Proizvođač klima-sustava uprihodio 200 milijuna eura: Tomislav Jaklenec im je novi član Uprave

Klimaoprema, jedan od vodećih hrvatskih proizvođača opreme za klimatizaciju, ventilaciju i čiste prostore dobila je novog člana Uprave. Tomislav Jaklenec odsad će biti zadužen za područje proizvodnje, tehnologije i razvoja tvrtke, objavili su danas.

U tvrtki započeo profesionalni put

Jaklenec će po novome upravljati poduzećem koje se od osnutka 1975. razvilo u modernu inženjersku kompaniju sa sjedištem u Samoboru. Da tvrtka uspješno posluje pokazuju prihodi od 212,40 milijuna eura ostvareni u prošloj 2025. godini, postignuti s ukupno 613 zaposlenih. Iz Klimaopreme navode da je novi član Uprave u tvrdki od početka profesionalnog puta.

- Nakon što je 2012. godine diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistra inženjera strojarstva, iste se godine pridružio Klimaopremi kao konstruktor-tehnolog. Bio je to njegov prvi korak nakon fakulteta, i početak profesionalnog puta koji ga je, četrnaest godina poslije, doveo do Uprave kompanije. Godine 2016. preuzeo je poziciju Product Managera, a već godinu dana poslije i vođenje Odjela istraživanja i razvoja. Sa svojim timom tijekom godina značajno je unaprijedio način na koji razvijamo proizvode, uvodimo nove tehnologije i pretvaramo ideje u konkretna rješenja, ističu iz Klimaopreme.

Unaprijedio način poslovanja

U novoj ulozi Tomislav će biti odgovoran za proizvodnju, istraživanje i razvoj te kvalitetu na razini cijele kompanije, s posebnim fokusom na povećanje produktivnosti, razvoj proizvodnih tehnologija, automatizaciju i provedbu CAPEX investicija. Aktivno će sudjelovati i u definiranju poslovne strategije te daljnjem razvoju portfelja, najavljuju iz tvrtke.

- Od prvog radnog dana u Klimaopremi pronašao sam put od konstruktora do voditelja R&D-a. Zajedno s kolegama izgradio sam odjel koji je značajno unaprijedio način na koji Klimaoprema razvija i proizvodi svoja rješenja. Sada želim tu istu energiju, predanost i inovativni pristup prenijeti na cijelu organizaciju, poručuje Jaklenec o svojoj novoj ulozi.

Napominjemo da je tvrtka specijalizirana za HVAC rješenja, što podrazumijeva grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. Uz to su i globalno prepoznati i po inženjeringu i izvedbi projekata po principu 'ključ u ruke' za industrije koje zahtijevaju strogo kontrolirane mikroklimatske uvjete bez prisutnosti čestica i nečistoća. Osim u Samoboru, tvrtka ima i velike proizvodno-logističke kapacitete u Novoj Gradiški, ali i široku mrežu međunarodnih predstavništava. Posluje u sklopu krovne grupacije Amelicor Group.