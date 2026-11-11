Ima li kraja? Već godinu dana razvlači se obnova mosta koji se skoro srušio u Savu, a sada nova odgoda radova

Pročistač od 37 milijuna eura gradi se u Velikoj Gorici: Sve počinje s jednom inženjerkom
U Velikoj Gorici gradi se novi pročistač otpadnih voda, a iza projekta krije se posao koji počinje mnogo prije prvog zamaha lopate.
11:34 5 h 11.11.2026
11. studeni 2026.
Nova odgoda za Podsusedski most koji se već hitno popravljao stiže nakon poništenja Odluke o odabiru. Izgleda da se gradilište neće brzo otvoriti.
Prije skoro godinu dana, početkom prosinca 2025., izvijestili smo da je Grad Zagreb pokrenuo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izvanrednom održavanju Podsusedskog mosta na zapadu Zagreba. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 3,6 milijuna eura.
Iako je za radove odabrana Spegra (s ponudom od 3,56 milijuna), most do danas nije ugovorio radova, a postupak su usporili žalbeni postupci. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) sada je donijela Rješenje o odbijanju Odluke, što znači da se dodatno odgađa početak sanacije važne prometne žile na zapadu grada. Podsjećamo da je na mostu je ranije obnovljena kolnička ploča, a provedena je i hitna intervencija zbog propadanja jednog od stupova u Savu.
Na odluku o odabiru žalila se zajednica ponuditelja Hidrostres i MAR. Na natječaj su pristigle tri ponude, a Grad Zagreb kao ekonomski najpovoljniju odabrao je ponudu splitske tvrtke Spegra. Odluka o odabiru donesena je 8. travnja 2026., a objavljena 18. svibnja iste godine.
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Pročistač od 37 milijuna eura gradi se u Velikoj Gorici: Sve počinje s jednom inženjerkom
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