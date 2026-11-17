U osječkoj Poduzetničkoj zoni 'IT park' u planu je izgradnja još jedne poslovne zgrade. Grad Osijek proveo je natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta površine 1.381 četvorni metar, a za kupca je odabrana osječka informatička tvrtka ZAIQO koja će zemljište kupiti za 217.000 eura. Investitor se obvezuje na izgradnju objekta površine najmanje 800 četvornih metara, koji će moći imati prizemlje i čak pet katova.

Rok za dostavu ponuda istekao je 27. listopada, a javno otvaranje ponuda bilo je zakazano dva dana kasnije. Rješenje o odabiru kupca Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 16. studenoga. Kako je tom prilikom istaknuto, riječ je o drugoj prodaji zemljišta u ovoj poduzetničkoj zoni, nakon prodaje parcele 2023. godine na kojoj je izgrađena poslovna zgrada tvrtke Mono.

Parcela spremna za gradnju

Predmet prodaje je nekretnina oznake k.č.br. 9824/24, k.o. Osijek, koja se u dokumentaciji vodi kao oranica IT park. Riječ je o zemljištu pravilnog oblika s izlazom na javne prometne površine i dostupnom komunalnom infrastrukturom. Prema Generalnom urbanističkom planu grada Osijeka, zemljište je gospodarske, odnosno poslovne namjene.

Poduzetnička zona u kojoj se parcela nalazi prema tipu aktivnosti pripada uslužno-mješovitoj namjeni. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi približno 157 eura po četvornom metru. Nekretnina se prodaje po načelu 'viđeno-kupljeno', čime su isključeni naknadni prigovori kupca na stanje i kvalitetu zemljišta.

Najmanje tri etaže

Grad je natječajnom dokumentacijom precizno definirao gabarite buduće poslovne zgrade. Minimalna dopuštena katnost objekta je P+2, dok je maksimalna P+5. Površina izgrađene zgrade ne smije biti manja od 800 četvornih metara.

Investitor će objekt morati projektirati i izgraditi u skladu s važećim prostornim planom i propisima o gradnji. Zgrada će biti namijenjena obavljanju djelatnosti iz sektora informacijskih tehnologija. Od trenutka sklapanja kupoprodajnog ugovora investitor će imati 48 mjeseci za završetak gradnje i ishođenje uporabne dozvole s klauzulom pravomoćnosti.

Grad se osigurao

Posebno je zanimljiv mehanizam kojim se Grad Osijek osigurao od mogućnosti da zemljište nakon prodaje ostane neizgrađeno. Ako kupac u ugovorenom roku ne ispuni obvezu gradnje, Grad će imati pravo povratne kupnje nekretnine. To će pravo biti upisano u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.

Grad će u tom slučaju zemljište moći otkupiti po cijeni po kojoj ga je prodao, neovisno o tome u kojoj se fazi izgradnje objekt nalazi. Pritom neće biti obvezan kupcu nadoknaditi troškove dotad izvedenih građevinskih radova niti druge troškove povezane s gradnjom. Iznimka od ugovorenih rokova predviđena je za izvanredne okolnosti koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili otkloniti.

Djelatnosti budućeg objekta

Natječajem je bilo propisano da je zemljište namijenjeno poslovnim subjektima registriranima za određene djelatnosti. Kada je riječ o proizvodnim djelatnostima, prihvatljivi su proizvođači elektroničkih komponenti, računala, periferne i komunikacijske opreme.

Među prihvatljivim uredskim djelatnostima su izdavanje softvera, računalno programiranje, informatičko savjetovanje te upravljanje računalnom opremom. U zoni je omogućeno i obavljanje djelatnosti povezanih s računalnom infrastrukturom, obradom podataka, internetskim portalima i drugim informacijskim uslugama.

Predviđene su i djelatnosti istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima. Natječajem je bilo omogućeno i zajedničko podnošenje ponude dvaju ili više ponuditelja, koji solidarno odgovaraju za ispunjavanje ugovornih obveza.

Troškovi za investitora

Za sudjelovanje na natječaju bilo je potrebno uplatiti jamčevinu u iznosu od deset posto početne cijene zemljišta, odnosno 21.700 eura. Odabranom ponuditelju taj će iznos biti uračunat u kupoprodajnu cijenu. Ako odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog novca.

Osim kupoprodajne cijene, budući vlasnik zemljišta morat će podmiriti i trošak izrade procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnine u iznosu od 618,75 eura. Na njegov će teret ići i propisane porezne obveze, druga javna davanja te troškovi povezani s privođenjem zemljišta namjeni. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene i troška procjene iznosi 60 dana od sklapanja ugovora.

Tko je investitor?

Tvrtka ZAIQO koju je Grad Osijek odabrao za kupca zemljišta, osnovana je u kolovozu 2026. godine, sa sjedištem na Trgu Lava Mirskoga 3A. Registrirana je za djelatnosti povezane s informacijskom tehnologijom i računalima. Iako je riječ o novoosnovanoj tvrtki, osobe iz njezine vlasničke i upravljačke strukture povezane su i s osječkom tvrtkom ZAUDIN, koja se bavi pružanjem usluga pozivnih centara.

Prema uvjetima natječaja, odabrani ponuditelj dužan je pristupiti potpisivanju kupoprodajnog ugovora u roku od osam dana od primitka poziva. Njegovim sklapanjem počet će teći četverogodišnji rok za realizaciju građevinskog projekta. Za sada nisu poznati konkretni arhitektonski detalji buduće poslovne zgrade, ukupna vrijednost investicije ni broj radnih mjesta koja bi trebala biti otvorena.

Zona od 26.000 kvadrata

Poduzetnička zona 'IT park' u Ulici 3. gardijske brigade 'Kune' jedan je od strateških razvojnih projekata Grada Osijeka. Prostire se na 26.210 četvornih metara, a namijenjena je okupljanju malih, srednjih i velikih informatičkih tvrtki na jednoj lokaciji. Izgradnja središnje zgrade IT centra započela je u listopadu 2022. godine, a objekt vrijedan 8,7 milijuna eura i površine oko 4.000 četvornih metara svečano je otvoren u travnju 2024. godine.

Prema podacima koje je Grad Osijek objavio u listopadu ove godine, popunjenost IT centra premašuje 90 posto. U njegovih 47 ureda posluju 23 korisnika s više od 144 zaposlenih. U sklopu poduzetničke zone izgrađena je i poslovna zgrada osječke informatičke tvrtke Mono, dok na realizaciju čekaju još neki ranije planirani projekti.