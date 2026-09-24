Ako se grijete na plin: Ovih 5 stvari treba napraviti prije sezone grijanja

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15:33 45 d 18.08.2026
24. rujan 2026.
Neispravan bojler, začepljen dimnjak ili loša ventilacija mogu postati ozbiljan sigurnosni problem. Evo kako obaviti provjeru prije pada temperature.
Ljeto polako ostaje iza nas, jutra i večeri postaju sve hladniji, a sezona grijanja sve je bliže. Za velik broj kućanstava to znači ponovno paljenje plinskih bojlera koji su tijekom toplijih mjeseci radili minimalno ili služili samo za pripremu tople vode.
No, prije nego što okrenete termostat i pustite grijanje u puni pogon, vrijedi napraviti nekoliko provjera. Kod plinskog grijanja nije riječ samo o tome hoće li radijatori dovoljno grijati i koliki će biti račun za plin. Ispravnost bojlera, dimnjaka i ventilacije prije svega je pitanje sigurnosti.
Posebnu pozornost zahtijevaju stariji atmosferski bojleri koji zrak potreban za izgaranje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalaze. Problemi s dovodom zraka ili odvodom dimnih plinova mogu imati ozbiljne posljedice. Zato smo izdvojili pet stvari koje treba napraviti prije početka nove sezone grijanja.
Prva stvar na popisu trebala bi biti servis plinskog bojlera. Redovito održavanje važno je za siguran i učinkovit rad uređaja, a pregled je najbolje obaviti prije nego što s prvim hladnijim danima bojler počne svakodnevno raditi pod većim opterećenjem.
Kod servisa plinskog bojlera stručna osoba može provjeriti rad uređaja, stanje plamenika i izmjenjivača topline te uočiti nepravilnosti koje korisnik tijekom svakodnevnog korištenja možda neće primijetiti. Prljavština i naslage mogu smanjiti učinkovitost uređaja, dok kvarovi na pojedinim komponentama mogu predstavljati i sigurnosni problem.
Posebno je važno da se zahvati na plinskom uređaju ne rade samostalno. Ako se bojler neuobičajeno gasi, proizvodi čudne zvukove, pokazuje grešku ili jednostavno ne radi kao prije, pregled treba prepustiti ovlaštenom serviseru.
Najgora opcija je čekati prvi pravi hladni val. Tada serviseri u pravilu imaju više posla, a kvar može značiti nekoliko dana bez grijanja.
Ispravan bojler nije dovoljan ako dimni plinovi nemaju siguran put prema van. Zato prije sezone grijanja treba obratiti pozornost i na dimnjak odnosno dimovodni sustav na koji je plinski uređaj priključen. Problem mogu predstavljati začepljenja, oštećenja ili druge nepravilnosti koje otežavaju pravilan odvod produkata izgaranja.
Kod atmosferskih plinskih bojlera takve situacije mogu dovesti do povrata dimnih plinova u prostoriju, a time i do opasnosti od ugljičnog monoksida. Ugljični monoksid posebno je opasan jer je bez boje i mirisa, pa ga čovjek bez odgovarajućeg uređaja ne može osjetiti. Upravo zato dimnjak ne bi trebalo provjeravati tek kada se pojavi problem.
Pregled i čišćenje dimnjaka treba prepustiti dimnjačaru, a idealno ih je obaviti prije intenzivnog korištenja grijanja. Važno je pritom imati na umu da servis bojlera i pregled dimnjaka nisu ista stvar, ispravan uređaj mora biti spojen i na ispravan sustav odvoda dimnih plinova.
HEP gradi novu milijunsku elektranu u Osijeku! Više energije za grad, ali pogon na plin, vodik tek opcija
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Ova je stavka posebno važna u stanovima i kućama sa starijim atmosferskim plinskim bojlerima. Za razliku od modernijih uređaja sa zatvorenom komorom za izgaranje, atmosferski bojler zrak potreban za izgaranje uzima iz prostorije u kojoj je postavljen.
