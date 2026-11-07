Golemi gaming centar mijenja dio Hrvatske: Cijena porasla za 10 milijuna, bilo je i promjena na gradilištu

Propala tekstilna tvornice ide na drugu dražbu: Za 10.000 kvadrata cijena prepolovljena
Kompleks uključuje veliko gospodarsko dvorište veće od 6.000 kvadrata te prostranu poslovno-proizvodnu halu.
10:42 142 d 18.06.2026
07. studeni 2026.
Centar gaming industrije projekt je od 76 milijuna. Izgradnja novih sadržaja na 9 hektara u prvoj je fazi, a radovi su dosad poskupjeli više puta.
U Poduzetničkoj zoni Pismo u Novskoj, na površini od gotovo 9 hektara, od veljače 2025. godine gradi se buduće sjedište svih 'gejmera', Centar gaming industrije. Iz Sisačko-moslavačke županije najavljen je kao tehnološki, obrazovni, sportski i poduzetnički kampus procijenjene vrijednosti od oko 76,4 milijuna eura. Za prvu fazu izvedbe potpisane su nove izmjene ugovora.
Krajem 2025. godine, gradilište novog Centra gaming industrije obišli su župan Ivan Celjak, gradonačelnica Novske Marija Kušmiš kao i ravnateljica JU Regionalni koordinator SMŽ Andreja Šeperac. Kako je ustvrdio župan Celjak, prva faza izgradnje od 38,7 milijuna eura uspješno je napredovala - predviđenom dinamikom.
U početnoj etapi grade se studentski dom, zgrada fakulteta, dvorana i bazen, podsjetio je. Ova faza trebala bi završiti u 2027. godini, a iduća, druga faza, koja je u pripremi uključuje dodatne zahvate za ukupno 37,7 milijuna eura. Obuhvatit će izgradnju akceleratora, inkubatora te futurističke e-sport arene s 2.500 mjesta. U javnoj nabavi javlja se izmjena ugovora potpisanog u veljači 2025. za prvu fazu s tvrtkom Tromont iz Splita.
Prema podacima u sustavu nabave, za fazu 1 izgradnje Centra gaming industrije sklopljena je nova, sedma po redu ugovorna izmjena. Nakon prethodnih izmjena kojima je iznos radova porastao za 10 milijuna eura, najnovijom još malo raste ugovoreni iznos. Početni iznos nakon najnovije promjene s 27,66 milijuna eura povećao se na 30,7 milijuna eura. Rok izvedbe prema podacima u EOJN-u ostaje 3. srpnja iduće godine.
Kako čitamo iz izmjena, Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 11. veljače 2025. godine, u početnom iznosu od 27.66 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 34.6 milijuna eura s PDV-om, uz ugovoreni rok izvođenja od 24 mjeseca. Prema početnom roku, radovi su trebali biti završeni u veljači 2027. godine.
Prvom izmjenom (Dodatak I.) iz 1. srpnja 2025. zamijenjeni su imenovani stručnjaci na gradilištu, uključujući inženjera gradilišta i voditelje radova pojedinih struka. Uz to, izvođač je preuzeo izvršenje dijela radova koji su prethodno bili povjereni podugovaratelju Radnik, a uveden je i novi podugovaratelj Mariva Projekt.
Novim dodatkom iz kolovoza 2025., prvi puta je povećana ugovorena vrijednost za 896.691,20 eura bez PDV-a, odnosno na ukupno 28.6 eura bez PDV-a (35.7 milijuna eura s PDV-om). Razlog povećanja bio je potreban zahvat na poboljšanju temeljnog tla, odnosno izvedba mlazno-injektiranih stupnjaka prema novom tehničkom rješenju. Sljedećom izmjenom, objavljenom u rujnu prošle godine, promijenjena je struktura podugovaranja: povećan je opseg poslova podugovaratelja Mariva Projekt te je uvedena tvrtka Grasa.
Daljnjim izmjenama iz travnja 2026. mijenjan je Dodatak III., a njima je dodatno rasla vrijednost te je ugovoreni rok pomaknut na 3. srpnja dogodine. Dodani su i radovi na instalacijama tehničke zaštite, i još neke promjene. Ujedno je na prijedlog stručnog nadzora predviđena ugradnja inox ventilacijskih kanala umjesto pocinčanih, a i promijenjen je udio podugovaratelja zbog povećanog posla i cijene radova. Posljednja evidentirana izmjena ugovorena dana 30. listopada 2026. odnosi se na dodatno povećanje opsega ugovorenih radova. Njome je vrijednost ugovora povećana na 30.702.311,30 eura bez PDV-a, odnosno 38.377.889,12 eura s PDV-om. Rok završetka ostao je 3. srpnja 2027. godine.
