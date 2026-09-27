Koliko košta hidroizolacija? Majstor otkriva cijene i upozorava na grešku zbog koje sve plaćate dvaput

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10:19 13 d 19.09.2026
27. rujan 2026.
Provjerili smo koliko košta hidroizolacija terase i balkona te zašto pogrešna izvedba višestruko povećava račun.
Hidroizolacija je jedan od onih građevinskih zahvata koji se, kada je dobro izveden, gotovo i ne primjećuje. Sakrivena je ispod ljepila i keramike, ali upravo o njoj često ovisi hoće li balkon ili terasa godinama biti bez problema ili će se nakon prve ozbiljnije kiše pojaviti vlaga, curenje i odvajanje pločica.
Vrlo je važna na otvorenim balkonima, terasama, ravnim površinama i bazenima, odnosno svugdje gdje konstrukcija dolazi u dodir s vodom i velikim temperaturnim razlikama. A kada hidroizolacija jednom zakaže, sanacija gotovo nikada nije jednostavna ni jeftina.
U novom nastavku našeg serijala 'Koliko košta?' provjerili smo koliko danas stoji hidroizolacija po četvornom metru, koliko treba računati za uklanjanje postojećih slojeva te koliko cijena raste kada treba popravljati već gotovu terasu. Pregledali smo javno dostupne oglase, cjenike i objave izvođača, a o stvarnim troškovima i najčešćim pogreškama razgovarali smo s građevinarom i stručnjakom Frankom Bačelićem iz tvrtke TFN Interijeri.
Prema javno dostupnim cijenama izvođača i građevinskih portala, hidroizolacija balkona i terasa, ovisno o sustavu, podlozi i količini potrebnog rada, najčešće se kreće od približno 15 pa sve do 60 eura po četvornom metru.
Jednostavniji sustavi s varenim trakama mogu biti bliže donjoj granici, dok fleksibilne polimer-cementne i poliuretanske hidroizolacije podižu cijenu. Samo ruke izvođača na oglasnicima se nerijetko nude za oko osam do 15 eura po četvornom metru, no konačna cijena uvelike ovisi o materijalu.
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Bačelić kaže da kod svojih radova računa otprilike 30 eura po četvornom metru za rad i materijal, odnosno kompletno izvođenje hidroizolacije.
- Cijena hidroizolacije, ruke i materijala je oko 30 eura po kvadratu. Ja uvijek koristim MAPEI hidroizolaciju, odnosno dvokomponentni Mapelastic. Cijena može malo varirati ovisno o sustavu koji se radi, ali 30 ili nešto više eura po kvadratu je neka realna cijena, kaže Bačelić.
Kod klasične izvedbe u prvi sloj hidroizolacije može se utapati mrežica, dok se u pojedinim sustavima koriste membrane ili hidroizolacijsko platno. Posebno su važni preklopi i svi spojevi.
- Ako se koristi membrana, ona se spaja s preklopom od pet do deset centimetara, a preko spoja ide traka. Tu nema puno prostora za improvizaciju. Sve mora biti povezano u jedan sustav, objašnjava.
Kod hidroizolacije se najviše razgovara o cijeni materijala po kvadratu, no upravo su detalji mjesta na kojima kasnije nastaju najveći problemi. Spojevi poda i zida, kutovi, odvodi i prodori kroz hidroizolaciju moraju biti posebno obrađeni. Bačelić kaže da na spojevima zidova redovito koristi kutne brtvene trake.
- Na spojevima zidova ide kutna traka. Ja koristim Mapeband Easy, nekako mi je najbolji za rad. Kod hidroizolacije uglavnom koristim MAPEI proizvode, od hidroizolacije i silikona pa do sustava koje koristimo na bazenima, kaže.
Posebno treba paziti i na odvodnju. Na balkonima i terasama odvodni elementi često su izvedeni još u fazi grube gradnje, a spoj oko njih mora se naknadno kvalitetno povezati s hidroizolacijom. Ako na tom mjestu ostane samo nekoliko milimetara loše obrađenog spoja, voda može pronaći put ispod čitavog sustava.
