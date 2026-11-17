Stari željeznički hotel na top lokaciji postaje gradilište: Na 8.000 kvadrata bazen i 135 novih ležajeva
Zgrada sagrađena 1980-ih morat će zadovoljiti nove funkcionalne i sigurnosne zahtjeve, ulog je 12 milijuna eura.
16:43 8 d 09.11.2026
17. studeni 2026.
Investitor će na raspolaganju imati četiri godine za realizaciju projekta, a Grad se zaštitio u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza.
U osječkoj Poduzetničkoj zoni 'IT park' u planu je izgradnja još jedne poslovne zgrade. Grad Osijek proveo je natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta površine 1.381 četvorni metar, a za kupca je odabrana osječka informatička tvrtka ZAIQO koja će zemljište kupiti za 217.000 eura. Investitor se obvezuje na izgradnju objekta površine najmanje 800 četvornih metara, koji će moći imati prizemlje i čak pet katova.
Rok za dostavu ponuda istekao je 27. listopada, a javno otvaranje ponuda bilo je zakazano dva dana kasnije. Rješenje o odabiru kupca Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 16. studenoga. Kako je tom prilikom istaknuto, riječ je o drugoj prodaji zemljišta u ovoj poduzetničkoj zoni, nakon prodaje parcele 2023. godine na kojoj je izgrađena poslovna zgrada tvrtke Mono.
Predmet prodaje je nekretnina oznake k.č.br. 9824/24, k.o. Osijek, koja se u dokumentaciji vodi kao oranica IT park. Riječ je o zemljištu pravilnog oblika s izlazom na javne prometne površine i dostupnom komunalnom infrastrukturom. Prema Generalnom urbanističkom planu grada Osijeka, zemljište je gospodarske, odnosno poslovne namjene.
Poduzetnička zona u kojoj se parcela nalazi prema tipu aktivnosti pripada uslužno-mješovitoj namjeni. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi približno 157 eura po četvornom metru. Nekretnina se prodaje po načelu 'viđeno-kupljeno', čime su isključeni naknadni prigovori kupca na stanje i kvalitetu zemljišta.
Grad je natječajnom dokumentacijom precizno definirao gabarite buduće poslovne zgrade. Minimalna dopuštena katnost objekta je P+2, dok je maksimalna P+5. Površina izgrađene zgrade ne smije biti manja od 800 četvornih metara.
Investitor će objekt morati projektirati i izgraditi u skladu s važećim prostornim planom i propisima o gradnji. Zgrada će biti namijenjena obavljanju djelatnosti iz sektora informacijskih tehnologija. Od trenutka sklapanja kupoprodajnog ugovora investitor će imati 48 mjeseci za završetak gradnje i ishođenje uporabne dozvole s klauzulom pravomoćnosti.
Stari željeznički hotel na top lokaciji postaje gradilište: Na 8.000 kvadrata bazen i 135 novih ležajeva
Zgrada sagrađena 1980-ih morat će zadovoljiti nove funkcionalne i sigurnosne zahtjeve, ulog je 12 milijuna eura.
16:43 8 d 09.11.2026
Ovo se čekalo 41 godinu! Otvoreno gradilište škole u ravnici na 4.700 kvadrata s dvije dvorane
Posljednja škola u gradu na Dravi izgrađena je davne 1985. godine, a u novu će učenici useliti u školskoj godini 2027./2028.
14:56 8 d 09.11.2026
Posebno je zanimljiv mehanizam kojim se Grad Osijek osigurao od mogućnosti da zemljište nakon prodaje ostane neizgrađeno. Ako kupac u ugovorenom roku ne ispuni obvezu gradnje, Grad će imati pravo povratne kupnje nekretnine. To će pravo biti upisano u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.
Grad će u tom slučaju zemljište moći otkupiti po cijeni po kojoj ga je prodao, neovisno o tome u kojoj se fazi izgradnje objekt nalazi. Pritom neće biti obvezan kupcu nadoknaditi troškove dotad izvedenih građevinskih radova niti druge troškove povezane s gradnjom. Iznimka od ugovorenih rokova predviđena je za izvanredne okolnosti koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili otkloniti.
Natječajem je bilo propisano da je zemljište namijenjeno poslovnim subjektima registriranima za određene djelatnosti. Kada je riječ o proizvodnim djelatnostima, prihvatljivi su proizvođači elektroničkih komponenti, računala, periferne i komunikacijske opreme.
