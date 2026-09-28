Split mijenja ključne gradske zone: Veliki planovi za 7 važnih lokacija kao uveritira u novi GUP

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Radit će se u fazama i prometnice neće biti zatvorene mjesecima.
15:01 28 d 04.09.2026
28. rujan 2026.
Od Duilova i Kopilice do Turske kule i istočne obale, donosimo pregled urbanističkih planova Splita, njihove trenutačne faze i iduće korake.
Grad Split istodobno vodi ili priprema više postupaka koji bi trebali odrediti budući razvoj nekih od najvažnijih gradskih prostora, od Duilova i Kopilice do Turske kule, istočne obale i Orišca. Projekti se pritom nalaze u različitim fazama. Dok se za neke tek pripremaju arhitektonski natječaji i podloge za izradu urbanističkih planova, drugi su već došli do javne rasprave ili provedbe.
Gradonačelnik Tomislav Šuta aktualni status planskih postupaka predstavio je na Duilovu, zajedno s projektima koji će zahtijevati i buduće izmjene Generalnog urbanističkog plana. Paralelno s pojedinačnim planovima, nakon aktualnih izmjena i dopuna GUP-a Grad namjerava otvoriti i novi ciklus njegova mijenjanja, u koji bi trebala biti ugrađena rješenja proizašla iz planiranih arhitektonskih natječaja.
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15:01 28 d 04.09.2026
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Duilovo je još u fazi pripreme arhitektonskog natječaja koji Grad provodi u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije. Program natječaja je izrađen i definiran je ocjenjivački dio, dok se njegovo raspisivanje očekuje nakon završetka potrebne procedure pri Hrvatskoj komori arhitekata.
Tijekom sljedeće godine trebao bi uslijediti odabir najboljeg arhitektonskog rješenja, a tek nakon toga krenula bi izrada Urbanističkog plana uređenja. Obuhvat projekta uključuje buduću luku, ali i prostor iznad prometnice, za čije će uređenje biti potrebne izmjene i dopune GUP-a.
Planirani lučki prostor obuhvaća gotovo 270 tisuća četvornih metara mora i oko 120 tisuća četvornih metara kopna, a predviđeno je oko 700 komunalnih te između 250 i 300 komercijalnih vezova, kao i akvarij površine oko 10 tisuća četvornih metara. Nakon donošenja UPU-a za pojedine zahvate, od luke do akvarija, planiraju se dodatni natječaji.
Na Kopilici je trenutačno u fokusu dovršetak programa za budući arhitektonski natječaj, pri čemu se posebno razmatra potrebna temeljna infrastruktura. Kao jedan od ključnih koraka Grad je najavio usuglašavanje s Hrvatskim cestama oko priključaka budućeg mosta, za koji je izrađeno idejno rješenje. Ovi su podaci potrebni kako bi se mogla nastaviti priprema samog natječaja.
Prema informacijama predstavljenima 22. rujna, Grad očekuje da bi se natječaj mogao raspisati u roku od nekoliko mjeseci nakon dobivanja potrebnih podataka. Kopilica se pritom promatra kao jedna od najvećih neiskorištenih gradskih površina, a rješenja dobivena natječajem trebala bi poslužiti i kao podloga za buduće prostorno-planske odluke. Ravnatelj Zavoda za urbanizam, Dragan Žuvela, Kopilicu je, uz Duilovo i Stari plac, izdvojio među prostore za koje proces uključuje natječaje, provjeru programskih mogućnosti i potom potrebne izmjene GUP-a.
Za razliku od Duilova i Kopilice, gdje ključnim planskim koracima prethode arhitektonski natječaji, Urbanistički plan uređenja istočne obale već se izrađuje. U ovoj fazi Grad Split treba osigurati ulazne podatke potrebne za nastavak izrade plana. Oni se odnose na dio buduće šetnice uz prometnicu koja bi trebala povezivati područje trajektne luke.
Projektiranje te prometnice u nadležnosti je Hrvatskih cesta. Time je daljnja razrada UPU-a dijelom vezana uz definiranje prometnog rješenja i podataka koje Grad treba dostaviti izrađivačima plana. Istočna obala tako je među projektima koji su već ušli u konkretnu fazu izrade planskog dokumenta, ali njegova daljnja razrada ovisi i o usklađivanju s prometnom infrastrukturom.
