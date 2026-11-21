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21. studeni 2026.
Novi stanovi, ali ne i novi stanari. Primjer iz Dubrovnika otkriva kako se suglasnost za turistički najam ucjenom može osigurati već pri prodaji.
Kratkoročni najam stanova već je godinama raširena praksa u Hrvatskoj, posebno u turističkim gradovima na obali, ali i u Zagrebu. Stanovi koji su izvorno namijenjeni stanovanju sve se češće koriste za turistički smještaj, što otvara pitanja dostupnosti nekretnina, kvalitete života stalnih stanara i poštivanja prostornih planova. Kako bi se takva praksa stavila pod veću kontrolu, početkom 2025. godine na snagu je stupio Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, koji je za kratkoročni najam propisao obvezu pribavljanja pisane suglasnosti suvlasnika.
No, čini se da je tržište nekretnina pronašlo način kako se prilagoditi novim pravilima, a pritom dovesti u pitanje njihovu osnovnu svrhu. Na to je u Hrvatskom saboru upozorio dubrovački gradonačelnik Mato Franković, iznoseći primjer novoizgrađene stambene zgrade u Dubrovniku s čak 41 stanom. Prema njegovim riječima, kupnja nekretnina bila je uvjetovana davanjem suglasnosti za kratkoročni najam, a danas u cijeloj zgradi živi samo jedna obitelj. Takav slučaj otvara pitanje koliko zakonska zaštita stanovanja može biti učinkovita ako se potrebne suglasnosti osiguravaju već prilikom prodaje novih stanova.
O neobičnoj praksi na dubrovačkom tržištu nekretnina Franković je govorio 12. studenoga, tijekom saborske rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Na problem ga je upozorila saborska zastupnica Branka Juričev Martinčev, koja je postavila pitanje o slučajevima u kojima se prilikom prodaje stanova unaprijed osiguravaju suglasnosti za turističko iznajmljivanje. Franković je odgovorio konkretnim primjerom iz Dubrovnika, gdje je nedavno završena gradnja zgrade isključivo stambene namjene.
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