Split dobio novu javnu garažu na 12.000 kvadrata: Ima četiri etaže i čak 509 parkirnih mjesta

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25. rujan 2026.
Nova garaža na Ravnim njivama donosi 509 mjesta na četiri etaže. U probnom razdoblju parkiranje je besplatno.
Stanovnici Ravnih njiva od sada imaju na raspolaganju stotine novih parkirnih mjesta. Nakon završetka radova i dobivanja uporabne dozvole otvorena je nova javna garaža, jedna od najvećih izgrađenih u Splitu posljednjih godina.
Objekt bi trebao pomoći u rasterećenju okolnih ulica, na kojima je pronalazak slobodnog mjesta svakodnevni problem brojnih stanara. Dodatna pogodnost za korisnike je što će tijekom probnog razdoblja parkiranje u garaži biti besplatno.
Investitor projekta je Grad Split, a ukupna vrijednost izgradnje iznosi 5,6 milijuna eura bez PDV-a. Glavni projektant bio je Ivan Vulić iz tvrtke V V – Projekt Split, dok je radove izvela tvrtka M-P-Beton iz Solina. Stručni nadzor obavljala je tvrtka Meritum, a voditelj projekta bio je Ante Leko iz tvrtke ADL struktura.
Nova garaža prostire se na ukupno 12.000 četvornih metara i ima četiri etaže. Korisnicima je na raspolaganju ukupno 509 parkirnih mjesta, od čega je 439 namijenjeno osobnim automobilima. Za osobe s invaliditetom osigurana su 22 prilagođena mjesta, dok je za motocikle i bicikle predviđeno njih 46. Dva parkirna mjesta opremljena su za punjenje električnih vozila.
Splitski gradonačelnik, Tomislav Šuta, poručio je prilikom otvaranja da je garaža na Ravnim njivama dio znatno šireg ciklusa ulaganja u prometnu infrastrukturu. Prema njegovim riječima, cilj Grada je na području Splita izgraditi ukupno 6000 novih parkirnih mjesta.
Trenutačno se gradi garaža u Papandopulovoj ulici na Trsteniku, a slijedi realizacija garaže u Perivoju Ane Roje na Sućidru. Za sve tri garaže, kazao je, sredstva su osigurana iz gradskog proračuna i putem HBOR-a. Također, u projektiranju su i nove garaže na Blatinama, u Spinutu i na Plokitama.
Šuta je posebno izdvojio projekte Park&Ride na Lovrincu i Park&Walk na Turskoj kuli, kojima bi se parkiranje trebalo povezati s javnim prijevozom i drugim oblicima mobilnosti. Namjera je na taj način smanjiti broj automobila koji ulaze u središte grada.
- Cilj nije samo izgraditi što više parkirnih mjesta, nego sustavno uređivati gradski prostor, istaknuo je gradonačelnik.
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Nakon završetka građevinskih radova garaža je prošla tehnički pregled te je za objekt ishođena uporabna dozvola. Split parking trenutačno postavlja dodatnu opremu potrebnu za njezino redovito funkcioniranje. Dok traju ti radovi, garaža će biti u probnom režimu, a parkiranje će biti besplatno za sve korisnike. Istodobno se dovršava model budućeg upravljanja objektom.
Po isteku probnog razdoblja i službenog preuzimanja garaže, Split parking trebao bi objaviti detalje o načinu korištenja i naplati parkiranja. Puštanjem nove garaže u rad mijenja se i dosadašnji režim parkiranja u ovom dijelu grada. Privremena parkirališta koja su bila uspostavljena tijekom gradnje više neće biti dostupna korisnicima. Vozači će stoga biti usmjereni na korištenje novih kapaciteta u garaži.
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