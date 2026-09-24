Ovako će po novome izgledati okretište Borongaj: U planu novi objekti i sivi 'trg'

Jedno od četiri zone uključene u program arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi izgled SRC Svetice sa stadionom je i okretište Borongaj.

Javnosti je danas predstavljeno rješenje novog izgleda SRC Svetice, uz stadion Maksimir. Ideju je izradio studio VG 13 iz Milana, a uključuje zonu za atletske i dvoranske sadržaje, bazenski kompleks (koji se neće mijenjati), nogometni stadion, ali i prometnu zonu. U posljednju kategoriju ubraja se već zastario terminal Borongaj koji su u svom rješenju razradili arhitekti iz milanskog studija. Prema vizualizaciji su predvidjeli totalnu transformaciju ove prometne točke južno od stadiona.

U programu i okretište

U obuhvatu arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novi izgled SRC Svetica nalazi se terminal Borongaj - uz koji su danas poligon za vožnju, te parkiralište. Prema natječajnom programu, zona D rekonstrukcije u rješenju morala je obuhvatiti infrastrukturne sustave, među kojima i intermodalno prometno čvorište Borongaj te mrežu glavnih gradskih prometnica na granici obuhvata natječaja.

- Prometno čvorište predviđeno je kao središnja točka javnog prijevoza za istočni dio grada Zagreba, uključujući sustav Park & Ride za potrebe Kliničke bolnice Rebro. Uz svakodnevnu funkciju, čvorište mora biti dimenzionirano za maksimalni kapacitet koji se javlja tijekom održavanja velikih sportskih i javnih događanja, navedeno je u Programu natječaja.

Idejno rješenje mora osigurati funkcionalnu i prostornu integraciju s planiranim željezničkim stajalištem 'Borongaj', kao i operativnu sinkronizaciju željezničkog, tramvajskog i autobusnog prometa. Predviđeni su i jasno definirani tokovi putnika u režimu svakodnevnog korištenja, ali i u režimu velikih događanja. Evo što su predložili arhitekti iz Italije.

Okretište Borongaj | Foto: snimka zaslona, Grad Zagreb

Velika siva površina i nove zgrade

U vizualizaciji na kojoj je najvidljiviji južni dio obuhvata, upečatljiva je prostrana siva površina zapadno od postojećeg objekta terminala. Na vizualizaciji izgleda kao veliki trg preko kojega prolaze gledatelji nakon ili prije utakmice na novom stadionu. Ideja predviđa transformaciju cijelog prostora terminala u potpunosti transformiran.

Umjesto stare građevine, tu su dvije nove, suvremenog izgleda i opet temeljene na horizontalnim plohama kao ostatak kompleksa. Područje je pošumljeno i to u samom središtu okretišta, dok gabariti u odnosu na sadašnju površinu, kako se čini, ostaju nepromijenjeni.

Inače, postojeće okretište izgrađeno je 1963., nakon što je pruga tuda produžena od okretišta kod Svetica.