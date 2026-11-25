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10:42 6 h 25.11.2026
25. studeni 2026.
U Drnišu se gradi centar za starije osobe. S voditeljem projekta i njegovim timom razgovarali smo o gradnji, izazovima, edukaciji i anegdotama.
Dobro mjesto za život u starijoj dobi zasigurno je ono koje nudi udoban smještaj i sigurnu skrb. Uz to ne smije se zanemariti i osjećaj samostalnosti, druženje te sadržaji koji svakodnevicu čine ispunjenijom. U Drnišu se gradi centar koji brine upravo o tome svemu. Vrijedan 10 milijuna eura, centar za starije osigurat će smještajni kapacitet za 100 korisnika.
Na gradilištu u Drnišu dočekao nas je Frane Batur, voditelj projekta u STRABAG-u s gotovo deset godina iskustva u tvrtki. Proveo nas je kroz gradilište, predstavio svoj tim i ispričao što je naučio kroz interni program razvoja zaposlenika.
Centar za starije u Drnišu izgrađen je na površini od 5.800 kvadrata dok sam objekt zauzima oko 2.000 kvadrata. Zamišljen je kao razvedeni L-oblik s tri dilatacije, od kojih svaka ima četiri etaže: suteren, prizemlje, prvi i drugi kat.
No, osim kvadrature i konstrukcije, posebna se pozornost posvetila budućim korisnicima. Ideja je bila stvoriti prostor u kojem će se starije osobe osjećati ugodno, sigurno i imati dovoljno sadržaja za svakodnevni život.
- Uvijek tijekom gradnje razmišljamo o onima koji će ovaj prostor koristiti. To se vidi u brizi za detalje, da korisnicima omogućimo što ugodniji boravak u ovom centru. Također pratimo da sve bude izvedeno na siguran način, kako bismo omogućili neometano korištenje centra tijekom njegovog vijeka uporabe.
Važnost projekta nadilazi same građevinske radove. Kako ističe Frane, riječ je o objektu koji ima strateški značaj za Šibensko-kninsku županiju jer će omogućiti smještaj većeg broja starijih osoba na jednom mjestu.
No, centar neće biti namijenjen samo onima koji će u njemu živjeti. Zamišljen je i kao prostor otvoren prema lokalnoj zajednici, s nekoliko sadržaja koje će moći koristiti i građani Drniša.
- Ima dosta nekih sadržaja koji će biti jako zanimljivi za lokalno stanovništvo, primjerice frizerski salon koji će biti otvoren cijelo vrijeme za građane, kafić, prostor za molitvu, kapelicu i restoran.
Uz vođenje projekta u Drnišu, Frane sudjeluje i u STRABAG-ovu internom programu VPM (Versatile Project Management), namijenjenom razvoju mladih voditelja projekata i zaposlenika koji to žele postati.
Program traje godinu i tri mjeseca, podijeljen je u šest modula, a uključuje online predavanja i treninge uživo u različitim državama. Polaznici prolaze teme poput projektnog planiranja, prezentacijskih i pregovaračkih vještina, financija i rada s umjetnom inteligencijom.
- U karijeri mi je pomoglo tako što sam naučio neke nove alate i tehnike koje sam već uspješno primijenio na gradilištu u Drnišu, a osobno mi je pomoglo da proširim neke svoje horizonte. Kao najveću lekciju istaknuo bih svakako iskustva kolega iz inozemstva i način ophođenja prema problemima u njihovim državama. To mi je proširilo perspektivu kod naših projekata ovdje u Hrvatskoj, ispričao je Frane.
Osim znanja i vještina, na gradilištu je važan i dobar tim jer se iza velikih projekata kriju mnogobrojne ruke. Točan broj ljudi, ponekad je i teško odrediti jer gradilište zahtijeva puno papira, priprema i radova. Na drniškom je gradilištu u vrhuncu gradnje bilo okupljeno oko 150 ljudi, a kako je to izgledalo iznutra objasnio je Frane.
- Naš tim je organiziran na način da imamo jednog poslovođu, tri inženjera građevine, dva inženjera strojarstva i elektroinstalacija, voditelja projekta i kolegicu koja radi komercijalni dio.
Često se kaže da najlakši posao uz lošu ekipu postaje najteži. Zato je dobar tim jedan od ključnih faktora zadovoljstva na radnom mjestu jer utječe i na kvalitetu obavljenog posla i na raspoloženje ljudi koji ga čine.
- Moj tim je teško opisati u samo tri riječi, ali ono što bih najviše istaknuo je marljivost, profesionalnost i unatoč svim izazovima i problemima, uvijek prisutnost dobre atmosfere, ističe Frane.
Voditelj projekta je zadovoljan svojim timom, a saznali smo i što tim kaže na voditelja. Svoja iskustva ispričali su nam Anamarija Šego, voditeljica gradilišta u STRABAG-u i Stijepo Kokorović, građevinski poslovođa.
- Frane je jako ambiciozna osoba i samim time ima velika očekivanja i od nas kao od svog tima. Dosta je dinamičan i profesionalan, a usprkos svim izazovima na kraju je uvijek pozitivan i optimističan, ispričala je Anamarija.
Njezinu sliku nadopunjuje Stijepo, koji u Frani vidi nekoga tko posao poznaje iz prve ruke. Prema njegovim riječima, upravo ga to iskustvo čini šefom kojem se može obratiti za bilo što.
- Ja ga vidim kao vrlo sposobnog mladog inženjera koji je prošao kroz sve faze građenja. Kao osoba je vrlo pristupačan, uvijek spreman na razgovor i pomoć. S njim na čelu i s ovim timom mislim da ne postoji neki projekt koji nije izvediv, rekao nam je Stijepo.
Iako je gradilište ozbiljno radno okruženje, uz rokove, zadatke i brojne izazove ne nedostaje ni situacija koje se dugo prepričavaju. Franin tim prisjetio se nekoliko neobičnih trenutaka, ali i jednog neobičnog gosta.
- Neki dan smo istjerivali žabu iz mog sanitarnog kontejnera. Žaba se nije dala pa se više nas moralo uključiti u akciju, prisjetila se Anamarija.
Ipak, svakodnevica na gradilištu uglavnom se vrti oko posla, dogovora i zadataka, a kako dan odmiče, sve više prostora dobivaju i zajednički trenuci.
- Početak dana je vrlo intenzivan, dobivanje zadataka pa izvršenje zadataka i kako se primiče podne, tako se radna atmosfera poboljšava. Tada dolazi vrijeme kave i druženja koje traje jedno pola sata, sat i onda ponovno sve ispočetka, zaključio je Stijepo.
Tekst je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke STRABAG.
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