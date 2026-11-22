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22. studeni 2026.
Od 27. do 29. studenoga u Staroj tvornici održava se Design District: Sajam za sve hotelijere, investitore, arhitekte i dizajnere interijera.
Stara tvornica u Rovinju od 27. do 29. studenoga ugošćuje deveto izdanje Design Districta, međunarodnog sajma namještaja, opremanja, arhitekture i dizajna interijera. Na sajmu sudjeluje više od 170 domaćih i međunarodnih brendova, među kojima su Tarkett, Fundermax, Mühldorfer, Rubio Monocoat, Iverpan, Kamen Pazin i IKEA. Na izlagačkim prostorima moći ćete pronaći namještaj, rasvjetu, podne i zidne obloge, tekstil te opremu za wellness i vanjske prostore i još mnogo proizvoda za uređenje interijera i eksterijera.
Design District je poslovni sajam: na njemu se izlagači susreću s hotelijerima, iznajmljivačima, ugostiteljima, investitorima, arhitektima i dizajnerima interijera. Održava se krajem studenoga, kad se odlučuje što će se obnoviti i opremiti prije sljedeće sezone. Istra je najjača turistička regija u Hrvatskoj: u 2025. imala je 28,3 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju, gotovo 30 posto svih u zemlji. Rovinj je imao 4,2 milijuna noćenja i uz Dubrovnik bio vodeće odredište u Hrvatskoj.
- Kad smo 2018. pokrenuli Design District, u Hrvatskoj nije bilo poslovnog sajma na visokoj razini, kakvih ima vani. Htjeli smo da brendovi kojima je stalo do kvalitete i do toga kako nastupaju imaju gdje se predstaviti. Pazimo na svaki estetski detalj i zato smo danas na devetom izdanju. Ponosni smo na to u što je Design District izrastao, kaže Tatjana Kos, direktorica Design Districta.
Designing for 2030, stručna konferencija za arhitekte i dizajnere interijera, 27. i 28. studenoga okuplja više od 300 ljudi iz struke. Teme obrađuju nova europska pravila, ugljični otisak i cirkularnu gradnju, a među predavačima su dr. Elma Durmišević, Iva Klepo Lepur, Iskra Filipović, Damjan Geber, dr. Vladimir Vuković, Jure Kotnik i drugi.
Također, sve više gostiju dolazi električnim automobilom, pa je na sajmu sva tri dana u hali 1C otvorena E-Mobility zona. EVCharge.hr, EV mobility, CityTuk, CEE, Krk Moto, Baterija TAB i KIA (MAXX AUTO) ondje predstavljaju punionice za hotele, kampove, marine i poslovne objekte, električne automobile i vozila za prijevoz putnika i tereta, baterije, solarne sustave i dizalice topline.
U petak u 18 sati dodjeljuje se Nagrada Design District. Žiri u kojem su većinom novinari, uz arhitekte i stručnjake za marketing, tijekom petka ocjenjuje proizvode koje su nominirali izlagači. Na izložbi Design à la Carte izlagači predstavljaju odabrane proizvode.
Business 101, program od tri edukacije za sve koji vode vlastiti posao održava se u petak od 14:30 do 18:00 sati. Ivana Kos govori o tome kako graditi prisutnost osobe i brenda na internetu, Vitinia Kovačić o Fiskalizaciji 2.0 i o tome kako bez stresa ući u 2027. godinu, a Monika Friščić i Petra Bušić vode radionicu 'Gdje je zapelo?' o razgovorima s klijentima. Dvije su edukacije besplatne, a edukacija o Fiskalizaciji 2.0 stoji 15 eura umjesto redovnih 120. Prijava na svaku edukaciju uključuje ulaz na sajam, a u pripremi je još nekoliko edukacija.
Subota, 28. studenoga, dan je za hotelijere i iznajmljivače. Od 14 do 18 sati MyRent, partner Design Districta, organizira konferenciju Beyond the Stay - Više od noćenja. Sedam predavanja bavi se detaljima zbog kojih se gosti vraćaju, od fotografije i tehnologije do dolaska, mirisa i sna. Predavači su Neven Palčec (MyRent), Hrvoje Saršon i Marija Mercenich (Studio Saršon), Tomaž Hribar (easy-in), Marijana Blagojević (Sandea), Petra Frančula (Rože), Nataša Kelšin (FEK’S BEDDING) i Bernarda Blažek (Service.LAB). Sudjelovanje je besplatno uz prijavu i uključuje ulaz na sajam.
Istog dana od 11 do 16 sati u hali 1C održava se Hospitality Clinic: individualne, besplatne konzultacije s dizajnericama i dizajnerima interijera, članovima Zajednice dizajnera interijera o uređenju apartmana, vila i hotela. Za konzultacije je potrebna prijava, a broj termina je ograničen.
Izlagač Drveraj sva tri dana vodi radionicu na kojoj sudionici izrađuju vlastitu dasku za sir: u petak i subotu u 16:30, a u nedjelju u 10:30. Radionica traje oko 90 minuta i prima najviše deset sudionika, a cijena je 35 eura za arhitekte i dizajnere te 45 eura za ostale.
Pod istim krovom održava se i Craft & Taste sajam. Više od 70 proizvođača i obrtnika ondje prodaje med, sir, maslinovo ulje, vino i rakiju, keramiku, predmete od drva, nakit i prirodnu kozmetiku, uz popuste za crni vikend.
Design District 2026. održava se od 27. do 29. studenoga 2026., svaki dan od 10 do 18 sati, u Staroj tvornici na adresi Obala Vladimira Nazora 1 u Rovinju. Cijena ulaznice je 5 eura, a možete je kupiti ovdje ili na dane sajma.
Prijava na konferencije, edukacije i Hospitality Clinic uključuje ulaz na sajam. Za Beyond the Stay, Business 101, Hospitality Clinic i radionice potrebna je prijava, a sve informacije možete pronaći na službenoj stranici.
Design District održava u Rovinju još od 2018., a gostovao je i u Dubrovniku, Zadru i Mostaru. Na dosadašnjim izdanjima bilo je više od 25.000 posjetitelja i 500 izlagača te više od 1.000 poslovnih sastanaka. Sajam organiziraju Hrvatski interijeri (Clip d.o.o.).
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