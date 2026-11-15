Slovenske Vodice dobivaju nova raskrižja i prometne veze, počeli radovi vrijedni gotovo devet milijuna eura

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15. studeni 2026.
Rekonstrukcija donosi dva semaforizirana raskrižja, bolji pristup poslovnoj zoni te sigurniju vezu pješacima i biciklistima.
U slovenskim Vodicama počeli su radovi na prometnici koja će poboljšati pristup poslovnoj zoni Komenda i povezati je s vodičkom obilaznicom. Rekonstrukcija obuhvaća oko 1,8 kilometara regionalne ceste Vodice - Moste, između obilaznice i naselja Žeje pri Komendi.
Projekt uključuje dva semaforizirana raskrižja, pristupne putove poljoprivrednim zemljištima te sigurniju vezu za pješake i bicikliste. Ugovoreni radovi vrijedni su 8,84 milijuna eura, a izvođač za njihov dovršetak ima 18 mjeseci od uvođenja u posao.
Radove izvodi tvrtka Mapri Proasfalt, s kojom je ugovor potpisan u rujnu. Zahvat predstavlja treću etapu cestovne veze Mengeš - Žeje - Vodice. Uz glavnu trasu, gradit će se i približno 150 metara dug privremeni spoj na postojeću cestu prema Žejama. Na drugom kraju dionica će se povezati s obilaznicom Vodica, izgrađenom 2023. godine.
Projektom su predviđena raskrižja označena kao K6 i K7. Raskrižje K7 bit će glavna prometna veza s poslovnom zonom Komenda. Novo četverokrako raskrižje K6 omogućit će priključak nove pristupne ceste prema zoni, dok će četvrti krak povezivati lokalni put odnosno biciklističku trasu.
Uz državnu cestu uredit će se sjeverni i južni paralelni put. Njima će se povezati postojeće lokalne prometnice i poljski putovi te omogućiti pristup okolnim zemljištima. Ti će se putovi koristiti i za biciklistički promet.
Na dijelu između Vodica i poslovne zone Komenda predviđena je zajednička površina za pješake i bicikliste. Tako bi se uz bolji pristup poslovnoj zoni trebala dobiti i sigurnija veza između dviju općina.
Zbog rekonstrukcije je od 2. studenoga uvedena privremena prometna regulacija na regionalnoj cesti R2-413. Prema obavijesti Općine Vodice, djelomično zatvaranje predviđeno je do 28. veljače 2027., na potezu između semaforiziranog raskrižja kod spoja s obilaznicom i kraja naselja Žeje pri Komendi.
Tijekom radova bit će osiguran promet u oba smjera. Općina poziva vozače na oprez i praćenje privremene signalizacije. Objavljeno razdoblje regulacije odnosi se na ovu fazu radova, dok je ukupni ugovorni rok za dovršetak projekta 18 mjeseci.
Početak gradnje službeno je obilježen 9. studenoga. Ministar infrastrukture i energetike Jernej Vrtovec pritom je istaknuo da od sudionika očekuje kvalitetnu izvedbu i poštovanje ugovorenog roka. Investitor i izvođač trebaju, u suradnji s općinom, pravodobno obavještavati stanovnike o radovima i promjenama prometne regulacije.
Dionica je dio šire cestovne veze Želodnik - Mengeš - Vodice, kojom se planiraju povezati štajerski i gorenjski autocestovni pravac te rasteretiti naselja uz trasu. U tijeku su i pripreme za nastavak gradnje, koji uključuje obilaznicu Mosta.
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