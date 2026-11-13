Trošenje javnog novca: Stručnjaci o planovima za jačanje javne nabave i novim pravilima

Javna nabava jedan je od ključnih mehanizama koji osigurava da se javnim novcem upravlja transparentno. Nabavom se ugovaraju radovi, usluge i nabava robe koje financiraju država, gradovi i druge institucije, ali u posljednjim godinama u sustavu se javlja sve više izazova. Na europskoj razini pripremaju se promjene koje će utjecati na transparentnost trošenja proračunskih sredstava i mogućnosti sudjelovanja, a na Pravnom fakultetu u Zagrebu o njima su raspravljali stručnjaci iz Hrvatske i iz drugih europskih zemalja.

Drugo izdanje međunarodnog događaja

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) održali su drugo izdanje međunarodne konferencije Public Procurement - A New Way Forward. Glavna tema bio je prijedlog Akta o javnoj nabavi koji je Europska komisija objavila u rujnu.

Prisjetimo se, EK je predložila nova pravila nabave kojima bi se pojednostavili postupci, ojačalo tržišno natjecanje i povećala sigurnost opskrbe u Europskoj uniji. U odnosu na 15 posto BDP-a EU, procjenjuje se da bi predložene promjene mogle donijeti oko 650 milijuna eura godišnjih administrativnih ušteda. Prije svega, reforma predviđa objedinjavanje triju postojećih direktiva, i povezanih sektorskih odredbi u jednu uredbu koja bi se izravno primjenjivala u državama članicama. Broj postupaka javne nabave smanjio bi se s pet na tri, uz veću fleksibilnost i mogućnost pregovaranja s ponuditeljima. Uvela bi se i procedura namijenjena nabavi inovativnih rješenja koja još nisu dostupna na tržištu, i druge promjene.

Dosadašnji europski okvir temelji se na direktivama iz 2014. godine, a njihova revizija trebala bi odgovoriti na izazove s kojima se danas susreću i naručitelji i ponuditelji. Pritom je važno pronaći ravnotežu između jednostavnijih pravila i sprječavanja zlouporaba, uključujući zabranjene sporazume među ponuditeljima koji mogu narušiti tržišno natjecanje i utjecati na cijenu javnih radova i usluga, istaknuto je na Pravnome fakultetu. O temi javne nabave govorilo se kroz više panela u kojima su sudjelovali različiti stručnjaci.

Marko Turudić | Foto: PR

Stručnjaci analizirali različite aspekte

Na prvom panelu, koji je moderirao Marko Turudić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, raspravljalo se o procesu revizije direktiva i prijedlogu novog europskog akta. Prijedlog Europske komisije predstavila je Jana Jíchová iz Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove (DG GROW). Willem Janssen sa Sveučilišta u Utrechtu govorio je o mogućnosti da javna nabava odgovori na šire društvene izazove, dok je Nuno Cunha Rodrigues, predsjednik portugalskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, analizirao odnos tržišnog natjecanja i transparentnosti.

Drugi panel bio je posvećen zabranjenim sporazumima u postupcima javne nabave, odnosno načinima na koje dogovori među ponuditeljima mogu ograničiti tržišno natjecanje. Raspravu je vodila potpredsjednica DKOM-a Danijela Antolković, a sudjelovali su Mirta Kapural, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Siniša Petrović s Pravnog fakulteta u Zagrebu i Mario Rašić iz Europske komisije. Rašić je pritom usporedio tržišno natjecanje u sektoru građevinskih radova u Hrvatskoj i Irskoj.

Treći panel, pod vodstvom predsjednice DKOM-a Maje Kuhar, bavio se izmjenama ugovora o javnoj nabavi i rješavanjem sporova. O tim su pitanjima govorili Piotr Bogdanowicz sa Sveučilišta u Varšavi, Kristina Ozimec Škof iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Karlo Kožina, asistent s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

U 2026., 250 godina Fakulteta

Zaključak konferencije jest da Europsku uniju očekuje zahtjevan zadatak: pojednostaviti javnu nabavu za naručitelje i ponuditelje, a pritom ne oslabiti mehanizme koji osiguravaju transparentnost i pošteno tržišno natjecanje. Konačan smjer promjena ovisit će o zakonodavnom postupku koji slijedi, ali i o tome kako će države članice nova pravila primjenjivati u praksi.

Dekanica Pravnog fakulteta Romana Matanovac Vučković istaknula je da je javna nabava područje u kojem se pravo izravno susreće s javnim novcem i povjerenjem građana u institucije. Naglasila je važnost rasprave o novim pravilima među onima koji će ih primjenjivati - naručiteljima, ponuditeljima, sucima i nadzornim tijelima. Održavanje konferencije uz sudjelovanje Europske komisije i europskih stručnjaka na Pravnom fakultetu, koji ove godine obilježava 250. obljetnicu, ocijenila je potvrdom njegove uloge u oblikovanju propisa važnih za svakodnevni život. Fakultet je organizirao događaj u partnerstvu s DKOM-om.