Među prihvatljivim uredskim djelatnostima su izdavanje softvera, računalno programiranje, informatičko savjetovanje te upravljanje računalnom opremom. U zoni je omogućeno i obavljanje djelatnosti povezanih s računalnom infrastrukturom, obradom podataka, internetskim portalima i drugim informacijskim uslugama.
Predviđene su i djelatnosti istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima. Natječajem je bilo omogućeno i zajedničko podnošenje ponude dvaju ili više ponuditelja, koji solidarno odgovaraju za ispunjavanje ugovornih obveza.
Za sudjelovanje na natječaju bilo je potrebno uplatiti jamčevinu u iznosu od deset posto početne cijene zemljišta, odnosno 21.700 eura. Odabranom ponuditelju taj će iznos biti uračunat u kupoprodajnu cijenu. Ako odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog novca.
Osim kupoprodajne cijene, budući vlasnik zemljišta morat će podmiriti i trošak izrade procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnine u iznosu od 618,75 eura. Na njegov će teret ići i propisane porezne obveze, druga javna davanja te troškovi povezani s privođenjem zemljišta namjeni. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene i troška procjene iznosi 60 dana od sklapanja ugovora.
Stigli milijuni za novu knjižnicu u 300 godina staroj vojarni: Bauštela od 3.000 m² u zgradi iz 1721. godine
Nekadašnja Konjička vojarna postat će suvremena knjižnica. Za obnovu zaštićenog zdanja već je raspisan natječaj za izvođenje radova.
07:57 45 d 03.10.2026
Odobreno 130 milijuna € za 4 mega gradilišta! Zelena avenija na istoku, obilaznica na sjeveru i 2 čvorišta
Na ovu se Odluku Vlade dugo čekalo obzirom da je riječ o projektima koji će uvelike promijeniti prometnu sliku na važnim lokacijama.
10:24 81 d 28.08.2026
Tvrtka ZAIQO koju je Grad Osijek odabrao za kupca zemljišta, osnovana je u kolovozu 2026. godine, sa sjedištem na Trgu Lava Mirskoga 3A. Registrirana je za djelatnosti povezane s informacijskom tehnologijom i računalima. Iako je riječ o novoosnovanoj tvrtki, osobe iz njezine vlasničke i upravljačke strukture povezane su i s osječkom tvrtkom ZAUDIN, koja se bavi pružanjem usluga pozivnih centara.
Prema uvjetima natječaja, odabrani ponuditelj dužan je pristupiti potpisivanju kupoprodajnog ugovora u roku od osam dana od primitka poziva. Njegovim sklapanjem počet će teći četverogodišnji rok za realizaciju građevinskog projekta. Za sada nisu poznati konkretni arhitektonski detalji buduće poslovne zgrade, ukupna vrijednost investicije ni broj radnih mjesta koja bi trebala biti otvorena.
Poduzetnička zona 'IT park' u Ulici 3. gardijske brigade 'Kune' jedan je od strateških razvojnih projekata Grada Osijeka. Prostire se na 26.210 četvornih metara, a namijenjena je okupljanju malih, srednjih i velikih informatičkih tvrtki na jednoj lokaciji. Izgradnja središnje zgrade IT centra započela je u listopadu 2022. godine, a objekt vrijedan 8,7 milijuna eura i površine oko 4.000 četvornih metara svečano je otvoren u travnju 2024. godine.
Prema podacima koje je Grad Osijek objavio u listopadu ove godine, popunjenost IT centra premašuje 90 posto. U njegovih 47 ureda posluju 23 korisnika s više od 144 zaposlenih. U sklopu poduzetničke zone izgrađena je i poslovna zgrada osječke informatičke tvrtke Mono, dok na realizaciju čekaju još neki ranije planirani projekti.
HEP gradi novu milijunsku elektranu u Osijeku! Više energije za grad, ali pogon na plin, vodik tek opcija
Postrojenje će imati stanicu za miješanje prirodnog plina i vodika, ali ona primarno neće biti u funkciji.
15:33 91 d 18.08.2026
Velika investicija u slavonsku proizvodnju: Tvornica bureka širi se za 12 milijuna eura
Tvornica bureka i pizza u Osijeku izgrađena je 2014. godine, a proširenje proizvodnje trebalo stvoriti uvjete za daljnji rast zaposlenosti.
