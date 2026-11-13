Montažna slavonska kuća iz snova: Spojili čelik i drvo, a konstrukciju podigli u samo sedam dana

Kuća iz pošte: Naručuje se za 'sitniš' iz Kine i stiže brodom, mišljenja podijeljena
08:37 475 d 26.07.2025
13. studeni 2026.
Čelik je omogućio otvoren interijer, a montaža konstrukcije trajala je pet do sedam radnih dana.
Kod montažnih kuća dobar dio posla odvija se prije nego što prvi elementi stignu na gradilište. Dok se izvode temelji, dijelovi kuće mogu se pripremati za montažu, pa na teren dolaze izrezani i spremni za spajanje. Tako su u Gradatu gradili i kuću Strma u Davoru, u Brodsko-posavskoj županiji.
Za nosivu konstrukciju odabrali su čelik, a drvo su upotrijebili u krovu i fasadi. Rezultat je kuća koja izvana podsjeća na suvremenu verziju seoske gospodarske zgrade, dok je iznutra zamišljena kao prostran dom za veću obitelj. S ekipom koja je radila na projektu razgovarali smo o tome kako je tekla gradnja, zašto je toliko važna preciznost temelja i koliko bi stajala slična kuća.
Kuća je tlocrtnih dimenzija 8 × 18 metara i ima ukupno 226 četvornih metara građevinske bruto površine. Glavni projekt izradio je zagrebački DI Plan, izvedbene projekte potpisuje CroBIM, a glavni izvođač bio je Gradat.
U oblikovanju su spojili barn stil, koji se oslanja na izgled tradicionalnih gospodarskih zgrada, i nordijski minimalizam. Otuda visok dvostrešni krov, izražen zabat, jednostavne linije i kombinacija prirodnih materijala. Visina krova dolazi do izražaja i u interijeru. Otvoren dnevni prostor ima visoke stropove, a velike staklene plohe propuštaju dnevno svjetlo i otvaraju pogled prema van.
Na armiranobetonskim temeljima stoji čelična konstrukcija koja preuzima nosivu ulogu, dok su drveni elementi korišteni za krovnu i fasadnu ovojnicu. Iz projektnog tima kažu da su odabir konstrukcije i materijala prilagodili onome što su željeli dobiti u interijeru.
- Ovakve građevine su nešto robusnije od standardnih montažnih kuća, omogućuju otvorene interijere i fleksibilne su prilikom uređenja jer nema unutarnjih nosivih zidova, rekli su nam.
To im je ostavilo više slobode pri rasporedu prostorija. Prikazani tlocrti mogu se prilagoditi potrebama budućih vlasnika, pa se kod sličnog projekta raspored može mijenjati ovisno o tome koliko prostora obitelj želi ostaviti za zajednički boravak, a koliko za odvojene sobe.
Za proizvodnju čelične konstrukcije, uključujući antikorozivnu zaštitu, potrebno je sedam dana. Drveni elementi pripremaju se pet dana, što uključuje rezanje na mjeru i impregnaciju. Na gradilište zatim stižu gotovi čelični sklopovi i pripremljeni drveni dijelovi.
- Montaža konstrukcije traje 5-7 radnih dana, nakon čega se pristupa ugradnji izolacijskih ploča te krovne i fasadne obloge, kažu nam.
Da bi montaža išla tim tempom, jedan od najvažnijih poslova mora biti obavljen još pri izvedbi temelja. Riječ je o ugradnji sidrenih vijaka kojima se čelik pričvršćuje za beton. Njihov se položaj određuje geodetski jer otvori na unaprijed izrađenim čeličnim sklopovima moraju sjesti točno na vijke. Preciznost je jednako važna i u pripremi ostalih elemenata kako bi se dijelovi na gradilištu mogli sastaviti prema projektu.
Krov i fasada projektirani su kao difuzno otvoren sustav, što znači da njihovi slojevi omogućuju prolazak vodene pare. U ovojnicu je ugrađeno ukupno 25 centimetara kamene vune, a s vanjske strane konstrukcije postavljen je kontinuirani sloj ploča od drvenih vlakana debljine 3,5 centimetara.
Kako objašnjavaju iz Gradata, vanjski sloj ploča prelazi preko spojeva konstrukcije i tako smanjuje toplinske mostove, odnosno mjesta na kojima toplina lakše prolazi kroz ovojnicu. Ploče zbog svoje gustoće mogu akumulirati toplinu i usporiti njezin prolazak prema unutrašnjosti. U kombinaciji s kamenom vunom pridonose i prigušivanju vanjske buke.
Kuća iz pošte: Naručuje se za 'sitniš' iz Kine i stiže brodom, mišljenja podijeljena
08:37 475 d 26.07.2025
Strma je njihov prvi projekt izveden na ovaj način. Dok je sama montaža konstrukcije trajala otprilike tjedan dana, za izvedbu cijele kuće trebalo je oko pet mjeseci.
- Unutar pet mjeseci izgradnja kuće je privedena kraju, a prema prvim pokazateljima projektirani sustav pokazuje dobre energetske performanse, rekli su nam.
Tijekom gradnje uočili su i da se neki detalji konstrukcije mogu izvesti jednostavnije. Na sljedećim projektima planiraju prilagoditi upravo te detalje na temelju onoga što su vidjeli pri pripremi elemenata i njihovu sastavljanju na terenu.
Iz projektnog tima nisu naveli cijenu po kvadratu. Kažu da je trošak gradnje usporediv s klasičnom gradnjom i drvenim montažnim kućama koje se sastavljaju od panela. Konačni iznos ovisi o projektu i o tome što investitor želi dobiti kad preuzme kuću.
- Kod izvedbe 'ključ u ruke' konačna cijena najviše ovisi o razini opreme i završne obrade, objasnili su nam.
Kako kažu, trenutačno razgovaraju s nekoliko zainteresiranih investitora i rade na konkretnim upitima. U pripremi je i projekt u Istri, za koji očekuju da bi mogao krenuti tijekom 2027. godine.
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