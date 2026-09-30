Redakcijski podcast: Secirali smo Maksimir, komunikacija je od starta bila loša, navijači nisu dobili što žele

Preokret oko novog Maksimira: Stigle dvije žalbe, samo pokretanje postupka može koštati pravo bogatstvo
Žalbe na izbor novog Maksimira podnijele su dvije fizičke osobe, a ne arhitektonski uredi.
10:47 2 d 30.09.2026
30. rujan 2026.
U novom podcastu smo analizirali novi Maksimir, njegovu prezentaciju, razdvojene tribine, urbanizam i ono što slijedi.
Nakon niza gostujućih epizoda stigao je i prvi redakcijski Bauštela.hr podcast, a za premijeru teško da smo mogli odabrati aktualniju temu. Novi stadion Maksimir predstavljen je prije nekoliko dana, ali umjesto detalja pobjedničkog projekta, vrlo brzo počelo se pričati o lošoj prezentaciji, reakcijama navijača, razdvojenim tribinama i samom načinu izbora pobjednika.
O svemu su razgovarali glavni urednik Marko Matijević te novinari Nina Šantek i Luka Bumbak. Odmah su naglasili da nitko od njih nije arhitekt i da ne žele projekt ocjenjivati kao struka. No upravo tu nastaje prvi problem - nekoliko dana nakon predstavljanja javnost još uvijek teško može detaljno proučiti pobjedničko rješenje.
Velik dio razgovora odnosio se na način na koji je novi Maksimir predstavljen javnosti. Marko smatra da je komunikacija od početka bila vrlo loša.
- Pobjednik je tek nekoliko minuta prije proglašenja doznao da je pobijedio. Nije mogao pripremiti dodatne materijale, a mediji su fotografirali mutan projekt. Imali smo pogled iz ptičje perspektive i gotovo sve što je poslije uslijedilo bila je posljedica toga, rekao je Marko.
Problem je, kaže, što se ni nekoliko dana poslije projekt nije mogao normalno proučiti.
- Ne mogu braniti niti kuditi rješenje ako ga ne mogu pročitati. Nalazimo se u nekom limbo modu. Ovo će se izučavati na PR fakultetima kao primjer kako nešto ne napraviti. Projekt je spržen u javnosti, a možda to uopće nije zaslužio, objašnjava.
Vizualizacije su bile dostupne, ali detaljni opisi i nacrti nisu se mogli jednostavno čitati.
- Ako nekoga pitate gdje je garaža za 800 automobila, nitko vam je ne može normalno pokazati. Sve je zato palo u drugi plan i krenula je priča samo o tome kako stadion izgleda, dodao je.
Nina se osvrnula i na raspravu između struke i javnosti.
- Imamo struku koja objašnjava zašto je rješenje dobro, a s druge strane javnost koja govori da je stadion ružan. O cijelom urbanističkom rješenju govori se jako malo, rekla je.
Pozitivno je, dodaje, što su nakon natječaja drugi arhitektonski uredi počeli objavljivati svoja rješenja. Time se otvorila šira rasprava o stadionu, ali i o arhitekturi u Zagrebu. Marko smatra da dio problema leži i u načinu na koji arhitekti komuniciraju s javnosti.
- Postoji taj hiperintelektualizam u jeziku. Puno velikih riječi u malo vremena, a šira javnost od toga često ne dobije puno. Dio reakcija prema ljudima koji kritiziraju stadion djelovao mi je i dosta omalovažavajuće, rekao je.
Preokret oko novog Maksimira: Stigle dvije žalbe, samo pokretanje postupka može koštati pravo bogatstvo
Žalbe na izbor novog Maksimira podnijele su dvije fizičke osobe, a ne arhitektonski uredi.
10:47 2 d 30.09.2026
Novi Maksimir pod sve većim upitnikom: Spominje se poništenje natječaja, a dokumentacija je fijasko
Novi Maksimir izazvao je buru, a uz moguće poništenje natječaja problem je i nečitljiva dokumentacija.
16:34 3 d 29.09.2026
Najviše reakcija izazvale su četiri odvojene tribine. Upravo to mnoge podsjeća na sadašnji Maksimir.
- Uopće nije poanta samo u tome je li nešto lijepo. Ljudi imaju primjedbe na funkcionalnost. Zahtjevi navijača bili su jednostavni - želimo krov, tribine blizu terena i da ne puše kao na starom Maksimiru. Blizinu terena smo dobili, ali između tribina nema povezanosti, rekao je Marko.
U podcastu je istaknuto da se hladnoća, loša akustika i razdvojenost godinama vežu uz postojeći stadion. Nina je podsjetila i da je u programu natječaja novi Maksimir opisan kao nogometna arena s oko 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta te povezanom cjelinom gledališta.
- Zanimljivo je da je 87 drugih studija taj dio očito shvatilo drukčije, rekla je Šantek.
Luka je dodao kako među ostalim predstavljenim rješenjima gotovo nije bilo stadiona s tribinama razdvojenima na isti način.
Unatoč kritikama stadiona, pobjednički projekt ima i niz dobrih rješenja koja su ostala u drugom planu. Marko je posebno izdvojio javne površine i dodatne sportske sadržaje.
