Novi Maksimir pod sve većim upitnikom: Spominje se poništenje natječaja, a dokumentacija je fijasko

Novi Maksimir izazvao je buru, a uz moguće poništenje natječaja problem je i nečitljiva dokumentacija.

I ptice na grani već znaju da je predstavljen dizajn novog stadiona Maksimir. Pobjedničko rješenje izradio je milanski ured VG13 Architects Studio Associato, odnosno arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi, a javnost ga je dočekala na najoštriji 'nož'.

Od predstavljanja 24. rujna buka oko projekta ne jenjava, već upravo suprotno. Najviše reakcija izazvali su otvoreni kutovi između tribina i cjelokupan izgled stadiona, a u raspravu su se uključili navijači, predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević i, na kraju, premijer, Andrej Plenković. Cijela priča u samo nekoliko dana otišla je toliko daleko da se sada javno spominje čak i mogućnost poništenja natječaja.

Plenković: Može li se sve poništiti?

Najkonkretniji je bio premijer Andrej Plenković. Vlada je, zajedno s Gradom Zagrebom, jedan od ključnih partnera na projektu, a premijer je naglasio i da je upravo Vlada ranije pomogla stvoriti pravne pretpostavke za realizaciju novog stadiona nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom.

Plenković je rekao da je i tijekom boravka u SAD-u pratio reakcije nakon objave pobjedničkog rada te podsjetio da je prvotni dogovor Grada i Vlade bio prepustiti međunarodni natječaj struci. Ideja je bila dobiti rješenje kojim bi dugoročno bili zadovoljni Zagreb, Dinamo, hrvatska reprezentacija i publika.

No premijer je vrlo otvoreno rekao da osobno nije zadovoljan pobjedničkim projektom. Smatra da sada treba što prije provjeriti postoje li pravne mogućnosti da se natječaj poništi. Kao jednu od opcija spomenuo je novi, možda i pozivni natječaj, kojim bi se pokušalo doći do drukčijeg rješenja. Naglasio je pritom da se stadion ne gradi za nekoliko mjeseci ili godinu dana, nego na desetljeća, zbog čega smatra da treba pronaći rješenje koje će dugoročno zadovoljiti i publiku i nogometnu struku. stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

Tomašević: Treba sjesti i vidjeti što dalje

Nedugo nakon Plenkovića oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je bio član Ocjenjivačkog suda koji je jednoglasno odabrao pobjednički rad. Nakon početne obrane rješenja, nekoliko dana kasnije priznao je da su u Gradu svjesni kritika javnosti te da ih treba ozbiljno uzeti u obzir.

U razgovoru za RTL Danas poručio je da Grad i Vlada, kao investitori, sada trebaju sjesti i vidjeti kako dalje s projektom.

- Prerano je sada reći koje su sve pravne mogućnosti. Međutim, ono što je sigurno jest da trebamo imati rješenje koje podržava struka, ali bogme i rješenje koje podržavaju navijači kao krajnji korisnici stadiona, rekao je Tomašević.

Uz Tomaševića, u Ocjenjivačkom sudu bio je i predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je glasao za pobjednički rad i poručio da i dalje stoji iza svoje odluke. Nakon što su se Bad Blue Boysi i velik dio navijača izjasnili protiv odabranog rješenja, Boban je ipak priznao da njihov stav ne može zanemariti te da se njihove ideje trebaju pokušati uvažiti u nastavku projekta. O novom Maksimiru uskoro će se dodatno raspravljati i na javnoj tribini posvećenoj stadionu.

Problem nije samo izgled stadiona

No otvoreni kutovi između tribina i izgled novog Maksimira nisu jedini problem koji prati predstavljanje projekta. Drugi, možda i ozbiljniji komunikacijski fijasko, jest način na koji su pobjednički i ostali nagrađeni radovi predstavljeni javnosti.

Svaki od njih može se pronaći u PDF-u na nekoliko stranica. Problem je što je kvaliteta dokumenata toliko loša da je tekstualne dijelove praktički nemoguće čitati. Slike i renderi vide se, ali kada pokušate povećati tekst i detaljnije proučiti projekt, pred vama ostaje uglavnom mutna masa piksela.

A upravo se ondje nalaze informacije bez kojih je teško ozbiljno analizirati projekt. Iz nekoliko objavljenih rendera ne može se pouzdano iščitati gdje se nalazi garaža, kako je riješen promet prema Ravnicama, kako izgleda unutarnja organizacija dvoranskog stadiona ili na koji je način riješena veza Hitrec-Kaciana s novim stadionom i ostatkom sportskog kompleksa. Javnost je tako dobila dovoljno materijala da komentira izgled stadiona, ali ne i da detaljno prouči kako cijelo rješenje zapravo funkcionira. Bočni pogled na stadion prema odabranom rješenju | foto: VG13 Architects Studio Associato

Prezentacija napravljena praktički preko noći

Prema informacijama do kojih smo došli, cijela prezentacija rezultata pripremana je vrlo brzo, praktički u posljednji trenutak. To donekle objašnjava i zašto je sve na kraju ispalo prilično zbrzano.

Kako doznajemo, ni dio institucija uključenih u cijeli proces nije unaprijed znao da će se rezultati predstaviti baš tog dana. Sve se, pojednostavljeno rečeno, odigralo u svega 24 sata.

No to ne mijenja činjenicu da je komunikacija na samom početku jednog od najvećih sportskih projekata u Hrvatskoj ispala vrlo loše. Kod investicije vrijedne stotine milijuna eura nije dovoljno objaviti nekoliko lijepih vizualizacija. Javnosti treba omogućiti da jasno vidi i razumije cijeli projekt, pogotovo kada se od prvog dana pojavljuje toliko pitanja.

Od 88 radova do projekta koji je izazvao buru

Podsjetimo, međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za SRC Svetice - stadion Maksimir raspisan je u ožujku, a rok za predaju radova bio je tijekom srpnja 2026. Na natječaj je pristiglo čak 88 rješenja iz više od 20 država. Novi stadion zamišljen je za oko 35.000 gledatelja, prema najvišim UEFA-inim standardima.

Vrijednost samog stadiona procjenjuje se na oko 175 milijuna eura, odnosno približno 205 milijuna eura kada se uključi uređenje okolnog kompleksa. Sljedeći koraci trebali su uključivati razradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, ishođenje dozvola te pripremu rušenja postojećeg stadiona, s ciljem završetka novog Maksimira do 2030. godine. No, ako dođe do poništenja natječaja, sasvim je sigurno da Zagreb novi Maksimir neće dobiti do planirane 2030. godine.