Golemi gaming centar mijenja dio Hrvatske: Cijena porasla za 10 milijuna, bilo je i promjena na gradilištu

U Poduzetničkoj zoni Pismo u Novskoj, na površini od gotovo 9 hektara, od veljače 2025. godine gradi se buduće sjedište svih 'gejmera', Centar gaming industrije. Iz Sisačko-moslavačke županije najavljen je kao tehnološki, obrazovni, sportski i poduzetnički kampus procijenjene vrijednosti od oko 76,4 milijuna eura. Za prvu fazu izvedbe potpisane su nove izmjene ugovora.

Dvije faze 'teške' 76 milijuna eura

Krajem 2025. godine, gradilište novog Centra gaming industrije obišli su župan Ivan Celjak, gradonačelnica Novske Marija Kušmiš kao i ravnateljica JU Regionalni koordinator SMŽ Andreja Šeperac. Kako je ustvrdio župan Celjak, prva faza izgradnje od 38,7 milijuna eura uspješno je napredovala - predviđenom dinamikom.

U početnoj etapi grade se studentski dom, zgrada fakulteta, dvorana i bazen, podsjetio je. Ova faza trebala bi završiti u 2027. godini, a iduća, druga faza, koja je u pripremi uključuje dodatne zahvate za ukupno 37,7 milijuna eura. Obuhvatit će izgradnju akceleratora, inkubatora te futurističke e-sport arene s 2.500 mjesta. U javnoj nabavi javlja se izmjena ugovora potpisanog u veljači 2025. za prvu fazu s tvrtkom Tromont iz Splita.

Prema podacima u sustavu nabave, za fazu 1 izgradnje Centra gaming industrije sklopljena je nova, sedma po redu ugovorna izmjena. Nakon prethodnih izmjena kojima je iznos radova porastao za 10 milijuna eura, najnovijom još malo raste ugovoreni iznos. Početni iznos nakon najnovije promjene s 27,66 milijuna eura povećao se na 30,7 milijuna eura. Rok izvedbe prema podacima u EOJN-u ostaje 3. srpnja iduće godine.

Izmjene ugovora za Centar gaming industrije | Foto: EOJN

Poskupljenje od 10 milijuna eura

Kako čitamo iz izmjena, Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 11. veljače 2025. godine, u početnom iznosu od 27.66 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 34.6 milijuna eura s PDV-om, uz ugovoreni rok izvođenja od 24 mjeseca. Prema početnom roku, radovi su trebali biti završeni u veljači 2027. godine.

Prvom izmjenom (Dodatak I.) iz 1. srpnja 2025. zamijenjeni su imenovani stručnjaci na gradilištu, uključujući inženjera gradilišta i voditelje radova pojedinih struka. Uz to, izvođač je preuzeo izvršenje dijela radova koji su prethodno bili povjereni podugovaratelju Radnik, a uveden je i novi podugovaratelj Mariva Projekt.

Novim dodatkom iz kolovoza 2025., prvi puta je povećana ugovorena vrijednost za 896.691,20 eura bez PDV-a, odnosno na ukupno 28.6 eura bez PDV-a (35.7 milijuna eura s PDV-om). Razlog povećanja bio je potreban zahvat na poboljšanju temeljnog tla, odnosno izvedba mlazno-injektiranih stupnjaka prema novom tehničkom rješenju. Sljedećom izmjenom, objavljenom u rujnu prošle godine, promijenjena je struktura podugovaranja: povećan je opseg poslova podugovaratelja Mariva Projekt te je uvedena tvrtka Grasa.

Daljnjim izmjenama iz travnja 2026. mijenjan je Dodatak III., a njima je dodatno rasla vrijednost te je ugovoreni rok pomaknut na 3. srpnja dogodine. Dodani su i radovi na instalacijama tehničke zaštite, i još neke promjene. Ujedno je na prijedlog stručnog nadzora predviđena ugradnja inox ventilacijskih kanala umjesto pocinčanih, a i promijenjen je udio podugovaratelja zbog povećanog posla i cijene radova. Posljednja evidentirana izmjena ugovorena dana 30. listopada 2026. odnosi se na dodatno povećanje opsega ugovorenih radova. Njome je vrijednost ugovora povećana na 30.702.311,30 eura bez PDV-a, odnosno 38.377.889,12 eura s PDV-om. Rok završetka ostao je 3. srpnja 2027. godine.

Studij kreće u idućoj akademskoj godini

Već smo napomenuli da ukupna vrijednost projekta iznosi približno 76,4 milijuna eura, a financira se sredstvima Fonda za pravednu tranziciju. Prva faza, vrijedna oko 38,7 milijuna eura, započela je u proljeće 2025. godine, a njezin završetak predviđen je tijekom 2027. godine. Obuhvaća izgradnju fakultetske zgrade, studentskog doma s 201 ležajem, sportske dvorane, bazena, vanjskih igrališta, energane i pripadajućih prometnica.

Važan dio kompleksa bit će obrazovni centar u kojem će Tehničko veleučilište u Zagrebu izvoditi prijediplomski studij razvoja videoigara. Planirano je da prva generacija od najmanje 50 studenata započne studij u akademskoj godini 2028./2029. Fakultet će imati 13 učionica s po 24 mjesta, a studij bi trebao biti besplatan. Druga faza krenut će se realizirati nakon što se završi prva faza.