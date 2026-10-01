Odgoda golemog AI kampusa od 50 milijardi eura: 'Nisu isključeni značajni negativni utjecaji'

Pantheon AI bio bi neviđena investicija u Hrvatskoj, ali podatkovni centri predstavljaju i ogromnu potrošnju vode i struje. Početak se zasad odgađa.

Gradnja golemog razvojnog i podatkovnog centra na području općine Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji, naziva Pantheon AI, javnosti je predstavljena u travnju ove godine. Gradilo bi se golemo postrojenje snage 1 gigavata s pratećom energetskom i komunalnom infrastrukturom.

Izvedba bi bila kombinirano ulaganje domaćih i stranih partnera, a po procjeni sve zamišljeno bi koštalo oko 50 milijardi eura. No, prema najnovijem dokumentu objavljenom na Ministarstvu zaštite okoliša prva faza odgađa se, jer se mora provjeriti kako bi gradnja golemog kompleksa utjecala na okoliš - od prirodnih resursa do karakterističnih vrsta.

Za potrebe planiranja gradnje treba izmIjeniti i dopuniti Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije, a za što je obavezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, čitamo u dokumentu.

Nužne izmjene prostornog plana

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je 10. rujna 2026. godine Rješenje kojim je utvrđeno da je za V. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Rješenje je donijela Uprava za zaštitu prirode, a odnosi se na zahtjev Sisačko-moslavačke županije, odnosno Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu. Zahtjev je podnesen u svrhu izgradnje novog AI razvojnog centra te nove SE Pecka na području općine Topusko.

U rješenju Ministarstva čitamo da se izmjenama Plana predviđa omogućavanje gradnje i uređenja sunčane elektrane i baterijskih spremnika na području Općine Topusko, kapaciteta većeg od 20 megavata, pod nazivom SE Pecka. Planira se i gradnja AI inovacijskog i razvojnog centra - Kampusa Topusko, transformatorske stanice 400/110/x kilovata s priključnim dalekovodima te izmještanje dijela Županijske ceste 23228 izvan obuhvata površine predviđene za gradnju kampusa.

Razmotrit će se i mogućnost izmjene odredbi koje se odnose na eksploataciju ugljikovodika, odnosno iskorištavanje preostalih rezervi u postojećim eksploatacijskim poljima unutar građevinskih područja naselja, stoji u istom dokumentu.

Nisu isključeni 'značajni negativni utjecaji'

Svi navedeni elementi nalaze se izvan područja ekološke mreže, no, uzimajući u obzir njihova obilježja Ministarstvo nije moglo isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na okolna zaštićena područja, pojašnjeno je. Posebna pozornost usmjerena je na Kampus Topusko, čiji bi rad zahtijevao iznimno velike količine električne energije i vode, prvenstveno za hlađenje podatkovnih centara. Procijenjena godišnja potrošnja električne energije kampusa iznosi 5 TWh, zbog čega se očekuje i velika potrošnja vode.

U Rješenju se upozorava na moguće zagrijavanje i onečišćenje vodotoka ispuštanjem vode iz rashladnih sustava, promjene režima podzemnih voda, povećanje temperature tla i okoliša te buku. Također se predviđa mogućnost degradacije, fragmentacije i gubitka lovnih staništa pojedinih ciljnih vrsta, uključujući šišmiše koji mogu prelaziti udaljenosti od 30, odnosno 31 kilometar u potrazi za hranom.

Mora se provesti ocjena prihvatljivosti

Zbog toga je utvrđeno da je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. Njome će se analizirati utjecaji svakog pojedinog planiranog elementa, zasebno i kumulativno, uključujući već provedene i odobrene zahvate. Posebno će se razmatrati hidrogeološka povezanost, podzemne vode, izvori, potrebne količine vode, vodni režim, kvaliteta površinskih i podzemnih voda te doseg toplinskih otoka. Za analizu će se koristiti postojeći hidrološki i hidrogeološki podaci, a prema potrebi i odgovarajući modeli, stoji u dokumentu.

Za iskorištavanje preostalih rezervi ugljikovodika potrebno je primijeniti mjere ublažavanja utjecaja već utvrđene u ranijoj glavnoj ocjeni, dodaje se.

Rješenjem nije određen konkretan rok za provedbu glavne ocjene niti završetak planiranih zahvata. Njime je utvrđena obveza njezine provedbe, a sama ocjena treba prethoditi daljnjem postupku strateške procjene utjecaja plana na okoliš. Rješenje je izvršno, protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dostave, kako je objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.