Novo naselje za umirovljenike: Baš je kao na Floridi, a i nije jedini takav primjer 'kod nas'

Projektiranje novog naselja od 30 kuća po uzoru na postojeća naselja ugovoreno je početkom 2025. godine. Cijena se povećala, za skoro 20 tisuća eura.

Prije otprilike točno godinu dana pisali smo o tome da Sisačko-moslavačka županija nastavlja širiti model izgradnje umirovljeničkih naselja. Bilo je to nakon završetka razdoblja izvedbe glavnih projekata za oko 30 novih kuća s vrtom koji bi se za umirovljenike gradili u Kutini.

Projekt se nadovezuje na slične projekte privremenog smještaja izgrađenog na području županije, a u kojima su privremeno stanovali oni koji su nakon potresa morali iseliti iz svojih domova. Iako je s odabranim projektantima posao izvedbe projekta ugovoren još u siječnju 2025., tek sad ugovoreno je poskupljenje projekta za nešto manje od 20 tisuća eura.

Čitavo novo naselje

U lipnju 2025. i službeno je najavljeno je da će Kutina dobiti novo umirovljeničko naselje s 30 kuća, uz već realizirani dom za starije s 45 korisnika. Projekt se nadovezuje na postojeća naselja u Glini, Petrinji i Sisku, koja su prvi takav model u Hrvatskoj. T

Podsjećamo da su ta naselja izvorno građena kao privremeni smještaj stradalnika potresa, ali će dugoročno postati dio sustava skrbi za starije osobe. Riječ je o modernim, niskoenergetskim kućama veličine 35 do 45 četvorna metra, s terasama, parkiralištem i zelenim površinama, a dio ih je prilagođen osobama smanjene pokretljivosti.

Planovi za Kutinu ranije su predviđali oko 25 kuća, no projekt je u međuvremenu proširen na 30. Naselje će funkcionirati po uzoru na postojeće lokacije, uz osiguranu skrb poput one u domovima za starije, a o projektu smo već pisali ovdje. Naselje Banovi dvori | foto: SMZ

Porast cijene od 20 tisuća eura

Iako je ugovor za izradu Glavnog i Izvedbenog projekta, prema podacima u oglasniku javne nabave, ugovoren u siječnju prošle godine - i to na razdoblje od samo 2 mjeseca, u oglasniku su sad objavljene promjene ugovorenih uvjeta. Naime, natječaj je raspisan u listopadu 2024., a 10. siječnja 2025. potpisan je ugovor vrijedan 68.000 eura (bez PDV-a) s odabranom zajednicom ponuditelja Structura Consulting & Engineering i Agest-ing.

Nakon više od godinu dana, 14. ožujka 2026. sklopljen je aneks ugovora kojim se vrijednost povećava za oko 20.000 eura. Po tome je novi iznos za projektiranje 30 kuća 86.360 eura, bez uključenog PDV-a.