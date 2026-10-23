Krenulo projektiranje Bačićevih mikro stanova u HŽ neboderu! Prvo totalna rekonstrukcija, bit će kao u Japanu

Oko 150 mikrostanova površine između 18 i 26 četvornih metara postat će novi državni smještaj za mlade i studente. Unatoč ograničenoj kvadraturi, jedinice bi trebale sadržavati potrebne sadržaje, ako ne unutar, onda izvan stanova - gdje bi se uredili zajednički prostori, praonice rublja, kuhinje i prostori za druženje. Sličan model stanovanja postoji u Japanu i Parizu, isticalo se uz najave iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Stanovi su zamišljeni kao privremeno rješenje za mlade do 30 godina, a iznajmljivali bi se u okviru državnog programa priuštivog stanovanja. Prenamjenu napuštenog HŽ-ova nebodera u Rijeci u takve mikro-jedinice još početkom 2025. najavljivao je ministar Branko Bačić. Izrada projektne dokumentacije konkretan je korak prema realizaciji projekta, a ugovor za taj posao dodijeljen je riječkoj tvrtki Art Design. Budući da je trajanje ugovora tri godine, nije sigurno koliko brzo se mogu očekivati građevinski radovi.

Projektiranje od pola milijuna eura

Uspoređujući veličinu svojeg ministarskog ureda s planiranim stambenim jedinicama, ministar Bačić između ostalog je konstatirao da je njegov ured otprilike te kvadrature, dodajući: 'nemam baš veliki ured u ministarstvu'. U HŽ-ovom neboderu bili bi stanovi površine od 18 do 26 četvornih metara, ovisno o tome hoće li u njima živjeti jedna ili dvije osobe. Za njihovo uređenje bit će potrebna temeljita rekonstrukcija zgrade koja godinama propada.