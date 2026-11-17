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17. studeni 2026.
Robotski sustavi postavljaju teške solarne panele, a proizvođač tvrdi da radnicima povećavaju učinak i olakšavaju montažu.
Podizanje i postavljanje solarnih panela ponavljajući je i fizički zahtjevan posao, posebno na velikim gradilištima izloženima vrućini. Upravo u tom dijelu gradnje sunčanih elektrana sve veću ulogu dobivaju roboti. Američki Maximo Robotics objavio je da su njegovi sustavi dosad izvršili više od 300.000 građevinskih zadataka.
Tvrtka navodi da radnici uz novi sustav Max 4.0 postižu 2,5 puta veći učinak montaže po osobi i satu smjene nego pri ručnoj ugradnji. Riječ je o rezultatima koje iznosi proizvođač, a odnose se na konkretan postupak montaže, ne na brzinu izgradnje cijele elektrane.
Glavni zadatak sustava jest autonomno pozicioniranje velikih solarnih modula. Robot preuzima fizički zahtjevno rukovanje panelima i postavlja ih uz rad građevinskih ekipa.
Maximo na svojoj stranici navodi milimetarsku preciznost te naglašava da je tehnologija razvijena za promjenjive uvjete na otvorenom. Sunčane elektrane pritom predstavljaju početno područje primjene zbog velikog broja sličnih radnih operacija, teških materijala i zahtjevnog terena. Sustav je zamišljen kao pomoć stručnim ekipama, uz mogućnost rada kroz više smjena.
Poslovni model temelji se na naplati izvršenog posla. Izvođači koriste robotiku kao uslugu, a Maximo prihod ostvaruje prema broju dovršenih zadataka.
Zanimljivo, tehnologija se koristi na projektima šest velikih izvođača u više američkih saveznih država. Među njima je Primoris, čije su ekipe sudjelovale u prilagođavanju sustava stvarnim radnim postupcima. Tvrtka za 2027. navodi potencijalni opseg od dodatna tri milijuna zadataka, povezanih s montažom 1,5 GW solarnih kapaciteta. Taj podatak odnosi se na poslove u kasnoj fazi razvoja, a ne na već izvršene radove.
Raniji primjer primjene dolazi s kompleksa Bellefield u Kaliforniji. Maximo je u ožujku objavio da je ondje robotskom montažom postavljeno 100 MW solarnih kapaciteta.
Rad je postupno proširen s jednog robota na četiri jedinice koje su djelovale paralelno, zajedno s montažerima. Za tadašnju verziju 3.0 tvrtka je navela tehnički tempo veći od jednog modula u minuti te učinak ekipa do 24 modula po osobi i satu smjene. Ti su rezultati prethodili novoj verziji 4.0. Razlikovanje generacija važno je jer se navedene brzine i pokazatelji odnose na različite sustave i uvjete primjene.
Platforma povezuje tri dijela. Cortex obuhvaća računalni vid i planiranje zadataka, Form robotsku opremu i alate, a IQ praćenje učinka i upravljanje podacima iz rada.
Podaci prikupljeni tijekom izvršavanja zadataka služe za poboljšavanje budućih operacija. Razvoj je uključivao i simulacije kojima se ponašanje robota provjeravalo prije primjene izmjena na gradilištu.
Prema ranijoj Amazonovoj objavi, Maximo koristi računalni vid i podatke s gradilišta za precizno postavljanje panela. Na projektu Oak Ridge u Louisiani radio je i u uvjetima visokih temperatura, što pokazuje zašto se automatizacija razvija upravo za takva otvorena gradilišta.
Sadašnja primjena prvenstveno je usmjerena na preuzimanje i pozicioniranje modula. Daljnji razvoj obuhvaća njihovo pričvršćivanje, dopremu materijala i logistiku na terenu.
Maximo planira tehnologiju proširiti i na slične zadatke u drugim dijelovima građevinarstva, uključujući premještanje materijala i čišćenje gradilišta. Za takvo širenje bit će važna pouzdanost cijelog postupka - od dolaska materijala do njegova konačnog položaja, uz usklađen rad robota i ljudi.
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