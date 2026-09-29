Nova zgrada tek je početak: Arhitekt otkriva kako će se mijenjati cijela Zvonimirova

Krešimir Petric otkrio je kako vidi budućnost Zvonimirove, ali i projekte koji tek dolaze.

U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta u goste nam je stigao arhitekt Krešimir Petric, vlasnik arhitektonskog studija 53C i autor nekih od zanimljivijih novih projekata u Zagrebu. Arhitekturom se bavi već oko 15 godina, a jedan od njegovih trenutačno najvećih i najprepoznatljivijih projekata svakako je Avenue V, velika stambeno-poslovna zgrada koja se privodi kraju na križanju Ulice grada Vukovara i Strojarske.

S Petricem smo detaljno razgovarali o njegovom najvećem projektu, od ideje i staklene fasade do prostora za druženje stanara. Dotaknuli smo se i drugih njegovih projekata, među kojima je i novogradnja na uglu Zvonimirove i Heinzelove ulice.

Nova uglovnica na Zvonimirovoj

Jedan od njegovih zanimljivijih zagrebačkih projekata jest i nova zgrada na uglu Zvonimirove i Heinzelove. Petric kaže kako je riječ o vrlo specifičnoj lokaciji jer se ondje susreću postojeće radničko naselje, stara urbana struktura i planovi prema kojima će se sama Zvonimirova u budućnosti mijenjati.

- Grad je živi organizam koji se neprestano gradi, ruši i transformira. GUP Zvonimirovu promatra drukčije nego konzervatori ili ljudi koji ondje žive. Planski se predviđaju volumeni s dva kata i uvučenim katom ili potkrovljem, tako da će se ta ulica, strateški gledano, s vremenom transformirati. U jednom trenutku netko je morao napraviti prvi rez, ispalo je da sam to bio ja, kaže Petric.

Za ovu je lokaciju, dodaje, odabrao nešto mirniji pristup.

- Išli smo s umjerenom suvremenom uglovnicom i, koliko sam dobio informacija, ljudi su je dosta dobro prihvatili. Trenutačno sam završio i projekt za još jednu zgradu u Zvonimirovoj, svega nekoliko brojeva dalje, samo s druge strane. Katnost je ista, ali ta nova zgrada bit će nešto ekspresivnija, kaže.

Pritom naglašava da nova gradnja ne znači nužno brisanje svega starog.

- Ne umanjujem vrijednost radničkog naselja iza Zvonimirove. To je kvalitetna urbana cjelina i te zgrade treba rekonstruirati i adaptirati. Po meni je najbolji miks suvremene arhitekture i sačuvanih vrijednih objekata, dodaje.

Krešimir Petric, zgrada u Zvonimirovoj | Foto: baustela.hr

Od Murtera do stadiona u Posušju

Podsjetimo, Avenue V i spomenuta uglovnica nisu jedini zanimljivi Petricovi projekti. Čak ni u Zvonimirovoj ulici, gdje je završio 'dizajn' još jedne zgrade svega nekoliko kućnih brojeva dalje, koju opisuje kao nešto ekspresivniju.

Radio je i na privatnim projektima za poznate hrvatske sportaše. Među njima je vila na Murteru koju je projektirao za bivšeg nogometaša Antonija Ježinu, a surađivao je i s Goranom Ivaniševićem te Filipom Hrgovićem. Izvan Hrvatske potpisuje i idejni projekt rekonstrukcije stadiona Mokri Dolac, odnosno buduće Posušje Arene. Projekt je podijeljen u četiri faze, a konačni kapacitet trebao bi biti oko 8.000 gledatelja.