Propala tekstilna tvornice ide na drugu dražbu: Za 10.000 kvadrata cijena prepolovljena
Kompleks uključuje veliko gospodarsko dvorište veće od 6.000 kvadrata te prostranu poslovno-proizvodnu halu.
10:42 142 d 18.06.2026
Odgoda golemog AI kampusa od 50 milijardi eura: 'Nisu isključeni značajni negativni utjecaji'
Pantheon AI bio bi neviđena investicija u Hrvatskoj, ali podatkovni centri predstavljaju i ogromnu potrošnju vode i struje. Početak se zasad odgađa.
10:18 37 d 01.10.2026
Već smo napomenuli da ukupna vrijednost projekta iznosi približno 76,4 milijuna eura, a financira se sredstvima Fonda za pravednu tranziciju. Prva faza, vrijedna oko 38,7 milijuna eura, započela je u proljeće 2025. godine, a njezin završetak predviđen je tijekom 2027. godine. Obuhvaća izgradnju fakultetske zgrade, studentskog doma s 201 ležajem, sportske dvorane, bazena, vanjskih igrališta, energane i pripadajućih prometnica.
Važan dio kompleksa bit će obrazovni centar u kojem će Tehničko veleučilište u Zagrebu izvoditi prijediplomski studij razvoja videoigara. Planirano je da prva generacija od najmanje 50 studenata započne studij u akademskoj godini 2028./2029. Fakultet će imati 13 učionica s po 24 mjesta, a studij bi trebao biti besplatan. Druga faza krenut će se realizirati nakon što se završi prva faza.
Realizacijom Centra gaming industrije Novska bi trebala postati važno hrvatsko i regionalno središte obrazovanja, razvoja videoigara i tehnološkog poduzetništva, uz stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje, privlačenje mladih stručnjaka i daljnji gospodarski razvoj grada.
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 2 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 5 d 02.11.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 12 d 26.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 37 d 01.10.2026
U Slavoniji zaposlili 7 stranaca bez ugovora, nećete vjerovati koliko su ih 'opalili' po džepu!
Ukupno sedam stranih radnika zatečeno je na kamenolomu u Slavoniji kako rade neprijavljeni i jedan bez dozvole za boravak.
16:50 2 d 05.11.2026
Galerija: Pogled na spektakularnu obnovu dvorca Erdödy, završavaju se radovi vrijedni 25 milijuna eura
Skela je uklonjena, završni radovi traju, a građanima bi dvorac trebao otvoriti vrata sredinom iduće godine.
16:22 3 d 04.11.2026
Susjedi već tri godine voze preko privremenih mostova: Novi će graditi za 8,6 milijuna eura
Privremena prometna veza postavljena je nakon poplava 2023. godine, a novi most još čeka izvođača.
09:09 6 d 01.11.2026
Sedam bazena i kilometri šetnica: Na sjeveru Hrvatske završene obnove vrijedne više od 50 milijuna eura
Ulaganja su obuhvatila uređenje smještaja, terapijskih prostora i zelenila, uz novu infrastrukturu i obnovu baštine.
09:08 6 d 01.11.2026
Što radi zamjenik ravnatelja škole i tko ga imenuje? Ovo su pravila
Prema zakonu ravnatelj škole može imati svog zamjenika. Imenuje ga školski odbor.
07:56 22 h 07.11.2026
Poluciju u pubertetu ima 70 do 90 posto dječaka: To je posve normalno, samo se držite higijene
Javlja se zbog naglog povećanja testosterona u tijelu, a uz nju ne moraju biti prisutni seksualni snovi. Većina dječaka prvi put je ima oko 13. godine
07:56 22 h 07.11.2026
'Poziv u pomoć' vrijedi 50.000 eura: Dom za starije u Zagrebu uzima SOS sustav
SOS uređaji u domovima za starije služe brzom pozivanju pomoći u hitnim situacijama. Dom za starije u Dubravi platit će SOS sustav skoro 50.000 eura.
07:38 22 h 07.11.2026
Besplatna radionica za umirovljenike: Dođite na 'kulturno i kreativno' druženje
Besplatna kreativna radionica za umirovljenike održat će se u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Kreativnost dijelom može prevenirati demenciju.
07:38 22 h 07.11.2026