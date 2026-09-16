Prije strojeva stižu ronioci: Pod morem se priprema teren za rekonstrukciju rive

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16. rujan 2026.
U Stobreču su počela podvodna arheološka istraživanja vrijedna 118 tisuća eura koja prethode velikoj rekonstrukciji i uređenju rive.
U sklopu pripremnih aktivnosti infrastrukturnog projekta rekonstrukcije i uređenja stobrečke rive, u uvali Stobreč započela su podvodna arheološka istraživanja. Riječ je o zaštitnim i sondažnim radovima koji prethode građevinskim zahvatima na području nekadašnjeg helenističkog i rimskog naselja Epetij, odnosno Epetion.
Istraživanja se provode kako bi se utvrdilo stanje podmorja i obalnog pojasa te evidentirali mogući arheološki ostaci prije početka rekonstrukcije rive. Radovi se izvode prema smjernicama Područnog konzervatorskog ureda u Splitu i Programu arheoloških istraživanja Rive u Stobreču koji je izradila Joška-Tea Katunarić Kirjakov.
Izvođač radova je tvrtka Kantharos, a ugovorena vrijednost iznosi 118 tisuća eura bez PDV-a. Planirani rok za završetak istraživanja je tri mjeseca, a svi će se radovi izvoditi pod nadzorom Konzervatorskog ureda u Splitu.
- Cilj istraživanja je locirati, dokumentirati i zaštititi moguće povijesne ostatke antičkih lučkih struktura, kanala i obrambenih zidina na području buduće rekonstrukcije. Dobiveni podaci trebali bi poslužiti kao podloga za završno oblikovanje projekta te omogućiti nastavak projektiranja i kasnije izvođenje građevinskih radova, poručuju iz Grada Splita, te dodaju kako će vlasnici brodica čiji se vezovi nalaze u neposrednoj blizini označenih zona podvodnog istraživanja bit će pravodobno obaviješteni ako bude potrebno privremeno izmještanje plovila kako bi se roniocima omogućio siguran i nesmetan rad.
Za vrijeme istraživanja zabranjeni su neovlašteno ronjenje, sidrenje i druge aktivnosti unutar označenog akvatorija podvodnih sondi. Također, na kopnenom dijelu nije dopušteno približavanje rubovima otvorenih sondi.
- Završetak arheoloških istraživanja trebao bi osigurati precizne podatke potrebne za konačno oblikovanje projekta stobrečke rive, uz nastojanje da se planirani infrastrukturni zahvati usklade sa zaštitom vrijedne kulturne baštine Stobreča i Splita, kažu iz Grada Splita.
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Stobreč, antički Epetij, jedno je od najranijih urbanih naselja u Hrvatskoj, s kontinuitetom naseljavanja od prapovijesti do danas. Dosadašnja sustavna istraživanja potvrđuju da se na području antičkog naselja ovdje bio važan urbani i obrambeni kompleks.
Na području naselja dokumentirani su ostaci ranokršćanske bazilike, predromaničke crkve sv. Lovre i benediktinskog samostana, dok su istraživanja antičkog kompleksa potvrdila postojanje helenističkog bedema i kasnijih rimskih preinaka. Od 2024. godine pronađeno je više od 100.000 arheoloških nalaza.
Posebno su zanimljivi rezultati georadarskih istraživanja iz 2024. godine, koja su ukazala na moguće ostatke gradskih zidina i antičke luke ispod današnje razine mora. Zidovi se prema snimkama pružaju od helenističkih bedema prema sjeveru, a djelomično i ispod današnje razine mora. Iako podvodna istraživanja u uvali nisu sustavno provedena, smatra se da područje ima veliki arheološki potencijal.
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