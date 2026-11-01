Susjedi već tri godine voze preko privremenih mostova: Novi će graditi za 8,6 milijuna eura

Poplave koje su u kolovozu 2023. pogodile Sloveniju srušile su i most preko rijeke Mislinje na glavnoj cesti između Slovenj Gradeca i Dravograda. Prekinuta je tako jedna od važnijih prometnih veza u slovenskoj Koruškoj, no promet je ponovno uspostavljen za manje od tri tjedna zahvaljujući privremenim mostovima.

Kako danas izgleda prometovanje na tom mjestu, na fotografijama je pokazala volonterska stranica infoPot, koja prati promet i cestovnu infrastrukturu u Sloveniji. Fotografije su snimljene 2024. godine, ali, kako navode, i dalje prikazuju aktualnu prometnu regulaciju jer gradnja novog mosta još nije započela.

Privremeni mostovi služe već više od tri godine

Nakon što je poplava odnijela most, preko Mislinje je postavljeno privremeno premoštenje koje je omogućilo ponovno uspostavljanje dvosmjernog prometa. Vozači od tada prelaze rijeku preko dva montažna mosta tipa Mabey Compact 200.

Na infoPotu objašnjavaju kako su privremenu prometnu regulaciju fotografirali još 2024. godine, s namjerom da poslije usporede stanje prije i nakon izgradnje novog mosta. Budući da radovi još nisu počeli, snimke i dalje pokazuju stanje na terenu.

Montažni most, Slovenija | Foto: Infopot.si, FB

Novi most i uređenje okolnih cesta

Prema informacijama slovenske Direkcije za infrastrukturu koje prenosi infoPot, objava javne nabave za izbor izvođača planirana je u drugoj polovici 2027. godine. Pritom računaju da će postupci vezani uz zemljište proći bez većih poteškoća.

Prije početka gradnje potrebno je riješiti imovinskopravne odnose na zemljištima obuhvaćenima projektom. Projektantska vrijednost investicije procijenjena je na približno 8,6 milijuna eura s PDV-om.

Zahvat ne obuhvaća samo novi most preko Mislinje. Planirani su i obnova pripadajuće cestovne dionice, uređenje raskrižja i trakova za skretanje te izgradnja površina za pješake i bicikliste.

Predviđena su i dva autobusna stajališta, zamjenska gradnja mosta preko vodotoka Bavhov graben, kao i radovi na odvodnji, potpornim konstrukcijama i uređenju vodotoka. Sama gradnja trebala bi trajati približno godinu dana od početka radova.

Montažni most, Slovenija | Foto: Infopot.si, FB

U blizini se gradi brza cesta

Dok se priprema projekt novog mosta, na širem području Slovenj Gradeca odvijaju se radovi na jednom od važnijih slovenskih cestovnih projekata - sjevernom dijelu Treće razvojne osi. Riječ je o prometnom pravcu koji bi trebao poboljšati povezanost Koruške s autocestovnom mrežom.

Na dionici između Velenja i Slovenj Gradeca radovi se izvode na više gradilišta, među ostalim na vijaduktu Škale i području doline Velunje. Prema najavama slovenskih vlasti, završetak dionice očekuje se 2029. godine.

Cjelokupna sjeverna brza cesta od priključka Šentrupert do priključka Slovenj Gradec jug planirana je u duljini od oko 31,5 kilometara. Zbog zahtjevnog terena na trasi je predviđen velik broj objekata, među njima mostovi, vijadukti i tuneli. Montažni most, Slovenija | Foto: Infopot.si, FB

Planirana i veza prema Dravogradu

Za nastavak državne ceste od priključka Slovenj Gradec jug prema Dravogradu slovenska je vlada u ožujku 2026. usvojila državni prostorni plan. Time je završena važna faza planiranja trase i otvoren put daljnjoj pripremi projekta.

Riječ je o zasebnom cestovnom projektu, dok se novi most preko Mislinje priprema kao dio uređenja postojeće cestovne veze između Slovenj Gradeca i Dravograda. Do njegove izgradnje vozači će se i dalje koristiti montažnim mostovima postavljenima nakon poplava.