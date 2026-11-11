Pročistač od 37 milijuna eura gradi se u Velikoj Gorici: Sve počinje s jednom inženjerkom

Nakon što pustimo vodu u odvod, rijetko razmišljamo o tome kamo ona odlazi jer više nije naša briga. Iako više ne razmišljamo o njoj, otpadna voda nigdje ne nestaje. Ona kanalizacijom putuje prema postrojenju koje je mora pročistiti prije nego što se vrati u prirodu.

U Velikoj Gorici nakon više od 50 godina gradi se novi pročistač otpadnih voda, projekt vrijedan 37 milijuna eura koji bi stanovnicima trebao služiti još puno godina. Jedan od ključnih dijelova tog posla počinje mnogo prije prvih građevinskih radova.

Prije nego što radovi počnu, treba odrediti kako će postrojenje funkcionirati, koje će tehnologije koristiti i koliki će mu biti kapacitet. Upravo je to posao procesno-ekoloških inženjera, a na projektu u Velikoj Gorici taj dio posla vodi Sanja Uršanić.

Ona je prva procesno-ekološka inženjerka u poslovnom području STRABAG Water SEE, a uz to je zaposlena na poziciji zamjenice tehničkog voditelja grupe. S nama je razgovarala o projektu u Velikoj Gorici, njenom karijernom putu i poslu koji počinje mnogo prije nego što se iskopa prva jama.

Od tablice s ponudama do gradilišta

Većina ljudi na gradilište stigne kad je projekt već na papiru, no Sanja je projekt za Veliku Goricu upoznala puno prije nego što je na lokaciji počelo bilo kakvo kopanje.

- U projekt sam uključena od njegove početne faze, odnosno u pripremi ponude. Poslije toga prošla sam i kroz sve ostale faze projekta, od projektiranja, izgradnje, puštanja u rad i testiranja koje je kod nas dosta intenzivno i značajno razdoblje, ispričala je Sanja.

S radom u STRABAG-u krenula je 2020. godine kada se zaposlila kao voditeljica pripreme ponuda s dugogodišnjim iskustvom u radu na projektima u sektoru pročišćavanja otpadnih voda. U toj je ulozi radila na ponudi za Veliku Goricu, ali i na projektu Divulje u Splitu. Sanja Uršanić, procesno-ekološka inženjerka u STRABAG Water SEE | Foto: bauštela.hr

Postala je dio STRABAG Water SEE, poslovne jedinice koja djeluje u jugoistočnoj Europi te za javne i privatne klijente provodi cijeli put jednog postrojenja - od projektiranja i izgradnje do puštanja u rad i testiranja. S razvojem poslovanja, za Sanju se otvorila prilika za prijelaz na drugu poziciju.

- Do tog prijelaza došlo je dosta prirodno. Kako se poslovanje razvijalo, pojavili su se novi projekti i prilika da se uključim kao procesna inženjerka.

Tako je s ponuda prešla na gradilište i postala prva procesno-ekološka inženjerka u STRABAG Water SEE. Iskustvo koje je gradila godinama sada je mogla primijeniti izravno u projektima, a to joj je, kaže, jako puno značilo.

- Iznimno mi je zadovoljstvo imati priliku raditi u firmi gdje imam mogućnost svoje prijašnje stečeno iskustvo implementirati direktno u projekte. Super je biti dio firme koja ima posložen sustav, koja prepoznaje potencijal i koja ulaže u razvoj tog potencijala. Zbog toga ja svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvoju, što je dobro i za firmu, ali isto tako i za naše klijente. Razgovor na gradilištu u Velikoj Gorici | Foto: bauštela.hr

'Procesno-ekološki inženjer je početak svega'

Prvi veliki projekt na kojem je radila bio je projekt u Virovitici kojeg su 2022. godine uspješno predali klijentu. Za tadašnji tim to je bilo intenzivno iskustvo jer su mnogi članovi prolazili kroz takav projekt prvi put.

- Nije bio ovako velik tim, ali bio je intenzivan šestomjesečni pokusni rad. Morali smo zaboraviti sve što nas muči i usredotočiti se samo na posao.

