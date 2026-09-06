Koliko košta građevinska dozvola: Mnogi gledaju samo pristojbu, a pravi troškovi kriju se drugdje

Hrvati traže veće nadstrešnice, terase i pečenjare bez građevinske dozvole, zasuli Ministarstvo zahtjevima
Koliko građevinske dozvole i gradnja bez njih zanima građane i struku vidi se po reakcijama u javnom savjetovanju.
10:08 47 d 16.08.2026
06. rujan 2026.
Sama dozvola nije najveći trošak: projektiranje, doprinosi, geodet i priključci konačni račun mogu podići na desetke tisuća eura.
Pitanje koliko košta građevinska dozvola na prvu zvuči kao da bi odgovor trebao biti jednostavan. Međutim, sama upravna pristojba zapravo je tek mali dio računa. Pravi trošak nastaje kroz projektiranje, geodetske poslove, doprinose, priključke, ali i probleme sa zemljištem koji se često otkriju tek kada je postupak već krenuo.
Zato smo provjerili službene podatke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, važeće propise objavljene u Narodnim novinama, podatke Hrvatskih voda te aktualne cijene stručnih platformi Trebam.hr i eMajstor. O pravnom dijelu cijele priče razgovarali smo i s odvjetnikom Jurom Radaljem iz Odvjetničkog ureda Korinčić, koji upozorava da se neke od najvećih ušteda mogu ostvariti prije nego što investitor uopće preda zahtjev za dozvolu.
Prvo treba razdvojiti dvije stvari. Sama građevinska dozvola nije ono što investitora košta desetke tisuća eura. Prema važećoj Tarifi upravnih pristojbi, za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja nije veća od 600 četvornih metara građevinske bruto površine upravna pristojba iznosi 106,18 eura. Ako se propisno ispunjen zahtjev podnese elektronički, iznos pristojbe umanjuje se za 15 posto.
Hrvati traže veće nadstrešnice, terase i pečenjare bez građevinske dozvole, zasuli Ministarstvo zahtjevima
Koliko građevinske dozvole i gradnja bez njih zanima građane i struku vidi se po reakcijama u javnom savjetovanju.
10:08 47 d 16.08.2026
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No prije nego što se do te dozvole uopće dođe, potrebno je platiti niz drugih stavki. Ministarstvo navodi da se zahtjev i dokumentacija danas mogu podnositi kroz sustav eDozvola, koji omogućuje prilaganje projekata, elektroničko vođenje postupka i praćenje statusa predmeta. Novi Zakon o gradnji također propisuje elektroničko podnošenje zahtjeva i dokumentacije.
Koliko sve zajedno može koštati najbolje pokazuje aktualni cjenik platforme Trebam.hr. Za kuću od 200 četvornih metara ondje se navodi okvirni ukupni trošak od 20.000 do 30.000 eura. U taj iznos uključeni su projekti, geodetski poslovi, upravni trošak, komunalni i vodni doprinos te priključci na infrastrukturu. Naravno, riječ je o tržišnoj procjeni, a ne propisanoj cijeni, pa konačan račun snažno ovisi o lokaciji i samom projektu.
Jedna od najvećih stavki je projektna dokumentacija. Prema aktualnom cjeniku Trebam.hr, izrada glavnog projekta kreće se okvirno između 21 i 31 euro po četvornom metru. To bi za kuću od 150 četvornih metara značilo približno 3.150 do 4.650 eura samo za tu stavku, prije drugih potrebnih elaborata i usluga.
Na to treba dodati geodetske poslove. Cijena ovisi o tome što je konkretno potrebno napraviti. Primjerice, na platformi eMajstor za geodetski elaborat i analizu čestice u Dugom Selu u 2026. godini navedena je okvirna cijena od 450 do 750 eura, dok složeniji zahvati i druge vrste elaborata mogu biti skuplji.
Upravo ovdje investitore, upozorava odvjetnik Jure Radalj, često dočekaju i troškovi koje nisu planirali.
- Ono što investitore najčešće dočeka nespremne su troškovi koji nastanu i prije nego se zahtjev uopće preda. Neusklađenost zemljišne knjige i katastra, čestica koja nije pravilno formirana ili stari upisani teret znaju blokirati cijeli postupak i iziskuju ponekad dugotrajne i skupe ispravke. Ti se troškovi rijetko uračunaju u početni proračun, a upravo oni mogu drastično poskupjeti ili usporiti projekt još na startu, kaže Radalj. Dakle, zemljište koje na prvi pogled izgleda spremno za gradnju ne mora nužno biti spremno i administrativno.