- Mislim da je cijelo urbanističko rješenje vrlo dobro napravljeno. Velike plohe su odlično riješene. Dvorane za 5.000 i 2.000 ljudi drugi su uredi često razdvajali, a ovdje su spojene u jedan objekt s dvije dvorane, rekao je.
Zanimljiv je i prostor prema Borongaju te postojeća tribina stadiona Hitrec-Kacian.
- Postoji mogućnost da tribina ostane, ali da prostor ispod nje bude prohodan i poveže Željezničku koloniju s Maksimirom. To je vrlo dobro rješenje, dodao je.
Luka se ponovno vratio na prezentaciju projekta.
- Za ovako velik projekt morate imati desetak kvalitetnih vizualizacija. Ako nešto predstavljate javnosti, morate biti svjesni da ljudi prvi dojam stvaraju upravo kroz slike, rekao je.
Nisu ušli među najboljih pet, ali vrijedi ih vidjeti: Ovako su svjetski arhitekti zamišljali Maksimir
Nakon izbora pobjednika, poznati svjetski studiji pokazali su kako su oni zamišljali potpuno novi Maksimir.
11:10 6 d 26.09.2026
Arhitekt o novom Maksimiru: Rješenje se može mijenjati, a ovog ne bi bilo da se pitalo Turinu
S arhitektom Jankom Kraljem komentirali smo nekoliko tema vezano za novi stadion Maksimir. Zanimalo nas je i je li 'konfekcijsko' nužno loše.
10:13 5 d 27.09.2026
Jedno od čestih pitanja jest mogu li se kutovi između tribina kasnije zatvoriti. Marko upozorava da takva promjena nije samo pitanje crtanja nekoliko novih linija.
- Ovo je idejno rješenje i prva faza. Ali ako počnete dodavati kutove između tribina, ozbiljno mijenjate projekt. Pitanje je koliko je to moguće i koliko bi dodatno koštalo. Cijena je bila vrlo važan faktor, rekao je.
U završnoj fazi natječaja dodatni stručnjaci analizirali su uži izbor radova.
- Koliko znamo, uključeni su bili i stručnjaci poput statičara. Zaključak je bio da svi projekti imaju određene izazove, ali da nijedan problem nije nerješiv, pojasnio je Marko.
Razgovaralo se i o tome kako bi Maksimir trebao funkcionirati izvan dana utakmica.
- Stadion danas više nije samo mjesto na koje dođete pogledati utakmicu i odete kući. To je prostor s restoranima, kafićima, klupskim sadržajima i drugim komercijalnim prostorima, rekao je Luka.
Marko je dodao da su upravo ti sadržaji važni za buduću financijsku održivost stadiona.
- Klubovi iznajmljuju prostore, imaju teretane, restorane i druge sadržaje. Kod nas još uvijek ne znamo kako će taj model izgledati, rekao je.
U razgovoru su spomenuti i europski primjeri manjih, ali funkcionalnih stadiona.
- Meni kod Maksimira zasad nedostaje snažniji identitet kroz boje ili rasvjetu. Imate stadione koji možda nisu arhitektonska čuda, ali kao cjelina funkcioniraju fantastično, rekao je Luka. Kao primjere naveo je stadion Lokomotiva iz Moskve, budući stadion norveškog Bodo/Glimta te nove talijanske stadione u Comu i Veneciji.
Za kraj se razgovaralo o tome što slijedi. Nina je podsjetila da je već ugovorena izrada projekta rušenja starog Maksimira.
- Prvo treba pripremiti rušenje, zatim završiti idejno rješenje, izraditi glavni i izvedbeni projekt, dobiti potrebne dozvole i izabrati izvođača. Sama gradnja trebala bi trajati oko dvije godine, rekla je.
Prije toga mora biti dovršen stadion u Kranjčevićevoj ulici.
- Ako sve bude išlo prema planu, Dinamo bi se sljedeće godine mogao preseliti u Kranjčevićevu, a onda bi moglo krenuti rušenje Maksimira. I to je ogroman posao koji može trajati mjesecima jer nakon rušenja treba ukloniti sav materijal i pripremiti teren, zaključio je Marko.
Bilo kako bilo, prije otvaranja novog gradilišta ipak prvo treba razriješiti pitanja oko samog pobjedničkog rješenja. Ili možemo samo reći - 'Que sera, sera'.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 11 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 12 h 02.10.2026
Ovo je top 5 hrvatskih rješenja za novi Maksimir: Genijalna su, ocjenjivači 'priznali' samo jedno
U 88 pristiglih radova na natječaj za novo arhitektonsko-urbanističko rješenje SRC Svetice ulaze i brojni radovi hrvatskih arhitekata. Izdvajamo pet.
11:47 7 d 25.09.2026
Ovo je najbolji hrvatski dizajn za novi Maksimir: Stadion izgleda poput goleme košnice
Najbolje hrvatsko rješenje za novi Maksimir izgledalo bi poput košnice.
15:59 8 d 24.09.2026
Novi Maksimir predstavljen je uz lošu prezentaciju: 'Ovo će se izučavati na PR studijima'
Novi stadion napokon je dobio svoje lice, ali način predstavljanja izazvao je brojne kritike i pitanja
16:45 1 d 01.10.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 16 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 18 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 13 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 13 h 02.10.2026