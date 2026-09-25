Ovo je top 5 hrvatskih rješenja za novi Maksimir: Genijalna su, ocjenjivači 'priznali' samo jedno

U 88 pristiglih radova na natječaj za novo arhitektonsko-urbanističko rješenje SRC Svetice ulaze i brojni radovi hrvatskih arhitekata. Izdvajamo pet.

Na jučerašnjem predstavljanju prvonagrađenog rješenja za rekonstrukciju čitave zone SRC Svetice, otkriveno je da je odabrano rješenje studija iz Italije, iz Milana. U prvih pet našlo se jedno rješenje hrvatskih arhitekata, no među 88 radova pristiglih do zatvaranja natječaja, bilo je još naših arhitektonskih ureda. Donosimo top 5 koja su nam privukla pažnju.

5. Barićev 'šumski' stadion

Rješenje Otta Barića | Foto: Ocjene rješenja, snimka zaslona

Nakon što je objavljeno pobjedničko rješenje, vidjelo se da su na natječaju bili aktivni i 'naši' arhitekti koji su slali svoje ideje. Među prvima se javio Otto Barić koji je napravio zanimljivo rješenje za cijelu zonu u kojemu se ističu zaobljene linije i građevine kružnog oblika.

Barić je osmislio ovalni stadio oblikovan nizom drvenih konstruktivnih 'stabala' koja nose lebdeći EFTE krov, dok se otvoreno sjeverno pročelje rastvara prema šumi i 'uvlači kralojik u unutrašnjost građevine, opisano je u osjenama pristiglih radova.

Uz stadion, velika prohodna pasarela prema ideji arhitekta pretvara cijeli sportski kompleks u novu topografiju koja povezuje park Maksimir, stadion i okolne sportske sadržaje u jedinstveni javni prostor. U anketnom dijelu dvorane, bazeni, atletika i pomoćni stadion povezuju se sustavom zelenih krovova, pješačkih ruta i javnih terasa koje omogućuju svakodnevno korištenje cijelog sklopa.

4. Ideja Kaić Arhitekata

Kaić Arhitekti | Foto: Snimka zaslona

Ideju je putem medija podijelio i Studio Kaić Arhitekti, predstavivši svoj 'konfekcijski' stadion. I ovi arhitekti poštovali su zahtjev za spojenim tribinama, a izvana, njihov stadion ima nešto boje. Prepoznatljivo je po 'mreži' koja obujmljuje obujmljuje objekt stadiona.

Dijagonalno isprepletena aluminijska ovojnica obavija kompaktni stadion i stvara promjenjiv odnos refleksija, sjena i obojenih akcenata opisali su ocjenjivači. Sjeverno pročelje preuzima odraze Maksimira, dok plavi pojas na jugu naglašava glavni pristup, a crveno-bijeli raster uvodi apstraktnu referencu na lokalne i nacionalne simbole.

U anketnom dijelu atletski stadion, dvorane i tereni raspoređeni su unutar sustava zelenih otoka, drvoreda i pristupnih trgova koji povezuju park s Borongajem, dodano je o odnosu s okolišem.

3. Urbane ideje i Japanci

Urbane ideje i Kengo Kuma | Foto: snimka zaslona

Neobičnu ideju predstavili su i iz Urbanih ideja koji su svoj koncept razradili u suradnji s japanskim studijom Kengo Kuma & Associates, a koja vizualno vjerojatno najviše iskače. Predstavili su bijeli 'pokrivač' iznad cijele zone u obuhvatu natječaja, koja na prvu podsjeća na šator.

Jedinstvena lagana nadstrešnica postaje glavni identitetski element kompleksa. Kabelska konstrukcija s ETFE membranom prelazi granice stadiona i povezuje sportske sadržaje, javne prostore, park i prometne tokove u kontinuirani urbani krajolik, opisano je za ovaj projekt koji u dijelovima ovojnicom dostiže zavidne visine.

Valovita silueta uspostavlja odnos s Medvednicom i krošnjama Maksimira, dok filtrirana svjetlost stvara zasjenjene prostore za svakodnevno korištenje i velika okupljanja dodatno je pojašnjeno o ovom rješenju u dokumentu s ocjenama pristiglih rješenja.

2. 3LHD-ov stadion nudi ravnotežu

Novi Maksimir očima 3LHD-a | Foto: Ocjene rješenja, snimka zaslona

Zatim je na društvenim mrežama svoje rješenje objavio i arhitektonski ured 3LHD. Rješenje su predstavili objavom uz opis 'naša vizija novog Maksimira' na kojoj se vidio u okoliš lijepo uklopljen stadion, ponovno spojenih tribina.

Spuštena ovalna tribina i lagani zategnuti krov oblikuju stadion kao miran paviljon u parku, dok otvorena kolonada i prozračna vertikalna ovojnica zadržavaju prizemlje vidljivim i propusnim, piše u opisu ocjene ove ideje.

Jedinstvena sjeverna tribina nastavlja se bez prekida u bočne tribine i koncentrira atmosferu prema terenu. U anketnom dijelu Maksimir se produžuje do Branimirove, promet i parkiranje spuštaju se ispod platoa, a mostovi, trgovi i zeleni potezi povezuju stadion, Svetice i Borongaj, opisano je o komunikaciji s drugim dijelovima grada. Stadion je oku ugodan i s lakoćom se uklapa u okolinu.

1. Njirićeva 'košnica'

stadion Maksimir, 4. nagrada | foto: njiric plus arhitekti, UHA

Konačno, prvi i jedini nagrađeni rad koji je dospio u top 5 prema Ocjenjivačkom sudu, a djelo je naših arhitekata. To je vizualno zanimljiva i svakako drugačija 'košnica' autora Hrvoja Njirića i Iskre Filipović. Za razliku od ostalih dosad navedenih radova, o ovome, 4. nagrađenom opisivači su imali više toga za istaknuti.

Kupola obavija stadion kao propusna klimatska ovojnica, jasno odvojena od gledališta kružnim aktivacijskim prstenom koji sadrži javne i servisne programe, ophode i prostore okupljanja, opisali su. Podnožje i vitki vodotoranj dodatno definiraju siluetu kompleksa i pojačavaju njegovu prisutnost unutar lokacije.

U širem obuhvatu sportske dvorane i atletski sadržaji stapaju se s ozelenjenim humcima, jezerima i vijugavim stazama, dok se fragmenti srušenih građevina ponovno koriste u krajobrazu kao dio novog parkovnog sustava koji se proteže prema Borongaju, piše o okolišu. Prijedlog razvija stadion kao 'kuću unutar kuće' i 'grad unutar grada' - mikrokozmos programa i prostora smještenih ispod propusne klimatske kupole, ocjenjuju.

Urbanistički koncept temelji se na zrcaljenju Maksimira i stvaranju kontinuiranog klimatskog krajobraza. Preostali sportski sadržaji ugrađeni su ispod ozelenjenih humaka i organizirani oko jezera, vijugavih staza i pristupačnih krovnih pejzaža, čime arhitektura u velikoj mjeri postaje podređena topografiji. Stadion snažne prisutnosti, apsolutne forme i pamtljive siluete uspostavljaju novu središnju figuru cijelog prostora.Posebna kvaliteta projekta njegov je iznimno razrađen pristup održivosti i klimatskoj regulaciji, procjenjuju. Iz ureda su se kratko osvrnuli na rezultate natječaja.

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