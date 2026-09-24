Pet vizija novog Maksimira: Pogledajte nagrađene projekte od kojih će jedan postati novi dom Dinama

Od stadiona u šumi do monumentalne kupole, nagrađeni projekti nude različite odgovore na pitanje kako bi trebao izgledati novi Maksimir.

Danas su u Zagrebu članovi Ocjenjivačkog suda predstavili rezultate međunarodnoga javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice - stadion Maksimir.

Natječaj su pripremili Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), koje je natječaj i provelo. Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja. Bio je otvoren od 20. ožujka do 17. srpnja 2026. Uz pobjednički rad nagrađena su još četiri rješenja.

Rezultate su predstavili predsjednica DAZ-a Ana Boljar u ime provoditelja natječaja, predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić te članovi Ocjenjivačkog suda: predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ocjenjivački sud sastavljen je većinski od domaćih i inozemnih arhitekata i stručnjaka te po jednog predstavnika Vlade RH i Grada Zagreba.

1. nagrada - Kompaktan volumen i pješačka os

Prvonagrađeni projekt talijanskog VG13 Architects Studija Tommasa Fantinija i Alberta Rossija najviše naglašava ideju stadiona kao dijela šireg urbanog krajolika. Stadion je zamišljen kao relativno kompaktan, jasan volumen smješten uz Maksimirsku cestu, dok se prostor SRC-a Svetice prema jugu i zapadu razvija kao niz sportskih terena, zelenih površina i javnih pješačkih prostora.

Ključ projekta nije samo nova arena nego stvaranje velike pješačke osi koja povezuje Maksimirsku cestu, stadion, Svetice i ostatak grada. Sportski sadržaji pritom nisu tretirani kao zatvoreni kompleks nego kao dio kontinuiranog javnog prostora u kojem se izmjenjuju park, trgovi, igrališta i sportske građevine. Tako se monumentalnost stadiona ublažava njegovim uklapanjem u postojeći zeleni karakter Maksimira, a cijeli zahvat nastoji funkcionirati i onda kada nema utakmica. stadion Maksimir, 1. nagrada | Foto: VG13

2. nagrada - Tepih drveća iz Belgije

Drugonagrađeno rješenje belgijskog XDGA polazi od još snažnije ideje krajolika. Čitav prostor gotovo se pretvara u veliki 'tepih drveća' iz kojega izranjaju sportski objekti. Stadion je vrlo racionalan, gotovo arhetipski volumen: četvrtasti vanjski okvir obavija ovalnu zdjelu tribina i teren. Njegova arhitektura namjerno je suzdržana kako bi dominantan dojam kompleksa stvaralo zelenilo.

Kroz sredinu zahvata prolazi snažna sjeverno-južna javna os koja organizira pristupe stadionu i povezuje različite sportske sadržaje. Umjesto jednog velikog reprezentativnog trga projekt predlaže mrežu manjih javnih prostora, staza i zelenih ambijenata. Rezultat je svojevrsni stadion u šumi, odnosno velika građevina postoji kao jasno prepoznatljiv objekt, ali je vizualno i prostorno uronjena u kontinuirani parkovni sustav. stadion Maksimir, 2. nagrada | foto: XDGA

3. nagrada - Stadion u parku

Trećenagrađeni rad, koji potpisuje međunarodni tim Plan Común, Studio Muoto, DATA architectes i suradnici, ideju odnosa stadiona i parka postavlja gotovo doslovno kao svoj glavni motiv – stadion u parku. Maksimirski park zamišljen je kao sustav koji se produžuje prema jugu i obuhvaća sportski kompleks. Umjesto stroge granice između parka, stadiona i grada nastaje niz zelenih i javnih prostora kroz koje se posjetitelj postupno približava areni.

Sam stadion dobiva snažnu, gotovo industrijsku konstrukcijsku pojavnost: tribine i veliki krovni okvir čitljivi su izvana, dok je prizemlje otvorenije i aktivnije. Projekt zato stadion ne tretira samo kao objekt za gledanje nogometa nego kao veliku gradsku društvenu platformu, s programima i prostorima koji aktiviraju njegov obod. Monumentalnost se ne skriva, nego se suprotstavlja mekom, gotovo pejzažnom karakteru njegova neposrednog okoliša. stadion Maksimir, 3. nagrada | foto: EGITURA

4. nagrada - Kupola domaćih autora

Četvrtonagrađeni projekt Hrvoja Njirića i Iskre Filipović iz njiric plus arhitekata najsnažnije se razlikuje oblikovanjem samog stadiona. Umjesto klasične pravokutne ili ovalne arene pojavljuje se velika, gotovo potpuno zaobljena kupola, obavijena ponavljajućom mrežastom ovojnicom. Stadion tako postaje izrazito prepoznatljiv gradski znak, svojevrsni novi objekt na rubu Maksimirskog parka.

Oko njega se formira velik otvoreni plato, dok su sportski tereni, atletika i rekreacijski sadržaji raspoređeni u zelenijem južnom dijelu kompleksa. Posebnu ulogu dobiva i vertikalni toranj uz Maksimirsku cestu, koji zajedno s kupolom stvara novi prostorni orijentir. Za razliku od projekata koji stadion nastoje gotovo izgubiti među stablima, ovaj rad prihvaća njegovu monumentalnost i pretvara je u glavni identitetski element cijelog zahvata. stadion Maksimir, 4. nagrada | foto: njiric plus arhitekti

5. nagrada - Duboke arkade i visoka estetika

Petonagrađeno rješenje LAN i P2PA ponovno bira sasvim drukčiji put. Stadion je oblikovan kao veliki pravokutni volumen snažne konstrukcijske ekspresije, obilježen ritmom visokih trokutastih nosača koji stvaraju duboke arkade oko građevine. Taj ponavljajući konstruktivni motiv daje stadionu gotovo monumentalni, infrastrukturni karakter, ali istodobno oblikuje natkrivene prostore za kretanje i okupljanje velikog broja ljudi.