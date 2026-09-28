Hrvati ugrabili posao od 300 milijuna eura: U Švedskoj ih čeka gradilište dugo 94 kilometra

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28. rujan 2026.
Dalekovod je dobio veliki posao na švedskoj elektroenergetskoj mreži. Gradnja kreće 2027., a iza projekta stoji puno veći plan modernizacije.
Dok Europa ubrzano radi na mrežama koje trebaju podnijeti sve veću potrošnju električne energije, na jednom od najvećih švedskih energetskih zahvata radit će i hrvatska kompanija. Dalekovod je odabran za izgradnju dva paralelna 400 kV dalekovoda na trasi dugoj čak 94 kilometra između Mehedebyja i Uppsale.
Posao je vrijedan više od 300 milijuna eura, a neće obuhvatiti samo postavljanje novih vodova. Trebat će ukloniti i postojeću 220 kV infrastrukturu te izgraditi novi dalekovod iste naponske razine. Iza svega stoji puno veći švedski plan – priprema elektroenergetske mreže za rast potrošnje i nastavak elektrifikacije.
Kako su 25. rujna službeno objavili iz Dalekovoda, švedski nacionalni operator prijenosnog sustava Svenska kraftnät nakon evaluacijskog procesa obavijestio ih je da je njihova ponuda odabrana prema kriterijima natječaja. Ista obavijest istog je dana i putem Zagrebačke burze.
Pred hrvatskom kompanijom sada je izgradnja dva nova paralelna dalekovoda naponske razine 400 kV između trafostanica Mehedeby i Uppsala. Projekt uključuje i demontažu postojećih 220 kV dalekovoda te gradnju novog voda iste naponske razine.
Iz Dalekovoda navode da je projekt podijeljen u dvije glavne cjeline, dok je realizacija planirana od 2027. do 2031. godine. No, vrijednost ugovora koja premašuje 300 milijuna eura samo je jedan dio priče. Dokumentacija Svenska kraftnäta pokazuje zašto Šveđani upravo sada toliko ulažu u ovaj dio elektroenergetske infrastrukture.
Jedan od prioriteta je zamjena infrastrukture koja se približava kraju svojeg tehničkog vijeka. Istodobno je potrebno povećati količinu električne energije koju mreža može prenijeti. Svenska kraftnät zato Uppsala paket opisuje kao zahvat kojim će se nacionalna mreža modernizirati, ali i povećati njezin prijenosni kapacitet kako bi se omogućilo veće preuzimanje snage na ovom području.
Prema službenim podacima švedskog operatora, cijeli Uppsala paket obuhvaća oko 100 kilometara dvostrukih 400 kV nadzemnih vodova, oko 10 kilometara 220 kV nadzemnog voda te oko pola kilometra podzemnog 220 kV kabela. Istodobno će se ukloniti čak oko 160 kilometara starih 220 kV vodova.
Šveđani imaju još jedan prioritet, a to je što manje zauzimati novo zemljište. Svenska kraftnät navodi da će se velik dio nove infrastrukture zato graditi unutar ili neposredno uz postojeće koridore dalekovoda te uz autocestu E4. Tako golemi infrastrukturni zahvat ne znači i jednako golemo otvaranje potpuno novih koridora kroz prostor.
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Koliko je jačanje mreže potrebno najbolje pokazuje jedna brojka. Prema podacima koje je objavio Svenska kraftnät, nakon završetka planiranih projekata na području Uppsale bit će moguće povećati preuzimanje snage za čak 500 MW. Švedski operator navodi da to predstavlja udvostručenje sadašnjih mogućnosti.
Novi dalekovodi zato nisu samo zamjena za stare. Njihova je zadaća omogućiti veće kapacitete, pouzdaniju opskrbu i mrežu sposobnu odgovoriti na povećanu potrošnju električne energije.
Svenska kraftnät najavio je preliminarni početak gradnje vodova tijekom 2026. i 2027. godine, dok bi se nova infrastruktura trebala puštati u pogon etapno između 2029. i 2031. Rušenje postojećih vodova trebalo bi početi 2027. godine. Dalekovod za svoj dio projekta navodi razdoblje realizacije od 2027. do 2031.
Projekt kod Uppsale pritom nije samostalan zahvat. Kako se ističe, ulaganja na ovom području dio su programa NordSyd, koji švedski operator opisuje kao svoj najopsežniji investicijski pothvat do sada.
Brojke ponovno otkrivaju razmjere projekta. Svenska kraftnät navodi da će u NordSyd biti uloženo više od 100 milijardi švedskih kruna. Jedan od ključnih prioriteta je omogućiti prijenos veće količine električne energije između elektroenergetskih područja SE2 i SE3, odnosno između sjevernijih i južnijih dijelova sustava.
Kada cijeli program bude završen, što je predviđeno za kraj 2030-ih, prijenosni kapacitet između ta dva područja trebao bi porasti sa sadašnjih približno 7.300 na oko 10.500 MW, navode iz Svenska kraftnäta.
Za Dalekovod tako novi ugovor znači višegodišnji angažman na dijelu puno većeg švedskog infrastrukturnog plana. Samo projekt za koji je odabrana hrvatska kompanija vrijedi više od 300 milijuna eura, prema službenoj objavi Dalekovoda koja je dostavljena i Zagrebačkoj burzi.
S druge strane, iz dokumentacije Svenska kraftnäta jasno je da vrijednost radova nije jedini prioritet. Šveđani istodobno žele zamijeniti dotrajalu infrastrukturu, povećati prijenosne kapacitete, omogućiti veću potrošnju električne energije i što više nove mreže smjestiti uz postojeće infrastrukturne koridore.
Iza vijesti o velikom poslu hrvatske kompanije tako se krije puno šira građevinska i energetska priča. Dalekovod će do 2031. sudjelovati u gradnji infrastrukture kojom Švedska ne rješava samo današnja uska grla, nego svoju elektroenergetsku mrežu priprema za potrebe sljedećih desetljeća.
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