Jedan od najvećih pojedinačnih troškova u cijelom postupku može biti komunalni doprinos. Za razliku od upravne pristojbe za samu građevinsku dozvolu, njegov iznos nije jednak u cijeloj Hrvatskoj.
Zakon o komunalnom gospodarstvu definira komunalni doprinos kao javno davanje povezano s korištenjem komunalne infrastrukture i položajnom pogodnošću zemljišta. Prihod je lokalne samouprave, a konkretne zone, jedinične vrijednosti i uvjete plaćanja određuje svaki grad ili općina svojom odlukom. Zbog toga identična kuća može imati bitno drukčiji trošak ovisno o tome gdje se gradi.
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Radalj upozorava da rješenje koje investitor dobije ne bi trebalo automatski prihvatiti bez provjere.
- Komunalni doprinos u pravilu čini najveći pojedinačni trošak pri ishođenju dozvole, ali taj iznos nije nepromjenjiv. Jedinice lokalne samouprave svojim odlukama predviđaju slučajeve u kojima se investitor može djelomično ili potpuno osloboditi plaćanja, primjerice kod određenih stambenih ili projekata od lokalnog interesa, ali tu mogućnost gotovo nitko ne nudi sam od sebe, objašnjava.
Posebno upozorava na mogućnost pogreške u samom obračunu.
- Sam obračun nerijetko sadrži pogreške u obračunatoj površini ili zoni, pa se protiv rješenja o komunalnom doprinosu isplati uložiti žalbu. U najgorem slučaju dobijete odbijanje, a u boljem osjetno nižu cijenu.
I zakon predviđa pravni lijek: protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba. Propisano je i da rješenje mora sadržavati prikaz obračuna, uključujući obujam odnosno površinu građevine i primijenjenu jediničnu vrijednost.
Drugo davanje koje ulazi u račun je vodni doprinos. Hrvatske vode navode da se njegova osnovica, ovisno o vrsti građevine, izražava u kubnim metrima, četvornim metrima ili dužnim metrima.
Za potrebe obračuna Hrvatska je podijeljena u tri zone. Zona A obuhvaća Zagreb i zaštićeno obalno područje mora, Zona B ostatak Hrvatske, a Zona C područja posebne državne skrbi. Iznos zato opet ovisi i o lokaciji i o vrsti građevine.
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Kod nove zgrade računa se njezina stvarna veličina, dok se, primjerice, u slučaju uklanjanja postojeće zakonite građevine radi izgradnje nove doprinos može vezati uz razliku između veličine stare i nove građevine. Hrvatske vode pritom traže i odgovarajući iskaz mjera s detaljnim obračunom.
Kada se na projektiranje, geodeta, komunalni i vodni doprinos dodaju priključci na struju, vodu, odvodnju i drugu potrebnu infrastrukturu, puno je jasnije kako postupak koji završava dozvolom može stajati desetke tisuća eura, iako sam papir košta tek nešto više od stotinu eura.
Upravo zato Radalj smatra da pravnu provjeru ne bi trebalo ostavljati za trenutak kada postupak već zapne. Posebno kod kupnje zemljišta ili pripreme većeg zahvata, provjera vlasništva, tereta, stanja katastra i zemljišnih knjiga može spriječiti probleme koji poslije postaju znatno skuplji.
- Zato se angažman odvjetnika isplati upravo u pripremnoj fazi, a ne tek kad problem nastane. Pravodobnom provjerom imovinskopravnog stanja čestice, usklađivanjem upisnika i osporavanjem pogrešno obračunatog doprinosa dobar odvjetnik investitoru u pravilu uštedi višestruko više nego što ga stoji njegova naknada. Riječ je o ulaganju koje se vraća, a ne o dodatnom trošku, dodao je Radalj.
Na kraju zato nije moguće dati jednu univerzalnu cijenu građevinske dozvole za Hrvatsku. Za samu upravnu pristojbu kod kuće do 600 četvornih metara riječ je o 106,18 eura, ali kada se zbroje dokumentacija, doprinosi, geodetski poslovi i priključci, račun lako ulazi u peteroznamenkaste iznose. Tržišna procjena za kuću od 200 kvadrata trenutačno je 20.000 do 30.000 eura za cijeli proces, dok će stvarna cijena ponajprije ovisiti o lokaciji, projektu i stanju zemljišta.
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