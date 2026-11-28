Nekadašnja energana riječke Tvornice papira nakon milijunske obnove i prenamjene u poduzetnički inkubator Sinergana spremna je za useljenje prvih poduzetnika. Riječka razvojna agencija Porin raspisala je javni poziv za zakup 22 opremljena uredska prostora površine od 6,88 do 30,50 četvornih metara, po cijeni od četiri do devet eura po kvadratu mjesečno, bez PDV-a i režijskih troškova. Prijave se zaprimaju do 11. prosinca 2026. godine.

Riječ je o objektu na adresi Ružićeva 39, čija je transformacija u suvremeni poslovni kompleks realizirana kroz projekt ukupne vrijednosti 6.788.000 eura. Svečano otvorenje obnovljene građevine održano je 17. studenoga, a namijenjena je prvenstveno poduzetnicima iz područja kreativnih tehnologija i IT industrije.

Industrijski karakter

Iza idejnog i glavnog projekta prenamjene nekadašnje energane stoji pokojni arhitekt Boris Komadina. Posebnost njegova projekta je očuvanje industrijskog karaktera građevine i njezinih prepoznatljivih arhitektonskih elemenata, uz prilagodbu prostora zahtjevima suvremenog poslovanja.

Na više od 2.400 četvornih metara raspoređenih na pet etaža, uz uredske prostore, uređeni su podatkovni centar, multifunkcionalna dvorana, prostori za zajednički rad i sastanke te učionice. Svoje su mjesto u nekadašnjoj energani pronašli i fotografski i videoprodukcijski studio, robotička radionica te specijalizirani prostori za razvoj umjetne inteligencije i videoigara.

Kako navode iz Grada Rijeke, projekt je realiziran uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), a u njegovu financiranju sudjelovalo je i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

poslovni prostori, Rijeka | foto: Grad Rijeka / javni poziv Porin

Kvadrati i cijene

Prema aktualnom popisu raspoloživih prostora, u prizemlju građevine za zakup su ponuđena tri ureda, na drugom katu deset, na trećem pet, dok se na četvrtom katu nalaze četiri ureda. Najmanji ured ima površinu od svega 6,88 četvornih metara i nalazi se u prizemlju, dok najveći, površine 30,50 četvornih metara, zauzima dio četvrtog kata.

Cijena mjesečnog zakupa ovisi o etaži i poduzetničkom programu u kojemu će budući korisnici sudjelovati. Za poduzetnike početnike kvadrat u prizemlju stoji četiri eura, na drugom i trećem katu pet eura, a na četvrtom katu sedam eura. Za poduzetnike koji posluju dulje od tri godine cijene po etažama iznose pet, sedam i devet eura.

Uz napomenu kako su svi iznosi iskazani bez PDV-a, a na njih treba dodati i mjesečni režijski paušal od šest eura po četvornom metru. poslovni prostori, Rijeka | foto: Grad Rijeka / javni poziv Porin

Ured za 86 eura

Tako će mjesečni zakup najmanjeg ureda u Sinergani, s uključenim režijskim paušalom i PDV-om, poduzetnika početnika stajati 86 eura. Za najveći ured, smješten na četvrtom katu, mjesečno će morati izdvojiti oko 496 eura, odnosno oko 572 eura ako je korisnik programa postinkubacije.

Režijski paušal pokriva troškove električne energije, vode, interneta koji osigurava Grad Rijeka, čišćenja zajedničkih prostora te održavanja objekta i njegova okoliša. Troškove poput komunalne naknade, odvoza otpada i čišćenja vlastitog ureda zakupci će podmirivati zasebno.

Budući korisnici svojim će uredima moći pristupiti u bilo koje doba dana i noći, sedam dana u tjednu. Na raspolaganju će im biti i dvorane za sastanke, za čije su korištenje predviđene besplatne mjesečne kvote. poslovni prostori, Rijeka | foto: Grad Rijeka / javni poziv Porin

Zakup na tri godine

Kako stoji u dokumentaciji javnog poziva, programi inkubacije i postinkubacije mogu trajati najdulje tri godine. Namijenjeni su mikro, malim i srednjim poduzetnicima, uključujući obrtnike, koji su registrirani za neku od prihvatljivih djelatnosti iz područja IT industrije i kreativnih tehnologija.

Uz poduzetnike sa sjedištem na području Rijeke i njezine urbane aglomeracije, za zakup se mogu natjecati i oni iz drugih dijelova Hrvatske. U slučaju odabira, sjedište će morati registrirati na prihvatljivom području u roku od tri mjeseca.

Prilikom odabira budućih zakupaca vrednovat će se inovativnost proizvoda i usluga, tržišni potencijal, financijska održivost, plan formiranja upravljačkog tima te prezentacija poslovne ideje. Uredi će biti dodijeljeni prema rang-listi i iskazanim preferencijama prijavitelja, uz primjenu utvrđenih kvota. poslovni prostori, Rijeka | foto: Grad Rijeka / javni poziv Porin

Organizirani razgledi prostora

Zainteresirani poduzetnici prije podnošenja prijave mogu razgledati obnovljenu energanu i provjeriti opremljenost pojedinih ureda. Preostali termini razgleda su 30. studenoga te 2., 3., 7., 9. i 10. prosinca, uz obveznu prethodnu najavu.