Urbanistički plan uređenja Turske kule nalazi se u odmaklijoj proceduralnoj fazi te slijede javni uvid i javna rasprava. Riječ je o koraku u postupku donošenja plana u kojem građani i ostali zainteresirani mogu pregledati predložena rješenja i iznijeti primjedbe. UPU predviđa uređenje arheološkog parka uz crkvu sv. Trojice, ozelenjavanje i stvaranje novih javnih prostora, kao i koncept Park & Walk.
Plan obuhvaća i uređenje prometne infrastrukture te nove sadržaje uz Put Supavla, u skladu s važećim GUP-om. Istodobno traje postupak vezan uz Put Glavičina, kojim bi se trebao povezati Put Supavla s Ulicom Hrvatske mornarice i urediti prometni sustav unutar obuhvata plana. Grad je zbog faze u kojoj se UPU nalazi posebno pozvao građane na uključivanje u javni uvid i raspravu.
Na početku planskog postupka nalazi se Orišac, za koji je gradonačelnik najavio pokretanje izrade Urbanističkog plana uređenja. Riječ je o području na kojem je posljednjih godina došlo do znatnije izgradnje, ali je ona ostala bez odgovarajuće uređene prometne mreže.
Upravo bi definiranje i uređenje prometne infrastrukture trebalo biti jedan od glavnih zadataka budućeg UPU-a. Za razliku od Turske kule, čiji plan ulazi u javnu raspravu, ili istočne obale, čiji se UPU već izrađuje, Orišac je tako tek pred formalnim početkom izrade plana.
Najava pokazuje da Grad planskim dokumentom naknadno želi riješiti infrastrukturne probleme prostora koji je već prošao značajnu izgradnju. Detaljniji rokovi izrade i donošenja UPU-a Orišca u predstavljenim informacijama nisu navedeni.
U pripremnoj fazi ostaje i Stari plac, za koji se izrađuje program arhitektonskog natječaja, dok se paralelno vode razgovori s konzervatorima. Trenutačno se izrađuje konzervatorski elaborat koji će biti podloga i jedan od preduvjeta za raspisivanje natječaja, pa konačna prostorna rješenja za taj prostor tek trebaju biti definirana.
Drugačija je situacija na Trgu Bratske zajednice, gdje je procedura već pokrenuta, a gradonačelnik je potpisao izmjene plana kojima se stvaraju uvjeti za nastavak projekta. Prema gradskim najavama, OTP bi trebao krenuti u realizaciju svog dijela projekta, dok Grad nastavlja pripremati vlastiti dio, među ostalim i sadržaje poput garaže.
Grad cijeli aktualni ciklus predstavlja kao pokušaj aktiviranja dugo neiskorištenih ili nedovoljno uređenih prostora kroz kombinaciju urbanističkih planova, arhitektonskih natječaja i izmjena GUP-a. Zavod za urbanizam u tim bi procesima trebao imati koordinacijsku i stručnu ulogu, od izrade programa do samih planova.
Uz pojedinačne UPU-ove, Grad priprema i sljedeću fazu izmjena glavnog gradskog prostorno-planskog dokumenta. Nakon završetka javne rasprave o aktualnim izmjenama i dopunama GUP-a nastavlja se propisana procedura njihova donošenja. Istodobno je najavljena objava javnog poziva građanima i ostalim zainteresiranima za podnošenje inicijativa za buduće izmjene i dopune GUP-a, a poziv bi trebao biti otvoren 45 dana.
Te buduće izmjene trebale bi se provoditi uz transformaciju plana i njegovo uvođenje u novi sustav prostornog uređenja. U novi GUP namjeravaju se uključiti i razvojna rješenja koja će tek proizaći iz arhitektonskih natječaja za Kopilicu i područje iznad prometnice na Duilovu, kao i iz drugih analiza gradskog prostora. To znači da dio projekata koji se sada pripremaju neće završiti arhitektonskim natječajem, nego će njihova realizacija zahtijevati i naknadne intervencije u temeljni gradski planski dokument.
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