Problem može nastati nakon adaptacije stana. Stara stolarija često je propuštala određenu količinu zraka čak i kada su prozori bili zatvoreni, dok moderna PVC i ALU stolarija mnogo bolje brtvi. Ako pritom nisu osigurani odgovarajući ventilacijski otvori, u prostoriji može nedostajati zraka potrebnog za pravilan rad uređaja.
Dodatnu opasnost mogu predstavljati snažne kuhinjske nape i ventilatori. Oni izvlače zrak iz prostora i mogu stvoriti podtlak, što u nepovoljnim uvjetima može poremetiti normalan odvod dimnih plinova kroz dimnjak. Zato ventilacijske otvore ne treba zatvarati, prekrivati namještajem ili na drugi način blokirati.
Ako je u prostoru s atmosferskim bojlerom mijenjana stolarija, ugrađena snažnija napa ili je napravljena veća adaptacija, dobro je provjeriti jesu li i dalje osigurani uvjeti za siguran rad bojlera.
Prije sezone grijanja vrijedi obratiti pozornost i na ono što se nalazi oko samog bojlera: plinske cijevi, spojeve i vidljive dijelove instalacije. Korisnik ih ne bi trebao sam popravljati niti rastavljati, ali može primijetiti znakove koji upućuju na to da nešto nije u redu.
Najjasnije upozorenje je miris plina. Ako ga osjetite, ne treba pokušavati pronaći mjesto propuštanja upaljačem ili drugim otvorenim plamenom niti uključivati električne prekidače i uređaje koji mogu izazvati iskru. Prostor treba prozračiti, prekinuti dovod plina ako je to moguće napraviti sigurno te kontaktirati nadležnu službu ili stručnu osobu.
Na problem mogu upućivati i promjene u radu samog bojlera. Primjerice učestalo gašenje, problemi s paljenjem ili neuobičajen izgled plamena. Sve su to razlozi da uređaj pregleda stručnjak prije nego što počne svakodnevno grijati prostor. Kod plina vrijedi jednostavno pravilo, korisnik može uočiti problem, ali popravak plinskih uređaja i instalacija treba prepustiti kvalificiranim osobama.
Nemojte čekati jutro kada temperatura naglo padne da biste prvi put nakon nekoliko mjeseci uključili grijanje. Sustav je puno pametnije isprobati dok je vani još dovoljno toplo i eventualni kvar nije hitan problem. Uključite grijanje i pustite ga da radi dovoljno dugo da možete provjeriti ponaša li se bojler normalno i zagrijavaju li se svi radijatori.
Provjerite reagira li sobni termostat na promjenu zadane temperature te rade li termostatski ventili na radijatorima. Ako je neki radijator djelomično hladan ili se iz njega čuje žuborenje, moguće je da se u sustavu nakupio zrak pa ga treba odzračiti. Prije sezone korisno je i očistiti prašinu između rebara radijatora te maknuti namještaj, zavjese i druge prepreke koje blokiraju širenje topline.
Probno paljenje sustava grijanja ujedno je najjednostavniji način da na vrijeme otkrijete problem. Ako se bojler ne uključuje, tlak pada, neki radijator ostaje hladan ili termostat ne reagira, još uvijek imate vremena riješiti kvar prije nego što grijanje postane nužno.
Priprema plinskog grijanja za novu sezonu ne zahtijeva puno vremena, ali neke provjere ne treba preskakati. Servis bojlera, ispravan dimnjak i dovoljan dovod zraka najvažniji su sa sigurnosne strane, dok probno paljenje sustava omogućuje da eventualne probleme otkrijete prije prvih hladnih dana. Dio jednostavnih provjera korisnici mogu napraviti sami, ali servisiranje bojlera te radove na plinskim instalacijama i dimnjaku treba prepustiti stručnim osobama.
Kod plina improvizacija nije dobra ideja. Zato je upravo razdoblje prije početka sezone grijanja najbolje vrijeme za pregled sustava. Nekoliko provjera sada može značiti sigurnije grijanje, manje neugodnih iznenađenja i mirniju zimu.
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