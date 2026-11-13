Nekretnine U najbrže rastućem kvartu u Zagrebu još 76 stanova: Izdana dozvola, dio parkinga bit će pod zemljom

U najbrže rastućem kvartu u Zagrebu još 76 stanova: Izdana dozvola, dio parkinga bit će pod zemljom

Nina Šantek
Nina Šantek

13. studeni 2026.

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U najbrže rastućem kvartu u Zagrebu još 76 stanova: Izdana dozvola, dio parkinga bit će pod zemljom

Novi stanovi u najbrže rastućem kvartu | Foto: ISPU, Unsplash

U jednom od najbrže rastućih naselja, niknut će nova stambeno-poslovna zgrada. Prije koji dan izdana građevinska dozvola otkriva detalje o projektu.

Zagrebačko naselje Blato, smješteno u jugozapadnom dijelu grada, doživljava ubrzanu, u pojedinim slučajevima nedovoljno plansku urbanizaciju. Širenju kvarta u kojemu se još mogu pronaći prazne parcele pridružuje se još jedan novi projekt.

Radi se o zgradi sa 76 stanova i sedam poslovnih prostora te gotovo 100 parkirališnih mjesta, dijelom predviđenih u podzemnoj garaži. Detalji su dostupni u građevinskoj dozvoli izdanoj 10. studenoga ove godine.

Novi stanovi i poslovni prostori

Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Grada Zagreba izdao je 10. studenoga 2026. godine građevinsku dozvolu trgovačkom društvu Begamont građenje za izgradnju nove stambeno-poslovne građevine oznake 5 na katastarskoj čestici 3532/4, katastarske općine Blato u Zagrebu. Zahtjev je podnesen putem opunomoćenog društva Zamak studio, koje je zastupalo investitora u postupku izdavanja dozvole.

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