Nakon Virovitice slijedio je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Ninu, a danas je na redu za nju najveći projekt do sad, Velika Gorica. Uz poziciju procesno-ekološke inženjerke, Sanja je sada i zamjenica tehničkog voditelja grupe. Sanja Uršanić, procesno-ekološka inženjerka u STRABAG Water SEE | Foto: bauštela.hr

- U STRABAG-u procesno-ekološki inženjer je početak svega. Postrojenje koje mi gradimo ima određenu funkciju, a to je pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice i upravo je procesno-ekološki inženjer taj koji će reći: 'S obzirom na tehnologiju koja se mora koristiti trebamo ove objekte koji moraju biti izrađeni u tim kapacitetima i tim dimenzijama da bismo na kraju mogli osigurati funkcionalnost koja je potrebna', objasnila je Sanja.

Njezin posao tako postavlja temelje za daljnje projektiranje i izgradnju. Odluke donesene u početnim fazama određuju što će se graditi, kako će pojedini dijelovi postrojenja funkcionirati i hoće li ono moći ispuniti svoju svrhu.

Jedan projekt, velik tim različitih struka

Za izgradnju funkcionalnog postrojenja nije dovoljno samo dobro osmisliti proces pročišćavanja. Potrebna je suradnja stručnjaka različitih profila, od građevinara i strojara do elektrotehničara i procesno-ekoloških inženjera.

- Osim samih građevinara, koji su na neki način prva ideja imena STRABAG, naš tim okuplja inženjere strojarstva, elektrotehnike i procesno-ekološke inženjere. U samom poslovanju i vođenju poslovanja jako su nam važni ekonomisti, a imamo i jako dobar back office te poslovođe i električari koji su jako bitan dio našeg tima. Gradilište Velika Gorica | Foto: bauštela.hr

Zahvaljujući različitim pozicijama kroz koje je prošla, Sanja je surađivala gotovo sa svima, od kolega u uredu do onih na gradilištu. Najbliže radi sa strojarima i elektrotehničarima tijekom pokusnog rada koji često traje i 12 mjeseci, a takvo zajedničko iskustvo, kaže, povezuje kolege.

U Velikoj Gorici posebnost tima jest ta što zajedno rade ljudi s puno godina iskustva i oni koji su tek na početku puta.

- To je na neki način pristup kojim prenosimo znanje na mlađe kolege. To je uvijek zanimljiv proces učenja. Isto tako, energija mlađih ne može se sakriti, pa je uvijek zadovoljstvo biti ovdje na gradilištu i surađivati s njima.

Kad će Velika Gorica dobiti novi pročistač

Na gradilištu u Velikoj Gorici radi se punom parom. Trenutno traje faza izgradnje, a što slijedi nakon toga objasnila nam je Sanja.

- Nakon što postrojenje bude izgrađeno, ugradit će se sva oprema te će postrojenje biti spremno za puštanje u rad. Nakon toga kreće pokusni period u kojem ćemo imati priliku testirati i optimizirati ovo postrojenje. Sanja Uršanić, procesno-ekološka inženjerka u STRABAG Water SEE | Foto: bauštela.hr

Posao koji se voli

Rad na velikim infrastrukturnim projektima donosi odgovornost, rokove i zahtjevnu suradnju različitih struka. No zadovoljstvo poslom ne proizlazi samo iz uspješno dovršenog projekta.

- Prvenstveno mi je drago što imam mogućnost raditi ono što volim. Stvarno me čini zadovoljnom to što imam priliku raditi s kolegama s kojima imam super odnose. Tu je i sustav u kojem radim koji mi omogućava da se fokusiram na svoj rad i da ne moram misliti ni na što drugo.

Kad razmišlja o svojem dosadašnjem karijernom putu, ne bi mijenjala donesene odluke. Ipak, postoji jedan savjet koji bi voljela da je ranije češće čula.

- Ne bih ništa mijenjala. Samo bih prema sebi bila blaža i rekla: ‚Nemoj se previše brinuti'. Taj pristup dobro se vraća, što sada imam priliku iskusiti, rekla je Sanja.

Od pripreme ponuda do rada na gradilištu, njezin je put pokazao koliko različitih znanja stoji iza jednog infrastrukturnog projekta. A dok se u Velikoj Gorici gradi novo postrojenje, posao procesno-ekoloških inženjera ostaje jedan od ključnih preduvjeta da ono na kraju radi upravo onako kako treba.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke STRABAG Hrvatska.