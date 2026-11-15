Slovenske Vodice dobivaju nova raskrižja i prometne veze, počeli radovi vrijedni gotovo devet milijuna eura

U slovenskim Vodicama počeli su radovi na prometnici koja će poboljšati pristup poslovnoj zoni Komenda i povezati je s vodičkom obilaznicom. Rekonstrukcija obuhvaća oko 1,8 kilometara regionalne ceste Vodice - Moste, između obilaznice i naselja Žeje pri Komendi.

Projekt uključuje dva semaforizirana raskrižja, pristupne putove poljoprivrednim zemljištima te sigurniju vezu za pješake i bicikliste. Ugovoreni radovi vrijedni su 8,84 milijuna eura, a izvođač za njihov dovršetak ima 18 mjeseci od uvođenja u posao.

Nova raskrižja za pristup poslovnoj zoni

Radove izvodi tvrtka Mapri Proasfalt, s kojom je ugovor potpisan u rujnu. Zahvat predstavlja treću etapu cestovne veze Mengeš - Žeje - Vodice. Uz glavnu trasu, gradit će se i približno 150 metara dug privremeni spoj na postojeću cestu prema Žejama. Na drugom kraju dionica će se povezati s obilaznicom Vodica, izgrađenom 2023. godine.

Projektom su predviđena raskrižja označena kao K6 i K7. Raskrižje K7 bit će glavna prometna veza s poslovnom zonom Komenda. Novo četverokrako raskrižje K6 omogućit će priključak nove pristupne ceste prema zoni, dok će četvrti krak povezivati lokalni put odnosno biciklističku trasu.

Cesta Vodice, Slovenija, ilustracija | Foto: GOV.si, Canva

Uređuju putove do parcela i biciklističku vezu

Uz državnu cestu uredit će se sjeverni i južni paralelni put. Njima će se povezati postojeće lokalne prometnice i poljski putovi te omogućiti pristup okolnim zemljištima. Ti će se putovi koristiti i za biciklistički promet.

Na dijelu između Vodica i poslovne zone Komenda predviđena je zajednička površina za pješake i bicikliste. Tako bi se uz bolji pristup poslovnoj zoni trebala dobiti i sigurnija veza između dviju općina.

Djelomično zatvaranje do kraja veljače

Zbog rekonstrukcije je od 2. studenoga uvedena privremena prometna regulacija na regionalnoj cesti R2-413. Prema obavijesti Općine Vodice, djelomično zatvaranje predviđeno je do 28. veljače 2027., na potezu između semaforiziranog raskrižja kod spoja s obilaznicom i kraja naselja Žeje pri Komendi.

Tijekom radova bit će osiguran promet u oba smjera. Općina poziva vozače na oprez i praćenje privremene signalizacije. Objavljeno razdoblje regulacije odnosi se na ovu fazu radova, dok je ukupni ugovorni rok za dovršetak projekta 18 mjeseci. Cesta Vodice, Slovenija, ilustracija | Foto: GOV.si, Canva

Dio šire veze između dvaju autocestovnih pravaca

Početak gradnje službeno je obilježen 9. studenoga. Ministar infrastrukture i energetike Jernej Vrtovec pritom je istaknuo da od sudionika očekuje kvalitetnu izvedbu i poštovanje ugovorenog roka. Investitor i izvođač trebaju, u suradnji s općinom, pravodobno obavještavati stanovnike o radovima i promjenama prometne regulacije.

Dionica je dio šire cestovne veze Želodnik - Mengeš - Vodice, kojom se planiraju povezati štajerski i gorenjski autocestovni pravac te rasteretiti naselja uz trasu. U tijeku su i pripreme za nastavak gradnje, koji uključuje obilaznicu Mosta.