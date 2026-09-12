Koliko košta kvadrat laminata: Najjeftiniji je ispod 10 eura, ali toliko vas gotov pod neće koštati

Laminat se može pronaći već za manje od 10 eura po kvadratu, no kada se pribroje postavljanje, podloga i lajsne, konačni račun osjetno raste.

Poznato je da se laminat često bira kao povoljnija alternativa parketu. Velik izbor boja i uzoraka također mu ide u prilog, a treba reći i da se modeli razlikuju prema debljini, otpornosti i namjeni što je velika prednost.

Najjednostavniji se mogu pronaći za sedam ili osam eura po kvadratu. Za kvalitetnije modele treba izdvojiti desetak i više eura. Skuplje izvedbe približavaju se cijeni od 20 eura po kvadratu. No, cijena ploča je sam dio ukupnog troška. Istražili smo koliko košta kvadrat laminata kada se baš sve uzme u obzir.

Od 7 do gotovo 20 eura

Dobar pregled raspona daju aktualne cijene u velikim specijaliziranim trgovinama. U BAUHAUS-u se mogu pronaći laminati za 7,90 i 7,95 eura po kvadratu. Nešto skuplji modeli stoje 9,95 ili 13,95 eura. Pojedine izvedbe dosežu cijenu od 17,95 eura po kvadratu. Razlika između najjeftinijih i skupljih modela tako prelazi 10 eura. Na većoj površini to znači nekoliko stotina eura razlike.

Sličan raspon može se pronaći i u Pevexu. Jedan laminat debljine sedam milimetara ponuđen je za 6,99 eura po kvadratu. Riječ je o modelu klase 31 i otpornosti na habanje AC3. Laminat debljine 10 milimetara i klase 32 stoji 9,99 eura po kvadratu. Jedan od modela klase 33 prodaje se za 14,39 eura. Za druge izvedbe više klase cijena može dosegnuti 16,99 eura po kvadratu.

Nije svaki laminat isti

Cijena nije jedino na što treba obratiti pozornost pri kupnji. Laminati se razlikuju prema debljini i klasi uporabe. U trgovinama su česti modeli debljine sedam ili osam milimetara. Robusnije izvedbe mogu biti debele deset ili 12 milimetara. Razlikuje se i njihova otpornost na svakodnevno korištenje. Zato dva slična dekora mogu imati vrlo različite cijene.

Važna je i oznaka otpornosti površine na habanje. Često se mogu vidjeti oznake poput AC3, AC4 ili AC5. Treba provjeriti i klasu uporabe pojedinog proizvoda. Nije svaki laminat namijenjen jednako opterećenim prostorima. Hodnik, primjerice, trpi više svakodnevnog prometa od spavaće sobe. Zbog toga najjeftiniji model nije uvijek najisplativiji izbor.

Cijenu podižu i dodatne karakteristike pojedinog proizvoda. Među njima je povećana otpornost na vlagu. Razliku može napraviti i kvalitetniji sustav spajanja dasaka. Skuplji modeli često imaju izraženiju strukturu površine. Na taj način bolje oponašaju izgled prirodnog drva. Sve to treba uzeti u obzir pri usporedbi različitih modela.

Koliko koštaju 'ruke'?

Jedna od prednosti laminata je relativno jednostavno postavljanje. Daske se najčešće povezuju pomoću klik-sustava. Zato je ugradnja jednostavnija nego kod klasičnog parketa. Prema aktualnim cjenicima na posredničkim Internet platformama, ugradnja laminata stoji oko 7,50 do 8,80 eura po kvadratu. Cijena se može razlikovati ovisno o izvođaču i stanju prostora. Uz napomenu kako se dodatni radovi u pravilu obračunavaju posebno.

Uzmimo za primjer laminat koji stoji 10 eura po kvadratu. Nakon dodavanja rada cijena raste na oko 17,50 do 18,80 eura. Međutim, ni taj iznos ne mora biti konačan. U njega nisu nužno uključene lajsne ili priprema podloge. Dodatno se može naplatiti i skidanje postojeće podne obloge. Zato prije dogovora treba provjeriti što ponuda majstora uključuje.

postavljanje laminata | foto: ilustracija AI/Chat GPT

Što ide ispod laminata?

Laminat se ne može kvalitetno postaviti na svaku površinu. Postojeća podloga prije svega mora biti ravna i čvrsta. Važno je i da bude čista te dovoljno suha. Na nju se zatim postavlja odgovarajuća podloga za laminat. Ona, između ostalog, može pomoći u ublažavanju zvuka koraka. U nekim prostorima treba voditi računa i o zaštiti od vlage.

Veći problem nastaje ako postojeći pod nije dovoljno ravan. Tada ga prije postavljanja laminata treba odgovarajuće pripremiti. Ponekad je potrebno dodatno izravnavanje cijele površine. Kod renovacije treba uračunati i skidanje stare podne obloge. Trošak može povećati i odvoz uklonjenog materijala. Stanje postojećeg poda zato može znatno promijeniti početnu računicu.

Ne zaboravite lajsne i višak

Završne lajsne još su jedna stavka koju treba uračunati. One se najčešće kupuju odvojeno od laminata. Isto vrijedi za prijelazne i spojne profile. Njihova potrebna količina ovisi o rasporedu prostorija. Pojedinačno možda nisu velik trošak. Ipak, kod uređenja cijelog stana mogu osjetno povećati račun.

Ne treba kupiti ni točno onoliko laminata koliko prostor ima kvadrata. Dio materijala izgubi se tijekom rezanja i postavljanja. Više otpada može nastati u prostorijama nepravilnog oblika. Dodatno rezanje zahtijevaju kutovi, niše i druge prepreke. Zbog toga se kupuje nešto više materijala od izmjerene površine. Potrebnu rezervu najbolje je odrediti prema tlocrtu i načinu slaganja. postavljanje laminata | foto: ilustracija AI/Chat GPT

Koliko onda košta 50 kvadrata?

Uzmimo za primjer površinu od 50 četvornih metara. Laminat po cijeni od 9,99 eura tada stoji 499,50 eura. Na taj iznos treba dodati potreban višak materijala. Postavljanje bi prema navedenom rasponu stajalo između 375 i 440 eura. Materijal i rad tako već dolaze na oko 875 do 940 eura. To je tek osnovna računica bez ostalih potrebnih stavki.

U toj računici još nema podloge ni završnih lajsni. Nisu uključeni ni prijelazni profili između prostorija. Dodatno se može plaćati skidanje postojećeg poda. Isto vrijedi za eventualno izravnavanje podloge. Konačna cijena zato bez problema može prijeći 1.000 eura. I to s laminatom koji stoji manje od 10 eura po kvadratu.

Kod skupljeg laminata razlika postaje još izraženija. Materijal od 17 eura za 50 kvadrata stoji oko 850 eura. S postavljanjem račun prelazi 1.200 eura. U taj iznos još nisu uključeni svi mogući dodatni troškovi. Konačna cijena najviše ovisi o odabranom laminatu i stanju podloge. Zato cijena istaknuta na polici ne daje cijelu sliku.

Zaključak je da na pitanje koliko košta kvadrat laminata nema samo jednog odgovora. Sam materijal može stajati manje od 10 eura po kvadratu dok kvalitetniji modeli mogu biti gotovo dvostruko skuplji. Tome treba dodati postavljanje i sav potreban dodatni materijal. Trošak dodatno raste ako postojeći pod zahtijeva pripremu. Tek zbrajanjem svih stavki dobiva se stvarna cijena novog poda.