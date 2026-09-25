Član Uprave izvođača o prekrivanju otpada u Gospiću: Ovo je privremena mjera, treba spriječiti curenje

Kostak Grupa odabrana da privremeno prekrije otpad u Gospiću ima ozbiljan zadatak. Član Uprave tvrtke objašnjava što će se raditi i kojim redom.

Dana 23. rujna 2026. godine krenulo je privremeno prekrivanje otpada u Gospiću, na lokaciji PPK Velebit. Posao su započeli radnici i mehanizacija tvrtke Kostak - graditeljstvo, jedna od tvrtki iz grupacije Kostak, koja će na lokaciji provoditi privremenu mjeru oko mjesec dana. Odabrani su na javnom natječaju kojemu su pristupili s ponudom od 268 tisuća eura, a od člana Uprave Kostak Grupe, Marina Vasilja doznajemo više o cijelom postupku. Radi se o zahvatu na 20.000 kvadrata.

Radovi u kategoriji niskogradnje

U narednih 30-ak dana, koliko iznosi predloženi rok za provedbu rješenja, na ilegalnom odlagalištu u Gospiću izvodit će se građevinski radovi koji se mogu svrstati u kategoriju niskogradnje, kaže Vasilj. Radovi su krenuli i očekuje se da će sve biti po predloženoj dinamici, a količinu radnika i mehanizacije prilagođavat će se fazama radova.

- U početnoj fazi zemljanih radova bit će više mehanizacije, koju će se smanjiti s vremenom. Sad na terenu imamo buldožer, dva bagera, valjak i kamion, otkriva Vasilj.

Jedan bager, dodaje, zadržat će se za posljednju fazu zatrpavanja i za postavljanje folije. U svakom trenutku, na zadatku će biti i oko deset radnika.

'Treba spriječiti dodatno onečišćenje'

Zajedno s mehanizacijom, redom će izvoditi iskop i formirati nagibe u zadanom području otpada, opisuje Vasilj. S jedne strane bit će potrebno izvesti nagib prema obodu tijela odlagališta da bi se formirali sidreni i obodni kanal.

Kako čujemo, sidreni kanal bit će iskopan po obodu tijela odlagališta, te će se u njega postavljati folija, nakon čega će se foliju zatrpavati. Obodni kanali funkcionirat će kao sakupljači kišnice.

- Cijela svrga provođenja privremene mjere je smanjiti prodor oborinskih voda i kiše u tijelu otpada, ograničiti ispiranje štetnih tvari dalje u podzemne vode, te spriječiti daljnje onečišćenje do konačne sanacije. Ništa se ne uklanja, već je to buduća faza, pojašnjava Vasilj.

Sve po dokumentaciji, Ministarstvo nadzire

Iako je ovdje riječ o građevinskim radovima, radi se po unaprijed pripremljenom tehničkom rješenju, dok nema nijedne od uobičajenih razina projektne dokumentacije - kako to biva u složenijim i većim projektima. Cijeli plan sanacije provodi se u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Konkretno, radi se o mjeri za sanaciju lokacije onečišćene otpadom, a svi radovi izvode se u skladu s prethodno izrađenom projektnom dokumentacijom koja je priložena u natječaju. Naručitelj postupka sanacije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost određuje stručni nadzor odobrava provedbu svih postupaka.

Postavljanje folije

Nakon početne faze za koju Vasilj procjenjuje da bi mogla potrajati oko 12 do 15 dana, znači okvirno polovicu vremena od predviđenog roka izvedbe, uslijedit će ključni dio - postavljanje zaštitne folije. Tehničkom dokumentacijom predviđena je ugradnja LDPE folija, izdržljivog polietilenskog pokrivača.

Vasilj ističe da folija koju će postaviti Kostak grupa teži 380 grama po metru kvadratnom i debljine je 0,6 milimetara.

- To je vodonepropusna folija, otporna na temperaturne promjene od minut 30 do plus 70 stupnjeva i otporna na UV zračenja. Predviđena geomembrana ima vlačnu čvrstoću od oko 26 kN po metru kubnom i veliku otpornost na probijanje - od okvirno 4,7 kN, navodi Vasilj.

Izazova baš i nema, no prilikom postavljanja membrane trebat će pripaziti na vremenske uvjete, za koje bi bilo idealno da nema oborina. Ne odgovaraju uvjeti kiše ili vjetra snažnijeg od 25 kilometara na sat, zbog veličine rola s kojima treba baratati.

Može trajati, ali nije vječno

Odabrani materijal nepropusan je na tekućine i plinove, otporan na plijesan te na većinu kemijskih sredstava, a dolazi u rolama. Bit će dimenzija 20 puta 50 metara, a postavit će se na ukupno 20.000 kvadrata. Polaže se preko pripremljene površine i zavaruje se na predviđenim spojevima, čujemo.

Vasilj napominje da prije same ugradnje mora proći odobrenje stručnjaka, a same specifikacije od ranije je odredio tehnički opis. Unatoč izdržljivost, treba istaknuti kako geomembrana ipak ne može 'stajati' vječno.

- Općenito, trajnost folije je 25 godina, ali prema našem proračunu, zbog izloženosti suncu i drugim uvjetima na predmetnom području, razdoblje dosezanja deklarirane izloženosti je približno 4,2 godine, odnosno najmanje 4 godine, kaže Vasilj.

Golemi posao na Regionalnom centru

U tom razdoblju, naravno, otpad koji tek treba pokriti trebao bi biti već odavno zbrinut, i tome se svi nadaju. Inače, Kostak grupi posao u Gospiću nije prvi te vrste.

Iz tvrtke navode primjere raznih niskogradnji na kojima su radili, od prometnica, šetnica ili pak aglomeracija. Tvrtka baš trenutno radi i u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivnici, što uspoređuju s trenutnim poslom, ističući da je ipak riječ o nečem znatno većem i kompelksnijem.

Na golemom gradilištu od 440 tisuća kvadrata gradi se ukupno 35 objekata - upravnih zgrada, hala za obradu i pratećih sustava, a riječ je o projektu od 150 miljiuna eura. Puštanje u pogon predviđeno je dogodine, nakon čega će ovdje dolaziti otpad iz četiri županije. Financijska konstrukcija investicije uključuje sredstva iz EU fondova, te manji dio iz državnog proračuna, ali i iz tvrtke Piškornica.