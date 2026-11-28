U teoriji, izgrađenu, odnosno rekonstruiranu građevinu može se koristiti tek nakon što je za nju izdana uporabna dozvola. U stvarnosti ima slučajeva kada nije tako. Naime, velik broj građevina izgrađenih do veljače 1968. godine tu 'spornu' dozvolu nema, a u njima se svejedno stanuje. Na zahtjev tu dozvolu možete dobiti, a izdaje ju nadležno tijelo graditeljstva. Do uporabne dozvole za stare građevine lako je doći, ali ipak postoje slučajevi kada to nije moguće.

Automatski legalne građevine

Pretraživanjem sustava eDozvole uočili smo nekoliko zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine. Naime, prema člancima 145. i 146. Zakona o gradnji, građevina izgrađena do 15. veljače te godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.

Vrijeme izgradnje utvrđuje se tom dozvolom, koju na zahtjev stranke izdaje tijelo graditeljstva, ili u drugom postupku u kojem je to potrebno utvrditi, a koji provodi to tijelo ili građevinska inspekcija, prema članku 145. Zakona. U članku 146. stoji što sve sadržava izreka uporabne dozvole, odnosno njezin najvažniji, pravno obvezujući dio.