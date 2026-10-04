Pločice vam ‘zvone’ pod nogama? Keramičar otkriva grešku zbog koje sanacija postaje noćna mora

Razgovarali smo s Frankom Bačelićem, keramičarem i vlasnikom TFN Interijera, o najčešćim problemima s pločicama i njihovim sanacijama.

Keramika je danas gotovo nezaobilazna u kupaonicama, kuhinjama i na terasama, ali i posao kod kojeg pogreške vrlo brzo izađu na vidjelo. Loš pad, premalo ljepila ili pogrešno postavljena velika pločica mogu nakon nekog vremena značiti dodatni posao - u ovom slučaju sanaciju.

O tome koje kvarove najčešće popravlja, zašto pločice pucaju ili počnu 'zvoniti' te kada popravak ipak treba prepustiti profesionalcu razgovarali smo s Frankom Bačelićem, keramičarem i vlasnikom tvrtke TFN Interijeri, koji se ovim poslom bavi već godinama.

Najviše problema s walk-in tuševima

Kako nam kaže Bačelić, jedan od najčešćih razloga zbog kojih ga zovu na sanaciju nalazi se upravo u modernim walk-in tuševima. Problem pritom uglavnom nije sama keramika, već ono što je napravljeno ispod nje.

- Najviše popravaka imamo u walk-in tuševima jer se ne napravi dobar pad pa voda leži i ne otječe prema kanalici, kaže Bačelić.

Druga problematična kategorija u posljednje vrijeme su vanjske terase. Tamo se, kaže, često pokaže da keramika nije pravilno zalijepljena.

- U zadnje vrijeme imamo dosta sanacija vanjskih terasa jer pločice nisu dobro zalijepljene, odnosno nije stavljeno dovoljno ljepila. Lijepe ih na 'bote', odnosno 'njoke', i onda sve prošuška.

U prijevodu, ljepilo za pločice nanose u hrpama izravno na poleđinu pločice, umjesto da ga ravnomjerno razvuku nazubljenom gladilicom po cijeloj površini. Odnosno, pločica na prvi pogled može izgledati sasvim dobro, ali ako nema dovoljan kontakt s ljepilom i podlogom, vrlo brzo može početi odjekivati pod nogama ili se s vremenom odvojiti.

Velike pločice traže 'duplo mazanje'

Pucanje pločica također je čest razlog sanacija. Uz kvalitetu same keramike, problem može nastati i tijekom sušenja ljepila, odnosno njegova stezanja i otpuštanja.

- Pločice često znaju pucati jer nisu dovoljno kvalitetne i uslijed procesa sušenja ljepila, odnosno stezanja i otpuštanja, pločica pukne, objašnjava.

Poseban problem predstavljaju veliki formati, koji su posljednjih godina sve popularniji. Dimenzije poput 120 puta 60 ili čak 120 puta 120 centimetara traže nešto drukčiji pristup od manjih pločica.

- Najčešće zvone jer se sve više rade veći formati, 120 x 60 i 120 x 120 centimetara, a oni zahtijevaju 'duplo mazanje', odnosno tretiranje i podloge i pločice.

Ako se ljepilo nanese samo na jednu površinu, iza pločice mogu ostati praznine. Upravo tada nastaje karakterističan šupalj zvuk, a povećava se i mogućnost oštećenja.

Popravak dolazi kada je sve ostalo već gotovo

Sanirati loše izvedenu keramiku često je znatno kompliciranije nego raditi na praznom gradilištu. U trenutku kada se problem pokaže, kupaonica, kuhinja ili cijeli stan uglavnom su već završeni i namješteni.

- Saniranje je jako zahtjevno jer sanacija dolazi u vrijeme kada je sve već završeno, namještaj montiran i onda to zahtijeva ekstremnu preciznost i pedantnost te korištenje posebnog alata, poput mini brusilica, kaže Bačelić.

Pritom nije dovoljno samo skinuti problematičnu pločicu. Sve nakon toga ponovno treba izvesti kako treba.

- Onda treba ponovno odraditi lijepljenje, ali po pravilima struke, dodaje.

Upravo zato popravljanje nečijeg loše izvedenog posla može biti nezgodnije od prvog postavljanja keramike. Majstor mora ukloniti samo ono što je potrebno, a da ne pritom ne ošteti okolne pločice, sanitarije, namještaj ili instalacije koje su već na svom mjestu.

'Gosti su dolazili sljedeći dan'

Bačeliću je posebno ostala u sjećanju sanacija u potpuno uređenom zahodu, i to večer prije dolaska gostiju u apartman.

- Najzahtjevnije mi je bilo skidanje keramike u kompletno namještenom zahodu večer prije nego što su gosti dolazili u apartman. Uz povećan oprez, maksimalnu pedantnost i višegodišnje iskustvo uspjeli smo sve odraditi i sanirati problem, kaže.

Upravo su takve sanacije posebno zahtjevne jer je prostor već gotov i svaka pogreška može oštetiti susjedne pločice, sanitarije ili namještaj. Zbog toga se svaki korak mora raditi poprilično pažljivo.

Nije važan samo izgled pločice

Kod kupnje keramike većina kupaca najprije gleda dizajn, boju i cijenu. Bačelić kaže kako cijena ipak u određenoj mjeri prati kvalitetu, iako ni ona danas nije potpuno jamstvo.

- Kao i u svemu, cijena diktira kvalitetu. Iako danas ne možete biti sigurni ni u što, skuplja keramika svakako je kvalitetnija i kasnije dolazi do manje problema pri slaganju, pojašnjava.

No postoji još jedna stvar o kojoj mnogi ne razmišljaju dovoljno - format pločice u odnosu na dimenzije prostorije.

- Pri kupnji je dosta bitno paziti na dimenzije keramike s obzirom na prostor u koji je lijepimo. Dosta ljudi kupi keramiku 120 x 60 centimetara, a ima zid dimenzija 140 ili 250 centimetara. Onda ili idu manji komadi, što zna izgledati jako ružno, ili ima previše škarta, što je uz današnje cijene veliki problem, dodao je sugovornik.

Dakle, pločica koja odlično izgleda u salonu ne mora nužno biti najbolji izbor za svaki prostor. Ponekad nekoliko centimetara razlike u formatu znači puno rezanja, otpada i konačni izgled koji je puno lošiji.

Podno grijanje dodatno komplicira sanaciju

A što kada jedna ili dvije pločice puknu? Mnogi će prvo pokušati sami riješiti problem, pogotovo ako se čini da je riječ o jednostavnoj zamjeni. Bačelić ipak savjetuje da se takve sanacije prepuste nekome tko za to ima iskustvo i odgovarajući alat.

- Svakako je bolje pozvati majstora baš zato što je majstor. Svaki malo spretniji muškarac može to odraditi, ali majstor ima iskustvo, ima alat i automatski je brži i uspješniji, kaže.

Kod samostalnih popravaka problem često nastane već pri skidanju oštećene pločice jer se vrlo lako ošteti i ona susjedna.

- Znaju ljudi probati sami sanirati pa oštete i pločicu pokraj te i onda to ide u nedogled. Ako je podno grijanje, onda je puno opasnije sanirati, čak i majstoru, dodao je za kraj Bačelić.