Nova tržnica na 155 pilota mijenja cijeli gradski blok: Mega projekt od 12,6 milijuna eura došao na red

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15:09 1 d 01.10.2026
25. rujan 2026.
Uz dva nova objekta uređuju se javni trg, intermodalni terminal, parkirališta i nova prometnica, a projekt je podijeljen u četiri faze.
Grad Koprivnica pokrenuo je realizaciju velikog projekta izgradnje tržnice i polivalentnog centra čija je početna vrijednost procijenjena na 12.644.966 eura. Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanu do 29. rujna 2026., nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.
Zahvat je podijeljen u četiri faze koje zajedno obuhvaćaju novu tržnicu, polivalentni centar, intermodalni terminal s javnim trgom i parkiralištima te novu prometnicu. Projekt je nastao na temelju prvonagrađenog urbanističko-arhitektonskog rješenja s natječaja provedenog 2024. godine.
Samo dvije glavne zgrade donose više od 6.000 četvornih metara bruto površine, a uz njih slijedi gotovo 4.000 kvadrata uređenih površina terminala, trga i parkirališta. Građevinski najzahtjevniji dio bit će nova tržnica, koja će se zbog uvjeta tla oslanjati na duboko temeljenje, dok se u cijelom kompleksu kombiniraju armirani beton, čelik i drvo.
Zahvat se smješta u unutrašnjost gradskog bloka neposredno uz središnji trg, na prostoru koji danas obilježavaju dotrajala infrastruktura tržnice, napušteni objekti, dvorišne zgrade i otvoreno asfaltirano parkiralište. Dio postojećih građevina predviđen je za rušenje kako bi se oslobodio prostor za novu organizaciju cijelog bloka.
Postojeći prometni dio već služi kao pristup tržnici i parkiralištu te je spojen na Trg dr. Tomislava Bardeka. Nova gradnja zato nije zamišljena samo kao zamjena nekoliko objekata, nego kao potpuna rekonstrukcija prostora između zgrada, prometnih površina i pješačkih pravaca.
Nova tržnica bit će duga 86,25 i široka 24,3 metra, s podrumom, prizemljem i katom te ukupno 3.666 četvornih metara bruto površine. U prizemlju je glavni prostor zelene tržnice površine oko 971 kvadrat, uz koji se nižu mesnica, ribarnica, pekarnica, trgovine mliječnim proizvodima i drugim namirnicama, cvjećarnica i ugostiteljski sadržaj.
Posebnost gradnje je temeljenje na 155 CFA armiranobetonskih pilota promjera 60 centimetara, duljine četiri, pet i osam metara, koji će nositi konstrukciju sastavljenu od armiranog betona, čelika i drva. U podrumskom dijelu piloti se povezuju temeljnom pločom debljine 40 centimetara, a ispod ostatka zgrade armiranobetonskim veznim gredama. Na objektu je projektirana i fotonaponska elektrana snage 56,16 kWp s 96 panela, uz sustave grijanja, hlađenja i ventilacije, sprinkler, dojavu požara i dizalo.
Nakon rušenja starih objekata slijedi uređenje prostora između tržnice i polivalentnog centra, s novim javnim trgom, intermodalnim terminalom i prometno-parkirališkim površinama. Terminal će biti početna točka autobusnog sustava BusKO i središnja stanica sustava javnih bicikala BicKO, a uz kružnu prometnicu planirano je i 10 mjesta za punjenje električnih automobila.
Autobusno stajalište dobit će čeličnu nadstrešnicu dimenzija 6,2 × 2,2 metra sa zelenim krovom, dok će se postojeće veliko stablo na ulazu u blok sačuvati. Najveći dio parkirališta izvodi se kao vodopropusna površina od punih i travnatih betonskih opločnika, sa zelenim trakama i stablima između parkirnih mjesta. Ukupno se u ovoj fazi uređuje oko 2.682 četvorna metra opločenih, 800 kvadrata asfaltiranih i 450 kvadrata zelenih površina, pa će upravo ona najviše promijeniti izgled prostora između novih zgrada.
Polivalentni centar projektiran je kao građevina nepravilnog tlocrta najvećih dimenzija 39,6 × 30,4 metra, s podrumom, prizemljem i dva kata. Imat će 2.440 četvornih metara bruto površine, uz dodatnu vanjsku terasu od 71 kvadrata na drugom katu, a najviša točka krova dosezat će 15,25 metara. U prizemlju su među ostalim predviđene velika i mala višenamjenska dvorana, makerspace, računalna učionica i amfiteatar, dok se ostali javni i prateći sadržaji raspoređuju po višim etažama.
Zgrada dobiva vlastiti sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, hidroinstalacije, sprinkler, dojavu požara i dizalo, a elektroprojekt uključuje i fotonaponsku elektranu. Konstrukcijski je riječ o zasebnom, višekatnom objektu čiji se armiranobetonski i čelični dijelovi detaljno razrađuju u posebnom projektu konstrukcije.
Posljednja faza donosi novu 68,47 metara dugu dvosmjernu prometnicu koja će kompleks povezati s postojećom cestom na Trgu dr. Tomislava Bardeka. Kolnik će biti širok šest metara, odnosno po tri metra za svaki smjer, a uz njega se izvodi najmanje 1,5 metara široka pješačka površina i 14 okomitih parkirališnih mjesta.
Asfaltni kolnik imat će četiri centimetra habajućeg i šest centimetara nosivog asfaltnog sloja iznad 40 centimetara nosivog sloja drobljenca, dok se dio površina izvodi betonskim opločnicima i travnim rešetkama. Oborinske vode prikupljat će se zatvorenim sustavom kanalizacije i povezati s kolektorom prometnih površina tržnice i polivalentnog centra. Projekt obuhvaća i pješačke prijelaze, taktilna polja, novu signalizaciju te autobusno stajalište, a prometni elaborat već je dobio potrebne gradske i policijske suglasnosti.
Iako projekt na prvi pogled čine dvije nove zgrade, građevinski zahvat znatno je širi jer istodobno mijenja gotovo čitav prostor između njih. Uz duboko temeljenje tržnice i višekatnu konstrukciju polivalentnog centra, izvode se novi kolnici, trg, parkirališta, pješačke površine, oborinska kanalizacija, elektroinstalacije i hortikulturno uređenje.
Poseban naglasak stavljen je na smanjenje potpuno asfaltiranih površina: dio parkirališta postaje vodopropusan, između vozila se uvode zelene trake sa stablima, a čak i autobusna nadstrešnica dobiva zeleni krov. Time projekt od klasične gradnje dvaju objekata prerasta u cjelovitu rekonstrukciju jednog dijela gradske jezgre.
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