne nameću postojećem prostoru, nego se gotovo ugrađuju u šumu i livade Maksimira. Ideja je bila da stadion i sportski sadržaji izgledaju kao nastavak krajolika, a ne kao veliki izdvojeni objekti.
Cijeli kompleks pritom ne bi bio namijenjen samo utakmicama i velikim sportskim događanjima. U konceptu Zaha Hadid Architectsa to bi bio novi gradski sportski park otvoren Zagrepčanima za hodanje, rekreaciju, odmor i slobodno vrijeme tijekom svih 365 dana u godini.
Na kraju je Ocjenjivački sud izabrao drukčiji smjer i pobjedu dodijelio talijanskom VG13 Architects Studiju. Novi stadion predviđen je za oko 35.000 gledatelja, a upravo će njihovo rješenje biti temelj za daljnje projektiranje.
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