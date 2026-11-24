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24. studeni 2026.
Na mjestu postojećih mostova gradit će se nove armiranobetonske konstrukcije. Projekt uključuje i izmještanje komunalne infrastrukture.
Hrvatske ceste (HC) pripremaju natječaj za izgradnju dva mosta na području Donje Stubice. Riječ je o mostovima Slani Potok i Mesečaj na državnoj cesti oznake DC307. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 800 tisuća eura bez PDV-a, odnosno milijun eura s PDV-om. Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 30. studenog ove godine, nakon čega se može očekivati raspisivanje natječaja za izvođača radova.
Oba objekta nalaze se na dionici državne ceste između Gornje i Donje Stubice, dugoj 2,85 kilometara. Riječ je o prometnici važnoj za svakodnevnu komunikaciju stanovništva stubičkog kraja, koja povezuje urbana središta s okolnim naseljima. Specifičnost projekta je u tome što se zahvati izvode unutar postojećeg cestovnog koridora, bez potrebe za formiranjem novih građevnih čestica.
Postojeći most Slani Potok nalazi se u Ulici Matije Gupca u Donjoj Stubici, gdje državna cesta premošćuje istoimeni vodotok, dok je most Mesečaj smješten u Golubovečkoj ulici. Prema tehničkoj dokumentaciji Hrvatskih cesta, u sklopu održavanja državne ceste oba će objekta biti uklonjena, a na njihovim lokacijama izgrađeni novi mostovi.
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