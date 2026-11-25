Dobro mjesto za život u starijoj dobi zasigurno je ono koje nudi udoban smještaj i sigurnu skrb. Uz to ne smije se zanemariti i osjećaj samostalnosti, druženje te sadržaji koji svakodnevicu čine ispunjenijom. U Drnišu se gradi centar koji brine upravo o tome svemu. Vrijedan 10 milijuna eura, centar za starije osigurat će smještajni kapacitet za 100 korisnika.

Na gradilištu u Drnišu dočekao nas je Frane Batur, voditelj projekta u STRABAG-u s gotovo deset godina iskustva u tvrtki. Proveo nas je kroz gradilište, predstavio svoj tim i ispričao što je naučio kroz interni program razvoja zaposlenika.

Što će sve nuditi novi centar za starije osobe?

Centar za starije u Drnišu izgrađen je na površini od 5.800 kvadrata dok sam objekt zauzima oko 2.000 kvadrata. Zamišljen je kao razvedeni L-oblik s tri dilatacije, od kojih svaka ima četiri etaže: suteren, prizemlje, prvi i drugi kat.

No, osim kvadrature i konstrukcije, posebna se pozornost posvetila budućim korisnicima. Ideja je bila stvoriti prostor u kojem će se starije osobe osjećati ugodno, sigurno i imati dovoljno sadržaja za svakodnevni život.

- Uvijek tijekom gradnje razmišljamo o onima koji će ovaj prostor koristiti. To se vidi u brizi za detalje, da korisnicima omogućimo što ugodniji boravak u ovom centru. Također pratimo da sve bude izvedeno na siguran način, kako bismo omogućili neometano korištenje centra tijekom njegovog vijeka uporabe. Centar za starije Drniš | Foto: bauštela.hr

Važnost projekta nadilazi same građevinske radove. Kako ističe Frane, riječ je o objektu koji ima strateški značaj za Šibensko-kninsku županiju jer će omogućiti smještaj većeg broja starijih osoba na jednom mjestu.

No, centar neće biti namijenjen samo onima koji će u njemu živjeti. Zamišljen je i kao prostor otvoren prema lokalnoj zajednici, s nekoliko sadržaja koje će moći koristiti i građani Drniša.

- Ima dosta nekih sadržaja koji će biti jako zanimljivi za lokalno stanovništvo, primjerice frizerski salon koji će biti otvoren cijelo vrijeme za građane, kafić, prostor za molitvu, kapelicu i restoran. Šarene boje na Centru za starije Drniš | Foto: bauštela.hr

Učenje i gradilište

Uz vođenje projekta u Drnišu, Frane sudjeluje i u STRABAG-ovu internom programu VPM (Versatile Project Management), namijenjenom razvoju mladih voditelja projekata i zaposlenika koji to žele postati.

Program traje godinu i tri mjeseca, podijeljen je u šest modula, a uključuje online predavanja i treninge uživo u različitim državama. Polaznici prolaze teme poput projektnog planiranja, prezentacijskih i pregovaračkih vještina, financija i rada s umjetnom inteligencijom.

- U karijeri mi je pomoglo tako što sam naučio neke nove alate i tehnike koje sam već uspješno primijenio na gradilištu u Drnišu, a osobno mi je pomoglo da proširim neke svoje horizonte. Kao najveću lekciju istaknuo bih svakako iskustva kolega iz inozemstva i način ophođenja prema problemima u njihovim državama. To mi je proširilo perspektivu kod naših projekata ovdje u Hrvatskoj, ispričao je Frane. Frane Batur, voditelj projekta u STRABAG-u | Foto: bauštela.hr

'Moj tim je teško opisati u samo tri riječi'

Osim znanja i vještina, na gradilištu je važan i dobar tim jer se iza velikih projekata kriju mnogobrojne ruke. Točan broj ljudi, ponekad je i teško odrediti jer gradilište zahtijeva puno papira, priprema i radova. Na drniškom je gradilištu u vrhuncu gradnje bilo okupljeno oko 150 ljudi, a kako je to izgledalo iznutra objasnio je Frane.

- Naš tim je organiziran na način da imamo jednog poslovođu, tri inženjera građevine, dva inženjera strojarstva i elektroinstalacija, voditelja projekta i kolegicu koja radi komercijalni dio.

Često se kaže da najlakši posao uz lošu ekipu postaje najteži. Zato je dobar tim jedan od ključnih faktora zadovoljstva na radnom mjestu jer utječe i na kvalitetu obavljenog posla i na raspoloženje ljudi koji ga čine.

- Moj tim je teško opisati u samo tri riječi, ali ono što bih najviše istaknuo je marljivost, profesionalnost i unatoč svim izazovima i problemima, uvijek prisutnost dobre atmosfere, ističe Frane. STRABAG-ov tim u Drnišu | Foto: bauštela.hr

Što tim kaže na voditelja projekta?

Voditelj projekta je zadovoljan svojim timom, a saznali smo i što tim kaže na voditelja. Svoja iskustva ispričali su nam Anamarija Šego, voditeljica gradilišta u STRABAG-u i Stijepo Kokorović, građevinski poslovođa.

- Frane je jako ambiciozna osoba i samim time ima velika očekivanja i od nas kao od svog tima. Dosta je dinamičan i profesionalan, a usprkos svim izazovima na kraju je uvijek pozitivan i optimističan, ispričala je Anamarija.

Njezinu sliku nadopunjuje Stijepo, koji u Frani vidi nekoga tko posao poznaje iz prve ruke. Prema njegovim riječima, upravo ga to iskustvo čini šefom kojem se može obratiti za bilo što.

- Ja ga vidim kao vrlo sposobnog mladog inženjera koji je prošao kroz sve faze građenja. Kao osoba je vrlo pristupačan, uvijek spreman na razgovor i pomoć. S njim na čelu i s ovim timom mislim da ne postoji neki projekt koji nije izvediv, rekao nam je Stijepo. Anamarija Šego i Stijepo Kokorović | Foto: bauštela.hr

Neobičan gost na gradilištu

Iako je gradilište ozbiljno radno okruženje, uz rokove, zadatke i brojne izazove ne nedostaje ni situacija koje se dugo prepričavaju. Franin tim prisjetio se nekoliko neobičnih trenutaka, ali i jednog neobičnog gosta.

- Neki dan smo istjerivali žabu iz mog sanitarnog kontejnera. Žaba se nije dala pa se više nas moralo uključiti u akciju, prisjetila se Anamarija.

Ipak, svakodnevica na gradilištu uglavnom se vrti oko posla, dogovora i zadataka, a kako dan odmiče, sve više prostora dobivaju i zajednički trenuci.

- Početak dana je vrlo intenzivan, dobivanje zadataka pa izvršenje zadataka i kako se primiče podne, tako se radna atmosfera poboljšava. Tada dolazi vrijeme kave i druženja koje traje jedno pola sata, sat i onda ponovno sve ispočetka, zaključio je Stijepo.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke STRABAG.