Jedna od najčešćih pogrešaka, kaže naš sugovornik, zapravo se događa prije nego što se hidroizolacija uopće počne nanositi. Riječ je o loše pripremljenoj ili neimpregniranoj podlozi. Nedavno je takvu situaciju 'zatekao' na jednom bazenu na kojem je trebao nastaviti radove.
- Netko je prije mene napravio hidroizolaciju, ali zidovi nisu bili impregnirani. Ta hidroizolacija mogla se praktički rukom skidati. Ako nisi stavio impregnaciju, grund ili nešto što će povezati podlogu, već si na početku napravio veliku pogrešku, upozorava Bačelić.
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Drugim riječima, najskuplja hidroizolacija ne znači puno ako se nanosi na prašnjavu, slabu ili nepripremljenu površinu. Podloga mora biti čvrsta, čista i pravilno pripremljena, a kod terasa je posebno važan i nagib kojim se voda odvodi prema slivniku ili vanjskom rubu.
Bačelić ističe još jednu čestu pogrešku - hidroizolacija nije zamišljena kao završni sloj koji će mjesecima biti izložen suncu, kiši i temperaturnim promjenama.
- Hidroizolacija je kasnije sakrivena ljepilom, pločicama ili nekim drugim završnim slojem. Ona ne smije biti zadnji sloj. Ako je dugo izložena vanjskim uvjetima i promjenama temperature, nakon određenog vremena može početi pucati, kaže.
Kad treba skidati pločice, cijena brzo raste
Situacija postaje bitno skuplja kada se ne radi na novoj i pripremljenoj površini, nego na postojećem balkonu ili terasi s koje treba ukloniti keramiku. Prema iskustvima našeg sugovornika, samo skidanje postojećih pločica obično se naplaćuje oko 10 do 15 eura po četvornom metru.
- Ako treba skidati postojeće pločice, to je otprilike 10, 12 ili 15 eura po kvadratu. Kada skidaš pločice, najčešće ode i postojeća hidroizolacija. Nakon toga treba brusiti podlogu, a često treba napraviti i niveliranje ili sanaciju podloge, kaže.
Ako treba ponovno izvesti nagib, Bačelić posebno izdvaja Planitop Fast 330, brzovezujući mort koji koristi u situacijama u kojima nema dovoljno prostora za klasičnu deblju cementnu glazuru.
Sve to dodatno podiže cijenu. Osim približno 30 eura po kvadratu za novu hidroizolaciju, treba računati još 10 do 15 eura za uklanjanje postojećih slojeva, a priprema podloge može dodati još desetak ili više eura po četvornom metru, ovisno o stanju koje izvođač zatekne. Tek nakon toga ponovno dolaze hidroizolacija, ljepilo i keramika.
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Baš zbog toga cijena kompletne sanacije terase ili balkona može vrlo brzo narasti. Javno dostupne procjene za jednostavnije hidroizolacijske sustave kreću se već od dvadesetak eura po četvornom metru, no kompletna sanacija s uklanjanjem postojećih slojeva, pripremom podloge i novom keramikom može dosegnuti 90 eura po četvornom metru, pa i više kod zahtjevnijih slučajeva. Bačelić kaže da su upravo takve sanacije među najskupljim poslovima jer vlasnik praktički ponovno plaća sve što je već jednom platio.
- Sanacije su jako skupe. Ako hidroizolacija nije dobro napravljena, moraš skinuti kompletne pločice i lošu izolaciju. Pri tome se često ošteti i podloga, estrih ili nešto drugo ispod. Onda ponovno ide priprema podloge, hidroizolacija u dvije ruke, ljepilo i pločice. To su ogromni troškovi, objašnjava.
Dodaje da nitko nije potpuno imun na pogreške, ali da izvođač mora znati stati iza svojeg rada i pridržavati se pravila sustava koji koristi.
- Svatko može pogriješiti, pogriješe i najbolji. Ja isto mogu pogriješiti i treba stati iza svoje pogreške. Najvažnije je ići korak po korak po pravilima i uputama proizvođača, rekao nam je za kraj.
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