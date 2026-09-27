Nova vjetroelektrana u zoni snažne bure: Područjem već prolazi jedan od najvažnijih tunela na autocesti

Još jedna vjetroelektrana planira se blizu mora. Područje je povoljno zbog jake bure, a nalazi se kod jednog od najprometnijih tunela na autocesti.

Na području Tuhobića u Primorsko-goranskoj županiji, vrlo blizu pravcu autoceste A6 gradit će se nova vjetroelektrana. U planu je izvedba osam vjetroagregata, a više o planiranom zahvatu navedeno je u novom Rješenju koje objavljuje Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Elektrana snage 56 megavata bila bi na području triju katastarskih općina na području od oko 6 hektara, čitamo u tom dokumentu.

Vjetroelektrana s 8 agregata

Tuhobić je na okvirno pet kilometara od Fužina, na prostoru koji se proteže od Gornjeg Jelenja do Benkovca Fužinskog. Lokacijom dominiraju vrhovi Straža, visok 984 metra, te Tuhobić i Jelenčić, visoki po 1.106 metara.

Uži prostor obuhvata približno 8,5 četvornih kilometara, a nadmorska visina uglavnom se kreće između 950 i 1100 metara. Teren je izrazito razveden i mjestimice vrlo strm, osobito prema sjeveroistoku, gdje se spušta prema Brloškom i na tom se terenu planira izgradnja nove vjetroelektrane s osam agregata.

Postoji mogućnost utjecaja na okoliš

Područje je za to vrlo povoljno zbog izloženosti vjetrovima, a posebno je izražen sjeveroistočni smjer, odnosno bura koja na ovom području doseže velike brzine. Pozitivno je i to što je na predviđenoj lokaciji triju katastarskih općina većinom niska trava, dok je tek na sjevernom i južnom dijelu niža šuma.

Izgradnja elektrane Tuhobić snage 56 megavata uključivala bi izvedbu osam vjetroagregata snage od po 7 megavata, visine do 251 metar i promjera rotora 175 metara. Zahvat uključuje i pristupne i servisne ceste, trafostanicu te oko osam kilometara zračnog dalekovoda - sve na površini od oko 6,01 hektara, piše u Rješenju o utjecaju elektrane na okoliš koje je upravo izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT).

Novim Rješenjem nije isključena mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ekološku mrežu pa je prije daljnjih postupaka obavezna glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Među mogućim utjecajima izgradnje ipak su navedeni gubitak i fragmentacija staništa te utjecaji na ptice, šišmiše i velike zvijeri poput vuka, risa i medvjeda. Prije pokretanja postupka procjene utjecaja stoga se traži i prethodna ocjena o utjecaju. Položaj nove vjetroelektrane u Primorsko-goranskoj | foto: PGZ/snimka zaslona

Važan tunel na autocesti

Znamo da pored nove vjetroelektrane ovaj prostor već ima velik prometni značaj. Kroz planinu prolazi autocesta A6 Bosiljevo-Rijeka, jedan od ključnih cestovnih pravaca koji povezuje riječko područje i unutrašnjost Hrvatske. Na trasi je tunel Tuhobić, jedan od najvažnijih objekata na autocesti.

Tunel Tuhobić dug je približno 2,1 kilometar i izveden je u dvije cijevi. Druga cijev izgrađena je u sklopu dogradnje autoceste na puni profil, a probijena je 2007. godine. Izgradnja druge cijevi bila je dio projekta dogradnje dionice autoceste između Kikovice i Stare Sušice, ukupne duljine oko 44 kilometra. Na dionici Oštrovica-Vrata, na kojoj se nalazi Tuhobić, tunel je jedan od važnijih objekata trase. Tunel kojim godišnje prođe i do 4,5 milijuna vozila također je u zoni planiranih agregata.

Vrijeme je pokazalo da upravo područje Jadrana ima veliki potencijal za izgradnju vjetroelektrana. Prvi agregati stoga su građeni baš na tom području, a nije neuobičajena ni izvedba elektrana blizu autocesta čime se olakšava izvedba i priključivanje na potrebnu mrežu.