15:11 99 d 10.08.2026
Provjerite prije zime: Ovo je pet grešaka zbog kojih vaša dizalica topline troši više nego što treba
Pet jednostavnih savjeta za stabilniji rad, nižu potrošnju i dulji vijek sustava. Pogledajte što vrijedi provjeriti već sada.
15:07 1 d 16.11.2026
Spoj startne baterije i baterije opće namjene
Jedna baterija pokreće motor, druga hladi pivo. Saznajte kako ih spojiti da se pune zajedno, a da troše svaka za sebe.
11:06 5 d 12.11.2026
Pročistač od 37 milijuna eura gradi se u Velikoj Gorici: Sve počinje s jednom inženjerkom
U Velikoj Gorici gradi se novi pročistač otpadnih voda, a iza projekta krije se posao koji počinje mnogo prije prvog zamaha lopate.
11:34 6 d 11.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 15 d 02.11.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 47 d 01.10.2026
Radi nove ceste na istoku Zagreba, ruši mu se dom u kojem živi desetljećima, gradit će zamjenski
Treća faza krenula se graditi, ali druga je zapravo najkompleksnija. Za radove ključan 'slučaj' izvlaštenja koji je bio na sjednici Gradske skupštine.
12:26 1 d 16.11.2026
Država u zakup daje 'poslovnjake': Nećete vjerovati koliko traže za 19 kvadrata uz Stradun bez WC-a
Za 25 nekretnina u 11 hrvatskih gradova moguće je licitirati do sredine prosinca, a pojedine početne zakupnine višestruko su niže od tržišnih.
16:02 4 d 13.11.2026
U najbrže rastućem kvartu u Zagrebu još 76 stanova: Izdana dozvola, dio parkinga bit će pod zemljom
U jednom od najbrže rastućih naselja, niknut će nova stambeno-poslovna zgrada. Prije koji dan izdana građevinska dozvola otkriva detalje o projektu.
12:42 4 d 13.11.2026
Veličanstvena transformacija riječne obale: Na prostoru od 2,5 hektara, plato i tri poslovne zgrade
Talijanski ured osmislio je transformaciju obale rijeke u Podgorici. Promijenit će 2,5 hektara i novim poslovnim sadržajima povezati grad s Moračom.
16:10 6 d 11.11.2026
Na Kvarneru grad prodaje 11 građevinskih zemljišta, dio uz obalu: Cijene od 961 eura, ali nije svakoga
Kupci uz cijenu zemljišta plaćaju geodetske radove, uređenje okućnice, procjenu, upise, dio troškova oglasa i porez na promet nekretnina.
10:34 6 d 11.11.2026
Treća sreća za ‘kraljicu crijepa’? Tvornica koja je hranila cijeli kraj nudi se za nešto više od milijun eura
Nakon dvije neuspjele dražbe, dio nekadašnje tvornice u središtu Bedekovčine nudi se za četvrtinu procjene.
06:15 6 d 11.11.2026
Država prodaje stan od 15 kvadrata bez WC-a i priključaka: Cijena je preko 50 tisuća eura
U državnoj ponudi našli su se i stanovi bez osnovnih priključaka, a za neke nekretnine traži više od 3.000 eura po četvornom metru.
16:33 7 d 10.11.2026
Studenti arhitekture brane se od medija, a ne usude se postaviti nijedno teško pitanje
Studenti koji su posprdno reagirali na naš sestrinski medij bauštela.hr jako su uvrijeđeni što ih mediji prozivaju elitistima
16:55 3 h 17.11.2026
Koja je najveća financijska greška mladih i zašto roditelji skrivaju financije? Saznali smo odgovore
Na našoj konferenciji o financijskoj pismenosti srednjoškolaca razgovarali smo s Lukom Šekerijom, Marijanom Ivanov i Marinom Mesarić Radojčin.
16:36 3 h 17.11.2026
Treći stup u koji radnicima uplaćuju tvrtke: Bankarima se listopad najviše isplatio
Prinosi ZDMF-ova u listopadu su iznosili od -0,59 do 1,14 posto. Tri fonda koje vodi isto društvo bila su u minusu, a bankari su dobili najviše.
16:09 4 h 17.11.2026
Uskoro prijave za još jedan Centar za starije: Pomoć u kući za 230 umirovljenika
Centar za starije Drniš iduće godine objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za smještaj. Imat će kapacitet za 14 korisnika s demencijom.
16:06 4 h 17.11.2026